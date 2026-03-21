כוכב איראן הודח מהסגל בטענה ל"חוסר נאמנות"

דרמה בנבחרת איראן: החלוץ סרדאר אזמון הודח מהסגל בעקבות מה שהוגדר כ”חוסר נאמנות”, כך דווח בתקשורת המקומית. על פי הפרסומים, הסיבה להחלטה החריגה היא פוסט שהעלה השחקן לחשבון האינסטגרם שלו, בו הופיע לצד מוחמד בן ראשיד אל מקתום, ראש ממשלת איחוד האמירויות.

האחרון מתח ביקורת חריפה על איראן לאחר תקיפות שבוצעו, שלדבריו אף פגעו בשדה התעופה במדינתו מוקדם יותר השבוע. התמונה אמנם הוסרה מאז, אך לפי הדיווחים הנזק כבר נעשה מבחינת משמרות המהפכה, והחלוץ לא נכלל בסגל לקראת משחקי ההכנה למונדיאל.

אזמון כבר היה על הכוונת של משמרות המפכה עוד לפני כן כשנטען נגדו כי שתק בנוגע לתקיפות של ישראל וארה"ב באיראן. בסבב הקודם מול איראן במבצע “עם כלביא”, אזמון ששיחק עם מונאס דאבור בשבאב אל אהלי מאיחוד האמירויות, הגיב לאירועים בפוסט אנטי ציוני: “האויב הציוני על הברכיים”. זאת למרות שבמחאת החיג’אב, אזמון הביע תמיכה אמיצה: “מגיע לנשים האיראניות לחיות. ממשלתי רוצחת, תתביישו”.

היעדרותו של אזמון מהווה פגיעה משמעותית מבחינה מקצועית עבור נבחרת איראן, שכן מדובר באחד מכוכביה הגדולים בשנים האחרונות. החלוץ ששיחק בעבר ב-באייר לברקוזן וב-רומא, הוא סגן מלך השערים בתולדות הנבחרת עם 57 כיבושים ב-91 הופעות.

ביקורת חריפה מבית

כאמור, אזמון, שכבר בעבר הביע עמדות ביקורתיות כלפי המשטר, עמד לא פעם במוקד מצד גורמים במדינה, כולל משמרות המהפכה. “אסור לנו לרכך מילים מול אנשים כאלה. צריך לומר שהם לא ראויים ללבוש את מדי הנבחרת. אין לנו זמן לשטויות כאלה”, אמר הפרשן מוחמד מיסאגי.

נכון לעכשיו, אזמון עצמו לא הגיב להחלטה, וגם שחקני הנבחרת שמרו על שתיקה, לקראת משחקי ההכנה הקרובים מול ניגריה וקוסטה ריקה. וכל זה מגיע אחרי הסערה בנבחרת הנשים של איראן מהימים האחרונים.