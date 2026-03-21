נבחרת הכדוריד עלתה שלב במוק' אליפות העולם

ישראל נכנעה 30:28 במשחק השני מול גאורגיה, אך גול מצמק 14 שניות לסיום וניצחון ב-3 שערים מהמפגש הראשון נתנו כרטיס לסיבוב השלישי. ספרד מחכה

נבחרת ישראל בכדוריד (Sorin Pana, איגוד הכדוריד)
נבחרת ישראל בכדוריד הבטיחה היום (שבת) הפעלה לסיבוב השלישי במוקדמות אליפות העולם. הכחולים לבנים נכנעו במשחק השני 30:28 לגאורגיה, אך לאור ניצחון בהפרש גבוה יותר של שלושה שערים מהמשחק הראשון נגד הגאורגים, הנבחרת השיגה את הכרטיס לשלב הבא.

למעשה, אותו הפסד ממנו כאמור ישראל יצאה מחויכת, היה דרמטי במיוחד. 14 שניות לתום ההתמודדות, יואב לומבורזו הבקיע שער שצימק את הפער מיריבה הגאורגית ונתן לנבחרת את הזכות לחגוג.

בסיבוב השלישי של מוקדמות אליפות העולם, מצפה לנבחרת ישראל יריבה קשוחה מאוד בדמות ספרד הגדולה. זה יהיה הסיבוב האחרון של המוקדמות.

לומברוזו במדי נבחרת ישראל (איגוד הכדוריד)

מהלך המשחק מול גאורגיה

הגאורגים הציגו אגרסיביות והנבחרת התקשתה תחילה. מוסינדי כבש ראשון, אך הורחק לשתי דקות והגאורגים הפכו ל-1:5. בהמשך, נדב כהן היה זה שבלם את היריבה כשלצד יונתן דיין ויואב לומברוזו, ישראל איזנה ל-7:7 ואף ירדה למחצית ביתרון.

את החצי השני ישראל פתחה נהדר, אבל גאורגיה לא ויתרה השוותה ל-16:16. נדב כהן החזיר את היתרון לישראל ולומברוזו הוסיף. אלא ששוב, הגאורגים הציגו קאמבק משלהם ופתחו פער של ארבעה שערים שבשלב מסוים הקנה להם את ההעפלה, עד שכאמור למוברוזו הבקיע 14 שניות לסיום וצימק כדי לתת את האות לכחולים לבנים לחייך.

הבקיעו לנבחרת ישראל: יונתן דיין 8 שערים, יואב לומברוזו ונדב כהן 5 כ"א, נדב ניזרי 4, דניאל צרפתי 3, דניאל מוסינדי 2 ואור לוי 1.

