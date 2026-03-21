האיחוד: הפועל תל אביב תחבור לזרים בקפריסין

הפועל תל אביב תרים את קצב ההכנות לקראת הליגה עם מהלך מרשים. הבעלים אדמונד ספרא אישר בתקציב כי הקבוצה תצא למחנה אימונים של שבוע בקפריסין, שיעלה כמה מאות אלפי שקלים. מחנה האימונים יהיה 10 ימים.

הסגל שמתאמן בארץ, ללא הזרים פרט לפרננד מאיימבו, יצטרף בשבוע הקרוב ל-7 הזרים ואנשי הצוות הזרים שהגיעו לקפריסין כדי לשמור על כושר במסגרת הקבוצה במחנה אימונים מיוחד אליו הצטרפו שחקנים זרים מהפועל באר שבע והפועל קריית שמונה.

שחקני הנבחרת ייעדרו

עד כה הפועל תל אביב חזרה למסגרת אימונים בשני חלקים, בישראל ובקפריסין. השחקנים הישראלים ערכו עד כה שלושה משחקי אימון שבו הסירו חלודה, בהם ניצחו את מכבי פתח תקווה והפועל כפר סבא, והפסידו להפועל חיפה.

מחנה האימונים המאוחד בקפריסין יתקיים בחלקו ללא שחקני הנבחרות הצעירות ושחקנים הנבחרות הבוגרות כמו לויזוס לואיזו (קפריסין), אנדריאן קרייב (בולגריה) וכמובן סתיו טוריאל (ישראל).