יום שבת, 21.03.2026 שעה 17:43
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוסאסונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2946-3829אלצ'ה16
2838-2628אלאבס17
2847-3429מיורקה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

"האוהדים מתרגשים מהדרבי, ננסה לפגוע בריאל"

מאמן אתלטיקו, דייגו סימאונה, לקראת המשחק מול הבלאנקוס מחר ב-22:00 (חי בערוץ ONE): "מי ייפגע יותר מהיעדרות קורטואה ואובלק? הקהל". וגם: אלברס

דייגו סימאונה בטירוף (IMAGO)
בספרד מחכים לדרבי הגדול של מדריד בין ריאל לאתלטיקו מחר (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE). דייגו סימאונה דיבר לקראת המשחק במסיבת עיתונאים והתייחס למשמעות הדרבי, מצב הסגל והיריבה.

“זה משחק חשוב בגלל היריבות בעיר שבה אנחנו חיים”, אמר סימאונה, “הקהל שלנו מתרגש מאוד מהמשחקים האלה. זה משחק שמתנהל גם דרך הרגש, עם הרבה התלהבות, ואנחנו ננסה להביא אותו למקומות שבהם נוכל לפגוע בריאל”.

סימאונה גם רמז לרוטציות בדרבי והוסיף: “אני עדיין לא יודע אילו רוטציות נעשה. יש הרבה שחקנים שרוצים לשחק - הם מקשים עליי לקבל החלטות. עומס המשחקים זה משהו שמעסיק אותנו, אבל לא מדאיג. ננסה לנהל את זה בצורה הטובה ביותר עבור הקבוצה”.

שחקני אתלטיקו מדריד (רויטרס)

מחמאות למוסו ולהתפתחות הקבוצה

המאמן החמיא לשוער חואן מוסו: “הוא עובד מצוין מאז שהגיע, גם על המגרש וגם בחדר ההלבשה. אנחנו מאוד מרוצים ממנו”.

על היריבה אמר: “אתם רואים אותם יותר מאיתנו. אנחנו מתמקדים בהם בימים האחרונים. יש להם את אותו סגנון, אותם שחקנים והרבה עבודה קבוצתית, כמו שראינו מול מנצ’סטר סיטי ובנפיקה”.

ממשיכה להפציץ: אתלטיקו גוברת על חטאפה

כשנשאל מי תיפגע יותר מהיעדרות של טיבו קורטואה ויאן אובלק, השיב: “הקהל. אלה שני שוערים גדולים”. על חוליאן אלברס אמר סימאונה: “לכל שחקן יש עליות וירידות. ראינו אותו ברמה הזו בעבר. זה לא קו ישר, יש גם עקומות".

