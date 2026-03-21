יום שבת, 21.03.2026 שעה 17:44
כדורגל עולמי

"אני עדיין לא אוהב את לואיס סוארס על 2010"

נשיא גאנה, ג'ון מאהמה, מסרב לשכוח את האירוע ברבע גמר המונדיאל בדרום אפריקה: "המדינה עמדה מאוחדת בתקווה. מעולם לא איחלתי לו טוב על מה שעשה"

לואיס סוארס עוצר את הכדור בידו. רגע היסטורי (רויטרס)
לא ישכחו לו את זה לעולם. כשנותרו פחות משלושה חודשים לשריקת הפתיחה של מונדיאל 2026, יש כאלו שמתמקדים בעבר. בגלל צלקת שנוצרה בתוכם, או אולי רגע שחקוק בזיכרון שלהם, שמפריע להם להשתחרר ממנו. במקרה של נשיא גאנה, ג’ון מאהמה, שתי הסיבות חרוטות יחדיו עמוק בתוכו.

מאהמה, שהוזמן כאורח לגיוס כספים לטובת מדינתו לקראת גביע העולם המתקרב, נזכר באירוע המכונן שעירב את חלוץ אינטר מיאמי ואורוגוואי, לואיס סוארס, שהדף בידיו כדור שהלך אל הרשת, הורחק ובסופם של מספר אירועים בדרך, שלח את גאנה הביתה אחרי דו קרב פנדלים עיקש ומותח.

“אני עדיין זוכר את 2010 בבירור, האנרגיה שהייתה באוויר. המדינה עמדה דום לצד הנבחרת, מאוחדת בתקווה. התקרבנו לכדי לחישה להשיג תהילת עולם. אני עדיין לא אוהב את לואיס סוארס על התקרית, ואני מעולם לא איחלתי לו טוב על מה שעשה”. 

גג'ון מאהמה. מסרב לשכוח (רויטרס)

מה קרה שם באמת?

כאמור, סוארס ספג כרטיס אדום בעקבות הנגיעה ביד שעצרה גול בטוח על קו השער, בתוספת הזמן של ההארכה אחרי שסולי מונטארי (גאנה) ודייגו פורלאן (אורוגוואי) כבשו במהלך הזמן החוקי. גאנה קיבלה בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אותה אסמואה ג’יאן שלח למשקוף ובפנדלים, יצאה המדינה מדרום אמריקה כמנצחת, שם גברה 2:4 בדרך לחצי הגמר.

נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
