מרשים: בלאט נבחר למצטיין המחזור ביורוליג

מכבי תל אביב למעט הפסד למילנאו בתקופה נהדרת על אף פתיחת המלחמה כאן בישראל. הצהובים חזרו למסלול אתמול (שישי) עם ניצחון חשוב מאוד נגד וילרבאן, שהשאיר אותם בחיים בכל מה שקשור לתמונת הפליי-אין, ובעיקר נותן להם עדיין על מה לשחק בעתיד.

מי שהוביל את החבורה של עודד קטש והיה נהדר הוא תמיר בלאט, שהבריק עם 14 נקודות, 13 אסיסטים ומדד יעילות של 27. אגב, 13 האסיסטים של בלאט זה שיא קריירה של הרכז הישראלי הנהדר. המשחק האדיר שלו לא נעלם מעיניי הליגה, ואפילו בלאט קיבל הכרה על כך.

ביורוליג פרסמו את מצטייני המחזור ה-32 והחליטו לתת את הפרס האישי לשני שחקנים, כאשר האחד הוא דוויין בייקון מדובאי והשני הוא לא אחר מאשר תמיר בלאט. אגב, שחקן דובאי קלע 21 נקודות לצד שישה אסיסטים, ורשם מדד יעילות דומה בדיוק לזה של בלאט.