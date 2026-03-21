ז'ואן גארסיה כשיר, פליק: לרשפורד היו בעיות

ברצלונה קיבלה היום (שבת) חדשות טובות: ז’ואן גארסיה התאמן כרגיל עם חבריו ויהיה זמין למשחק מול ראיו וייקאנו מחר (ראשון, 15:00, שידור חי בערוץ ONE) לאחר שהחלים מהכאבים בשריר התאומים.

כזכור, גארסיה ביקש להתחלף בדקות הסיום של ה-2:7 המרשים על ניוקאסל, אך במועדון מיהרו להרגיע והבהירו כי לא מדובר בפציעה. כעת, לאחר שחזר להתאמן באופן מלא, הוא צפוי לעמוד לרשות הצוות המקצועי.

לעומת זאת, מצבו של אריק גארסיה מעט שונה. הבלם שהוחלף כבר במהלך המחצית הראשונה מול ניוקאסל, אמנם לא סובל מפציעה משמעותית, אך לא התאמן עם הקבוצה מתוך רצון שלא להחמיר את מצבו. הוא יהיה בסגל, אבל ייתכן שלא ישחק

לאור חסרונותיהם של ז’ול קונדה, אלחנדרו באלדה, אנדראס כריסטנסן ופרנקי דה יונג, בנוסף לאריק גארסיה, צ’אבי אספארט, הבלם אלברו קורטס, הקשר טומי מארקס ופטריסיו פסיפיקו מקבוצות המילואים השתתפו באימון.

אריק גארסיה (IMAGO)

פליק: שמח על הזימון של ז’ואן גארסיה לנבחרת

לאחר האימון נערכה מסיבת העיתונאים ובה אמר המאמן האנזי פליק: “ז’ואן גארסיה יכול לשחק. אני שמח בשבילו גם על הזימון לנבחרת”. בנוגע לאריק גארסיה, פליק היה זהיר יותר: “הוא יהיה על הספסל ואלה חדשות טובות. אולי הוא עדיין לא מוכן לשחק בגלל עומס. הוא שיחק בצורה פנטסטית וצריך להמשיך באותה רמה. אי הכללתו בסגל של ספרד? נראה מה יהיה בקיץ. זו החלטה של המאמן הלאומי, לא שלי”.

המאמן התייחס גם למרקוס רשפורד ששיחק פחות לאחרונה: “היו לו כמה בעיות בימים האחרונים ושמרנו עליו. עכשיו הוא חזר להיות 100%”. פליק הוסיף: “היכולת שלנו הייתה טובה, דיברנו על המשחק מול ניוקאסל, הצגנו רמה פנטסטית שאני רוצה לראות. אנחנו משחקים ככה כשאנחנו משחקים באינטנסיביות. חשוב לשמור על זה בחלק האחרון של העונה".

מרקוס רשפורד (IMAGO)

פליק התייחס גם לפראן טורס ורוברט לבנדובסקי: “הדבר החשוב ביותר כדי לכבוש הוא להיות דינמי ואקטיבי. פראן התאמן טוב ויש לו ביטחון, הוא עובד קשה כדי לחזור ליכולת שלו".

המאמן התייחס גם לג’רארד מרטין: “הוא דוגמא מצוינת למה אפשר להשיג עם גישה טובה והשקעה, הכל אפשרי. ניתחנו אותו כשהגעתי כי היינו צריכים מגן שמאלי, ניתחנו את המשחקים של בארסה אתלטיק ואהבתי מה שראיתי. הוא השתפר הרבה”. פליק הוסיף: “צ’אבי אספארט? יש לו ביטחון. הוא יכול להיות אופציה טובה”.

פליק אמר עוד: “אנחנו צריכים את כל השחקנים עד הסוף ואנחנו לא יודעים מה יהיה אחרי זה. יש את המונדיאל ואני מאמין בשחקנים. נדבר על הסגל בסוף העונה ונראה מה יקרה. עכשיו זה לא הזמן לומר את מי אני רוצה או לא רוצה”.