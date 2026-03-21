יום שבת, 21.03.2026 שעה 15:00
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוסאסונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

ז'ואן גארסיה כשיר, פליק: לרשפורד היו בעיות

חדשות טובות לבארסה: השוער התאמן לקראת ראיו מחר ב-15:00 (חי בערוץ ONE), אריק גארסיה עלול לא לשחק. המאמן: "ניוקאסל? חשוב לשמור על היכולת הזו"

|
ז'ואן גארסיה (IMAGO)
ברצלונה קיבלה היום (שבת) חדשות טובות: ז’ואן גארסיה התאמן כרגיל עם חבריו ויהיה זמין למשחק מול ראיו וייקאנו מחר (ראשון, 15:00, שידור חי בערוץ ONE) לאחר שהחלים מהכאבים בשריר התאומים.

כזכור, גארסיה ביקש להתחלף בדקות הסיום של ה-2:7 המרשים על ניוקאסל, אך במועדון מיהרו להרגיע והבהירו כי לא מדובר בפציעה. כעת, לאחר שחזר להתאמן באופן מלא, הוא צפוי לעמוד לרשות הצוות המקצועי.

לעומת זאת, מצבו של אריק גארסיה מעט שונה. הבלם שהוחלף כבר במהלך המחצית הראשונה מול ניוקאסל, אמנם לא סובל מפציעה משמעותית, אך לא התאמן עם הקבוצה מתוך רצון שלא להחמיר את מצבו. הוא יהיה בסגל, אבל ייתכן שלא ישחק

לאור חסרונותיהם של ז’ול קונדה, אלחנדרו באלדה, אנדראס כריסטנסן ופרנקי דה יונג, בנוסף לאריק גארסיה, צ’אבי אספארט, הבלם אלברו קורטס, הקשר טומי מארקס ופטריסיו פסיפיקו מקבוצות המילואים השתתפו באימון.

פליק: שמח על הזימון של ז’ואן גארסיה לנבחרת

לאחר האימון נערכה מסיבת העיתונאים ובה אמר המאמן האנזי פליק: “ז’ואן גארסיה יכול לשחק. אני שמח בשבילו גם על הזימון לנבחרת”. בנוגע לאריק גארסיה, פליק היה זהיר יותר: “הוא יהיה על הספסל ואלה חדשות טובות. אולי הוא עדיין לא מוכן לשחק בגלל עומס. הוא שיחק בצורה פנטסטית וצריך להמשיך באותה רמה. אי הכללתו בסגל של ספרד? נראה מה יהיה בקיץ. זו החלטה של המאמן הלאומי, לא שלי”.

המאמן התייחס גם למרקוס רשפורד ששיחק פחות לאחרונה: “היו לו כמה בעיות בימים האחרונים ושמרנו עליו. עכשיו הוא חזר להיות 100%”. פליק הוסיף: “היכולת שלנו הייתה טובה, דיברנו על המשחק מול ניוקאסל, הצגנו רמה פנטסטית שאני רוצה לראות. אנחנו משחקים ככה כשאנחנו משחקים באינטנסיביות. חשוב לשמור על זה בחלק האחרון של העונה".

פליק התייחס גם לפראן טורס ורוברט לבנדובסקי: “הדבר החשוב ביותר כדי לכבוש הוא להיות דינמי ואקטיבי. פראן התאמן טוב ויש לו ביטחון, הוא עובד קשה כדי לחזור ליכולת שלו".

המאמן התייחס גם לג’רארד מרטין: “הוא דוגמא מצוינת למה אפשר להשיג עם גישה טובה והשקעה, הכל אפשרי. ניתחנו אותו כשהגעתי כי היינו צריכים מגן שמאלי, ניתחנו את המשחקים של בארסה אתלטיק ואהבתי מה שראיתי. הוא השתפר הרבה”. פליק הוסיף: “צ’אבי אספארט? יש לו ביטחון. הוא יכול להיות אופציה טובה”.

21 דק' לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

פליק אמר עוד: “אנחנו צריכים את כל השחקנים עד הסוף ואנחנו לא יודעים מה יהיה אחרי זה. יש את המונדיאל ואני מאמין בשחקנים. נדבר על הסגל בסוף העונה ונראה מה יקרה. עכשיו זה לא הזמן לומר את מי אני רוצה או לא רוצה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */