פרננדס: אני לא מבין את זה, זה פגע בנו מאוד

הבלגן בצ’לסי לא מפסיק. אחרי ההדחה המשפילה לפאריס סן ז’רמן בשמינית גמר ליגת האלופות, עוד ועוד ציטוטים בעייתיים יוצאים, במיוחד מאנסו פרננדס, שכבר אמר כי לא בטוח בכלל שהוא יישאר במועדון בעונה הבאה, ועכשיו נחשף עוד ראיון בו הוא תקף את הנהלת הבלוז.

אחרי ה-3:0 בסטמפורד ברידג’, הקשר התראיין לתקשורת המקסיקנית, שם הוא תקף את ההנהלה על הפיטורים הפתאומיים של אנצו מארסקה: “אני לא מבין את זה. לפעמים יש דברים שאנחנו כשחקנים לא מבינים, איך ובאיזו דרך מנסים לנהל את הדברים”.

הארגנטינאי המשיך: “ברור שזו הייתה עזיבה שפגעה בנו מאוד… במיוחד באמצע העונה, זה קוטע הכל. הייתה לנו זהות. הוא נתן לנו סדר, גם אם, כמו שקורה בכדורגל, לפעמים זה עובד טוב ולפעמים פחות, תמיד הייתה לו זהות מאוד ברורה בכל מה שקשור לאימונים ולמשחק”.

אנצו מארסקה (IMAGO)

התקופה של מארסקה

כזכור, מארסקה זכה עם צ’לסי באליפות העולם למועדונים נגד אותה פ.ס.ז’, בנוסף לקונפרנס ליג. בעונה הנוכחית הכל התדרדר, כשהמאמן אף תקף את הנהלת הבלוז על חוסר תמיכה וטען שאלו היו “48 השעות הגרועות ביותר שחווה”, קצת אחרי הוא פוטר.