"האוהדים מתרגשים מהדרבי, ננסה לפגוע בריאל"

בספרד מחכים לדרבי הגדול של מדריד בין ריאל לאתלטיקו מחר (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE). דייגו סימאונה דיבר לקראת המשחק במסיבת עיתונאים והתייחס למשמעות הדרבי, מצב הסגל והיריבה.

“זה משחק חשוב בגלל היריבות בעיר שבה אנחנו חיים”, אמר סימאונה, “הקהל שלנו מתרגש מאוד מהמשחקים האלה. זה משחק שמתנהל גם דרך הרגש, עם הרבה התלהבות, ואנחנו ננסה להביא אותו למקומות שבהם נוכל לפגוע בריאל”.

סימאונה גם רמז לרוטציות בדרבי והוסיף: “אני עדיין לא יודע אילו רוטציות נעשה. יש הרבה שחקנים שרוצים לשחק - הם מקשים עליי לקבל החלטות. עומס המשחקים זה משהו שמעסיק אותנו, אבל לא מדאיג. ננסה לנהל את זה בצורה הטובה ביותר עבור הקבוצה”.

שחקני אתלטיקו מדריד (רויטרס)

מחמאות למוסו ולהתפתחות הקבוצה

המאמן החמיא לשוער חואן מוסו: “הוא עובד מצוין מאז שהגיע, גם על המגרש וגם בחדר ההלבשה. אנחנו מאוד מרוצים ממנו”.

על היריבה אמר: “אתם רואים אותם יותר מאיתנו. אנחנו מתמקדים בהם בימים האחרונים. יש להם את אותו סגנון, אותם שחקנים והרבה עבודה קבוצתית, כמו שראינו מול מנצ’סטר סיטי ובנפיקה”.

ממשיכה להפציץ: אתלטיקו גוברת על חטאפה

כשנשאל מי תיפגע יותר מהיעדרות של טיבו קורטואה ויאן אובלק, השיב: “הקהל. אלה שני שוערים גדולים”. על חוליאן אלברס אמר סימאונה: “לכל שחקן יש עליות וירידות. ראינו אותו ברמה הזו בעבר. זה לא קו ישר, יש גם עקומות".