בר לין בישל את שער הניצחון במדי קריבבאס

הכדורגל הישראלי אומנם מושבת כבר כשלושה שבועות בעקבות המלחמה עם איראן והירי הרקטי לעבר שטח ישראל, אך ברחבי העולם הלגיונרים שלנו ממשיכים לייצג את המדינה.

היום (שבת) בר לין פתח במדי קריבבאס האוקרינית, השלים 90 דקות וסייע לקבוצתו עם בישול שער הניצחון. בסיום, קריבבאס ניצחה 1:2 את אפיטסנטר קמפיאנטס ועלתה למקום החמישי בטבלה.

הקשר עדן קארצב פתח במדי קבוצתו שאנזן פאנג, השלים משחק מלא, אך לא עזר לקבוצתו שנכנעה 1:0 לשנגדו ווסט קואסט שם משחק לגיונר אחר, ברק בראונשטיין שפתח ושיחק 67 דקות. אחרי שני ניצחונות, קארצב וחבריו ספגו את הפסדם הראשון העונה, בעוד שזה היה ניצחון בכורה לבראונשטיין בליגה הסינית.

דן גלזר פתח גם הוא בהרכב קבוצתו קייראט, שסיימה ב-0:0 נגד ז׳טיסו. גלזר. השלים 90 דקות, אך לא עזר לקבוצתו לנצח, וגם היא נעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים במחזורי הפתיחה.