יום שבת, 21.03.2026 שעה 17:41
כדורגל ישראלי

בר לין בישל את שער הניצחון במדי קריבבאס

הקשר פתח בהרכב קבוצתו האוקראינית, השלים 90 דק׳ וסייע לקבוצתו עם בישול ניצחון ב-1:2 על אפיטסנטר. קארצב הפסיד לבראונשטיין בדרבי הישראלי בסין

|
בר לין (מדיה קריבבס)
הכדורגל הישראלי אומנם מושבת כבר כשלושה שבועות בעקבות המלחמה עם איראן והירי הרקטי לעבר שטח ישראל, אך ברחבי העולם הלגיונרים שלנו ממשיכים לייצג את המדינה.

היום (שבת) בר לין פתח במדי קריבבאס האוקרינית, השלים 90 דקות וסייע לקבוצתו עם בישול שער הניצחון. בסיום, קריבבאס ניצחה 1:2 את אפיטסנטר קמפיאנטס ועלתה למקום החמישי בטבלה.

הקשר עדן קארצב פתח במדי קבוצתו שאנזן פאנג, השלים משחק מלא, אך לא עזר לקבוצתו שנכנעה 1:0 לשנגדו ווסט קואסט שם משחק לגיונר אחר, ברק בראונשטיין שפתח ושיחק 67 דקות. אחרי שני ניצחונות, קארצב וחבריו ספגו את הפסדם הראשון העונה, בעוד שזה היה ניצחון בכורה לבראונשטיין בליגה הסינית.

דן גלזר פתח גם הוא בהרכב קבוצתו קייראט, שסיימה ב-0:0 נגד ז׳טיסו. גלזר. השלים 90 דקות, אך לא עזר לקבוצתו לנצח, וגם היא נעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים במחזורי הפתיחה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
