מהלך סביב ברנרדו סילבה: הצעה ראשונה הוגשה

מנצ'סטר סיטי נמצאת באחד הרגעים המורכבים ביותר שלה בשנים האחרונות. הקבוצה של פפ גווארדיולה הודחה מליגת האלופות לאחר שהפסידה במפגש מול ריאל מדריד, מכה קשה הן מקצועית והן מנטלית. לאכזבה האירופית מצטרפת גם תקופה לא פשוטה בפרמייר ליג, שם הסיטיזנס איבדו גובה מול ארסנל המוליכה, התרחקו מהמאבק על התואר והותירו סימני שאלה לגבי סיום העונה.

בתוך ההקשר הקבוצתי הזה בולטת דמותו של ברנרדו סילבה, אחד מעמודי התווך של הקבוצה בשנים האחרונות. הפורטוגלי שמר על רמה גבוהה, עם איכות, אינטליגנציה טקטית ומנהיגות גם בעונה לא יציבה של סיטי. עם זאת, נראה כי הפרק שלו במנצ'סטר מתקרב לסיום. חוזהו מסתיים ביוני וכל הסימנים מצביעים על כך שלא ימשיך במועדון. בגיל 31, הקשר מחפש אתגר חדש לאחר קריירה מרשימה באנגליה.

במצב הזה עולה כאופציה מרכזית יובנטוס. לפי 'גאזטה דלו ספורט', המועדון האיטלקי רוצה לבצע קפיצה מקצועית מיידית ורואה בפורטוגלי חלק מרכזי בתהליך. ההנהלה המקצועית של הביאנקונרי עוקבת אחריו זמן רב, וכעת, לאור האפשרות שיעזוב כשחקן חופשי, מוכנה להשקיע מאמצים גדולים כדי לצרפו.

יובה מוכנה להציע חוזה ל-3 שנים

ההצעה של יובנטוס נשענת על מספר גורמים: ההיסטוריה של המועדון, השאיפה לפתוח עידן חדש והצעה כספית משמעותית שתשקף את מעמדו. בנוסף, במועדון מוכנים לחרוג מהמדיניות לגבי שחקנים מבוגרים ולהציע חוזה לשלוש עונות עם אופציה לעונה נוספת, צעד שמעיד על האמון בו ועל הניסיון שלו.

סילבה, שזכה ב-24 תארים לאורך הקריירה כולל מספר אליפויות באנגליה וליגת האלופות, רואה בחיוב את ההתעניינות מאיטליה, אך טרם קיבל החלטה סופית. כוונתו היא לשנות אווירה ולבחור בקפידה את היעד הבא, במה שעשוי להיות אחד החוזים הגדולים האחרונים שלו.

לצד יובנטוס, גם מועדונים נוספים עוקבים אחרי מצבו, ביניהם ברצלונה ובנפיקה ליסבון שמוגדרות כ”אופציה ברקע”, וכן קבוצות מליגות מתפתחות ושווקים חזקים כלכלית כמו ערב הסעודית וה-MLS. התחרות צפויה להיות גבוהה, וההכרעה לא צפויה להגיע לפני סוף אפריל.

בתוך יובנטוס קיימת התלהבות גדולה, במיוחד מצד המאמן לוצ'אנו ספאלטי, שרואה בסילבה שחקן אידאלי בזכות הוורסטיליות, המנהיגות והיכולת להעלות את רמת הקבוצה. המטרה היא לצרף שחקנים ברמה בינלאומית שיחזירו את המועדון למאבק על הסקודטו כבר בעונה הבאה.

במקביל, גם גורמים הקרובים לשחקן מנסים לקרב אותו לטורינו. חברו לנבחרת פרנסיסקו קונסייסאו כבר ציין בפומבי כי מדובר ביעד שאפתני, ושחקני עבר כמו מיראלם פיאניץ' סבורים כי צירופו יביא שדרוג מיידי. נכון לעכשיו, ברנרדו סילבה לוקח את הזמן לפני קבלת ההחלטה.