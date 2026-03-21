יום שבת, 21.03.2026 שעה 15:40
מכבי תל אביב ונתניה נפרדו בשוויון 2:2 בנוער

במשחק אימון שנערך בקריית שלום, נפרדו הקבוצות בתיקו, שחקנים שתגברו את סגל קבוצת הבוגרים שותפו. קפלנר וטאו כבשו ליהלומים, יעקב וחוניו איזנו

שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

קבוצות הנוער של מכבי ת"א ומכבי נתניה נפגשו אתמול (שישי) למשחק אימון, שנערך במתחם קרית שלום - מתחם הבית של קבוצות מחלקת הנוער של מכבי ת"א. במשחק הליגה בין הקבוצות, שנערך בחודש נובמבר בנתניה, מכבי ת"א זכתה בניצחון דרמטי 3:4 משער שהבקיע לוטם אסרס בדקה ה-95, היה זה שער שהשלים מהפך. גם הפעם המשחק היה מעניין מבחינת התרחשויות, אם כי עם סיום רגוע הרבה יותר.

אחרי מחצית ראשונה נטולת שערים, הגיעה לה מחצית שנייה, שבה נכבשו ארבעה שערים - שניים מכל צד. האורחת מנתניה צעדה פעמיים ביתרון של שער אחד, עידן קפלנר העלה את נתניה ליתרון 0:1 - אך שער שכבש נועם יעקב קבע שוויון 1:1, בן טאו העלה את נתניה ליתרון 1:2 - אך יואב חוניו, תושב נתניה ובעל עבר בחטיבה הצעירה של מכבי נתניה, כבש את השער שקבע את תוצאת המשחק - שוויון 2:2.

שחקנים שתגברו את הבוגרים שותפו

בשתי הקבוצות נהנו מסגלים שופעים, זאת לאחר שבתקופה האחרונה תגברו שחקנים משורות קבוצות הנוער את קבוצות הבוגרים, שמצויות במספר ימי מנוחה. במכבי נתניה השתלבו במשחק הקשר אלכס טלפה והחלוץ דניאל אטלן. כמו כן, השתלבו במשחק ארבעה שחקנים משורות קבוצת נערים א' - זוהר שגב, הראל בחור, נועם ליידן ואילאי קורדובני. במכבי ת"א חזרו לסגל עידן ויינברג, נועם לוי, יהונתן קוצ'ר, יואב חוניו, איתי זפרני ועילאי בן סימון.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
