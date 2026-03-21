יום שבת, 21.03.2026 שעה 13:35
ספורט אחר  >> ג'ודו

מאיה גושן הפסידה בבית הניחומים ופספסה מדליה

אחרי שנבחרת ישראל קטפה ארבע מדליות בגראנד סלאם טביליסי, הג'ודאית הייתה רחוקה ניצחון מקרב על מדליית ארד, אבל נכנעה. וגם: אלבז וביביטקו בגברים

מאיה גושן (חגי מיכאלי)
מאיה גושן (חגי מיכאלי)

יממה אחרי שנבחרת ישראל זכתה בארבע מדליות בגראנד סלאם טביליסי בג'ודו, היום (שבת) מאיה גושן הייתה רחוקה ניצחון אחד מהקרב על מדליית הארד בקטגוריית המשקל של עד 70 ק"ג בתחרות בגאורגיה.

מאיה גושן החלה את התחרות במשקל של עד 70 ק"ג עם ניצחון על קטבאן ברידזה הגאורגית, המשיכה לניצחון דחוק ביוקו על מיכאלה פולרס האוסטרית ונעצרה ברבע הגמר מול אוייפה קוגלאן האוסטרלית. בעקבות ההפסד ביוקו, הישראלית נשרה לבית הניחומים, שם פגשה את שישו טאנקה היפנית, אך היא הפסידה בווזארי.

בכך למעשה, גושן סיימה את התחרות, מרחק ניצחון אחד מהקרב על מדליית הארד. בגברים, יהונתן אלבז (עד 73 ק"ג) הפסיד בקרב השני שלו בתחרות ליריב מקומי מגיאורגיה. גם איתי ביביטקו (עד 81 ק"ג) הפסיד בקרב הראשון שלו על המזרן והודח מהתחרות.

מחר גראנד סלאם טביליסי יגיע לסיומו ומבין הישראלים ישתתפו בתחרות גם סגנית האלופה האולימפית במשקל של מעל 78 ק"ג, רז הרשקו, ומי שתתחרה איתה על הכרטיס לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, יולי מישינר, באותה קטגוריית המשקל הפתוח לנשים.

/* LAST / NEXT ROUNDs */