ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4542-4630ברנטפורד7
4444-4331פולהאם8
4337-4131ברייטון9
4335-3430אברטון10
4243-4330ניוקאסל11
4248-4631בורנמות'12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

פרננדס: אני לא מבין את זה, זה פגע בנו מאוד

אחרי שכבר רמז שיעזוב בתום העונה, קשרה הארגנטינאי של צ'לסי תקף את ההנהלה על פיטוריו של מארסקה: "הייתה לו זהות מאוד ברורה, הוא נתן לנו סדר"

אנסו פרננדס (IMAGO)
הבלגן בצ’לסי לא מפסיק. אחרי ההדחה המשפילה לפאריס סן ז’רמן בשמינית גמר ליגת האלופות, עוד ועוד ציטוטים בעייתיים יוצאים, במיוחד מאנסו פרננדס, שכבר אמר כי לא בטוח בכלל שהוא יישאר במועדון בעונה הבאה, ועכשיו נחשף עוד ראיון בו הוא תקף את הנהלת הבלוז.

אחרי ה-3:0 בסטמפורד ברידג’, הקשר התראיין לתקשורת המקסיקנית, שם הוא תקף את ההנהלה על הפיטורים הפתאומיים של אנצו מארסקה: “אני לא מבין את זה. לפעמים יש דברים שאנחנו כשחקנים לא מבינים, איך ובאיזו דרך מנסים לנהל את הדברים”.

הארגנטינאי המשיך: “ברור שזו הייתה עזיבה שפגעה בנו מאוד… במיוחד באמצע העונה, זה קוטע הכל. הייתה לנו זהות. הוא נתן לנו סדר, גם אם, כמו שקורה בכדורגל, לפעמים זה עובד טוב ולפעמים פחות, תמיד הייתה לו זהות מאוד ברורה בכל מה שקשור לאימונים ולמשחק”.

אנצו מארסקה (IMAGO)

התקופה של מארסקה

כזכור, מארסקה זכה עם צ’לסי באליפות העולם למועדונים נגד אותה פ.ס.ז’, בנוסף לקונפרנס ליג. בעונה הנוכחית הכל התדרדר, כשהמאמן אף תקף את הנהלת הבלוז על חוסר תמיכה וטען שאלו היו “48 השעות הגרועות ביותר שחווה”, קצת אחרי הוא פוטר.

