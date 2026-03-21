יום שבת, 21.03.2026 שעה 13:33
כדורגל ישראלי

כוכב איראן הודח מהסגל בטענה ל"חוסר נאמנות"

דיווח: אחרי שסרדאר אזמון כבר היה על הכוונת של משמרות המהפכה בעקבות תמונה שהעלה והעובדה שלא גינה את תקיפות ישראל וארה"ב, הוא לא זומן לנבחרת

|
סרדאר אזמון לצד דאבור (אינסטגרם)
דרמה בנבחרת איראן: החלוץ סרדאר אזמון הודח מהסגל בעקבות מה שהוגדר כ”חוסר נאמנות”, כך דווח בתקשורת המקומית. על פי הפרסומים, הסיבה להחלטה החריגה היא פוסט שהעלה השחקן לחשבון האינסטגרם שלו, בו הופיע לצד מוחמד בן ראשיד אל מקתום, ראש ממשלת איחוד האמירויות.

האחרון מתח ביקורת חריפה על איראן לאחר תקיפות שבוצעו, שלדבריו אף פגעו בשדה התעופה במדינתו מוקדם יותר השבוע. התמונה אמנם הוסרה מאז, אך לפי הדיווחים הנזק כבר נעשה מבחינת משמרות המהפכה, והחלוץ לא נכלל בסגל לקראת משחקי ההכנה למונדיאל.

אזמון כבר היה על הכוונת של משמרות המפכה עוד לפני כן כשנטען נגדו כי שתק בנוגע לתקיפות של ישראל וארה"ב באיראן. בסבב הקודם מול איראן במבצע “עם כלביא”, אזמון ששיחק עם מונאס דאבור בשבאב אל אהלי מאיחוד האמירויות, הגיב לאירועים בפוסט אנטי ציוני: “האויב הציוני על הברכיים”. זאת למרות שבמחאת החיג’אב, אזמון הביע תמיכה אמיצה: “מגיע לנשים האיראניות לחיות. ממשלתי רוצחת, תתביישו”.

היעדרותו של אזמון מהווה פגיעה משמעותית מבחינה מקצועית עבור נבחרת איראן, שכן מדובר באחד מכוכביה הגדולים בשנים האחרונות. החלוץ ששיחק בעבר ב-באייר לברקוזן וב-רומא, הוא סגן מלך השערים בתולדות הנבחרת עם 57 כיבושים ב-91 הופעות.

ביקורת חריפה מבית

כאמור, אזמון, שכבר בעבר הביע עמדות ביקורתיות כלפי המשטר, עמד לא פעם במוקד מצד גורמים במדינה, כולל משמרות המהפכה. “אסור לנו לרכך מילים מול אנשים כאלה. צריך לומר שהם לא ראויים ללבוש את מדי הנבחרת. אין לנו זמן לשטויות כאלה”, אמר הפרשן מוחמד מיסאגי.

נכון לעכשיו, אזמון עצמו לא הגיב להחלטה, וגם שחקני הנבחרת שמרו על שתיקה, לקראת משחקי ההכנה הקרובים מול ניגריה וקוסטה ריקה. וכל זה מגיע אחרי הסערה בנבחרת הנשים של איראן מהימים האחרונים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */