יום שבת, 21.03.2026 שעה 15:57
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

האיחוד: הפועל תל אביב תחבור לזרים בקפריסין

ספרא אישר בתקציב כי הקבוצה שנמצאת בישראל תעשה את דרכה לאי השכן, תחבור לשבעת הזרים ואנשי הצוות ותשמור על כושר עם מחנה אימונים. וגם: ק"ש וב"ש

שחקני הפועל תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב תרים את קצב ההכנות לקראת הליגה עם מהלך מרשים. הבעלים אדמונד ספרא אישר בתקציב כי הקבוצה תצא למחנה אימונים של שבוע בקפריסין, שיעלה כמה מאות אלפי שקלים. מחנה האימונים יהיה 10 ימים.

הסגל שמתאמן בארץ, ללא הזרים פרט לפרננד מאיימבו, יצטרף בשבוע הקרוב ל-7 הזרים ואנשי הצוות הזרים שהגיעו לקפריסין כדי לשמור על כושר במסגרת הקבוצה במחנה אימונים מיוחד אליו הצטרפו שחקנים זרים מהפועל באר שבע והפועל קריית שמונה.

שחקני הנבחרת ייעדרו

עד כה הפועל תל אביב חזרה למסגרת אימונים בשני חלקים, בישראל ובקפריסין. השחקנים הישראלים ערכו עד כה שלושה משחקי אימון שבו הסירו חלודה, בהם ניצחו את מכבי פתח תקווה והפועל כפר סבא, והפסידו להפועל חיפה. 

סתיו טוריאל. יהיה עם הנבחרת (ראובן שוורץ)סתיו טוריאל. יהיה עם הנבחרת (ראובן שוורץ)

מחנה האימונים המאוחד בקפריסין יתקיים בחלקו ללא שחקני הנבחרות הצעירות ושחקנים הנבחרות הבוגרות כמו לויזוס לואיזו (קפריסין), אנדריאן קרייב (בולגריה) וכמובן סתיו טוריאל (ישראל).

