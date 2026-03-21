יום שבת, 21.03.2026 שעה 13:31
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
7740-7838קובנטרי1
7037-5938מידלסברו2
6838-6637איפסוויץ'3
6843-5238מילוול4
6356-5938האל סיטי5
6048-6138סאות'המפטון6
6050-5838רקסהאם7
5748-5538דרבי קאונטי8
5546-5038ווטפורד9
5348-4838בירמינגהאם10
5246-4438סוונסי11
5249-4539פרסטון12
5146-5138נוריץ'13
5143-4639סטוק סיטי14
5149-4938בריסטול סיטי15
5052-5338שפילד יונייטד16
5060-4938ק.פ.ר17
4845-3638צ'רלטון18
4249-3638בלקבורן19
4048-3637פורטסמות'20
4054-3938ווסט ברומיץ'21
3949-3638אוקספורד יונייטד22
3860-5138לסטר23
-676-2338שפילד וונסדיי24

דניאל פרץ: אני בשיא, המטרה לעלות לפרמייר ליג

השוער בראיון בגרמניה: סאות'המפטון ("התאמה מושלמת"), הצ'מפיונשיפ ("בול בשבילי"), המבורג ("למדתי"), החלום ("טורניר עם הנבחרת"), נוייר ובאיירן

דניאל פרץ (IMAGO)
אחרי תקופה לא פשוטה שכללה דקות מועטות בגרמניה, דניאל פרץ מצא מחדש את עצמו באנגליה. השוער הישראלי, שהושאל לסאות’המפטון בינואר, הפך לבורג מרכזי בקבוצה שנאבקת על עלייה לפרמייר ליג, ובראיון לטרנספרמרקט הגרמני הוא דיבר על הכל, בין היתר על הכושר הנהדר, התקופה הקשה שעבר והחלומות לעתיד.

איך אתה מסכם את התקופה שלך עד כה?
"אני מאוד שמח כי אנחנו נמצאים בפלייאוף בפעם הראשונה, וזה אומר שהשליטה בידיים שלנו. אנחנו רוצים להגיע לפרמייר ליג, זו המטרה המרכזית. יש לנו מומנטום טוב ואנחנו עובדים קשה מאוד כקבוצה כדי לשמור על הרמה הזאת עד סוף העונה”.

עד כמה אתה בשיא אישי?
"אני מרגיש טוב יותר ממשחק למשחק. לא שיחקתי באופן קבוע הרבה זמן, אז לקח לי קצת זמן להיכנס לקצב. עכשיו אני מרגיש טוב מאי פעם. נראה שהגעתי לשיא הקריירה שלי. זו הפעם הראשונה מאז שהגעתי לבאיירן שאני משחק ברצף”.

התגובות מהקהל משפיעות עליך?
"אני מקבל הרבה הודעות וזה מאוד מחמם את הלב. זה גורם לי להרגיש בבית. כשאתה מרגיש את האהבה והתמיכה, זה עוזר לך להופיע טוב יותר ואני רוצה להחזיר את זה לאוהדים”.

"הליגה הזו מושלמת בשבילי"

איך אתה חווה את הצ'מפיונשיפ?
"אני אוהב את הליגה הזו מאוד כי היא אינטנסיבית. כל משחק חשוב ויש הרבה קבוצות שנאבקות. משחקים פעמיים בשבוע וזה קצב גבוה מאוד. עבורי זה מושלם, זה בדיוק מה שהייתי צריך”.

מה ההבדל מהבונדסליגה?
"כאן המשחק יותר ישיר, יש יותר כדורים ארוכים והרמות. בגרמניה זה יותר משחק של החזקת כדור ולחץ”.

כמה קשה הייתה התקופה בלי דקות משחק?
"זה לא היה קל בכלל. היו לי הרבה אתגרים מנטליים, אבל נשארתי חזק והבנתי שזה שלב. ניצלתי את הזמן כדי ללמוד ולהשתפר, וזה חיזק אותי מאוד. היום אני מרגיש שזה הפך אותי לשחקן ואדם טוב יותר."

התקופה בהמבורג הייתה פספוס?
“לא. אני לומד מכל סיטואציה וזה רק מחזק אותי”.

"נוייר מודל לחיקוי"

אתה עדיין בקשר עם מנואל נוייר?
"כן, הוא בן אדם מדהים וצנוע. הוא עזר לי מאוד מהרגע הראשון, גם על המגרש וגם מחוץ לו. לא אשכח את זה”.

אתה רואה את עצמך חוזר לבאיירן?
"זה רחוק כרגע. הכל תלוי איך תיגמר העונה ומה יקרה שם. באיירן תמיד בלב שלי, אבל אני מתמקד בהווה”.

מה התרחיש המושלם עבורך?
"שנעלה לפרמייר ליג ונשיג את המטרות שלנו. זה יהיה מושלם עבור כולם”.

מה השאיפה הכי גדולה שלך?
"החלום הכי גדול שלי הוא לשחק עם הנבחרת בטורניר גדול. זה יהיה משהו ענק. כמובן שאני רוצה גם לזכות בתארים ולשחק בליגת האלופות”.

