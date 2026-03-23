"פער גופני? לא נופלים פיזיולוגית מהאירופאים"

כבר שנים שערן שדו נחשב לאחד ממאמני הכושר הטובים בכדורגל הישראלי, אם לא הטוב שבהם. הוא היה שם באליפות ההיסטורית עם עירוני ק"ש, היה למאמן הכושר האישי של ערן זהבי בשיאו גם בסין ובשנים האחרונות, הוא מלווה את נבחרת ישראל במשימותיה השונות.

אלא שלקראת הכינוס הקרוב שיכלול משחק ידידות מול גאורגיה, עומד בפניו אתגר לא פשוט: לקבל שחקנים שלא נמצאים בכושר משחק כבר קרוב לחודש ומוטלת עליו המשימה לחלק את הכוחות בצורה נכונה בתנאים לא פשוטים.

רגע לפני המראת הנבחרת בתחילת השבוע, שדו התפנה לראיון מיוחד ל-ONE: השפעת הפגרה הכפויה על כושרם של השחקנים, המפתחות לחזרה נכונה, ההקבלה בין התקופה הנוכחית לתקופת הכנה לפתיחת העונה וההסבר המקצועי מדוע בתקופה כזאת, שחקן לא נמצא בשיאו מבחינת כושר המשחק.

עוד בראיון: הסיבות לפציעות של מנור סולומון ומדוע מדובר בחוסר מזל, העליונות הגופנית של ענאן חלאילי, כמה חסר לו לאמן את ערן זהבי שפרש וההצעה שקיבל ממועדון גדול באירופה.

מנור סולומון (IMAGO)

ערן, הליגה כבר לא משוחקת קרוב לשלושה שבועות, כמה נזק זה יכול לגרום לשחקן?

"בוא ניצמד קודם כל לעובדות: הפגרה שהייתה כתוצאה מהמלחמה הייתה במשך ארבעה או חמישה ימים ואז הקבוצות חזרו להתאמן. מבחינת הימים הראשונים לא קרה שום דבר, כי גם בנובמבר הייתה פגרת נבחרות וכל הקבוצות נתנו חופש של בין חמישה לשבעה ימים. איפה הבעיה? שכשהקבוצות חזרו להתאמן, לא היו משחקים. דקות המשחק נפגעות ויש חוסר אינטראקציה בין השחקנים מבחינה פיזיולוגית. יש אימונים, אבל אין משחק רשמי".

מה קורה לגוף של שחקן כשהוא עובר תקופה כזאת בלי משחקים תחרותיים?

"בפגרת הקיץ יש הפסקה של חודש וחצי פלוס מינוס ללא משחקים. אז לוקח זמן עד שאתה מסגל את הגוף לקצב וכושר משחק בשנית. אני לא מדבר דווקא על כושר גופני, אלא על כושר משחק. בסוף מדובר בספורט קבוצתי ונפגעת האינטראקציה של קבוצה כקבוצה.

"אם נחזור ב-4.4, אנחנו מדברים על חודש וחצי בלי משחקים רשמיים. יש הבדל עצום בין משחק רשמי למשחק אימון. משחק אימון מתקיים באימון: אין קהל, אין לחץ, לא יעזור: זה לא משחק רשמי. בכל מה שקשור לדקות משחק וחדות המצב פחות טוב משסיימנו לשחק ב-22.2".

נזקי פגיעת רסיס באצטדיון של שעריים (מכבי שעריים)

עד כמה אימונים כמו היום מהווים תחליף?

"האימונים הם אמצעי עזר להגיע מוכן למשחק: גם במהלך השבוע וגם בפגרה, אבל בסוף המשחק הוא הדבר העיקרי. אימונים בחדר כושר, אסיפות וידאו, אימונים אישיים ואימונים על המגרש אלו אמצעי עזר להגיע למשחק בצורה הטובה ביותר. זה מצוין וחשוב ובלי זה אי אפשר להגיע למשחק, אבל קשה לנהל עומסים כשאין לך משחקים.

"כשיש לך משחק בין שבת לשבת אתה מנהל עומסים: חופשים, אימוני שחרור ובניית הלו"ז להמשך השבוע. פה אין ניהול עומסים על פי משחק, אלא על פי אימונים. אין לך איזשהו תאריך יעד: כשאתה מתחיל להתאמן בפגרת הקיץ אתה יודע שיש לך נגיד משחק באירופה או בגביע הטוטו ביוני או ביולי, אז אתה בונה תאריך יעד.

"במצב הנוכחי אין לך תאריך יעד וכשאין לך, אתה לא יודע במדויק לנהל את העומס ומתי להיות מוכן ולהגיע לפיק. אתה כל הזמן מתאמן בלי מטרה מסוימת, אלא רק במטרה לשמור על היכולות הגופניות של השחקן. לרץ מרתון באולימפיאדה יש יעד, לקופץ לגובה יש יעד. זה הקושי: להתאמן בלי תאריך יעד".

אם אתה צריך להקביל את זה לתקופות קודמות, לאיזו אתה משווה?

"אני לא זוכר במדויק כמה ארוכה הייתה פגרת הקורונה, אבל אני חושב שמלבד הקורונה, לא הייתה מלחמה שגרמה למצב של חודש וחצי ללא משחקים אז קצת קשה לי להשוות. אבל אם אתה שואל אותי, זה מדמה את תקופת ההכנה לפתיחת העונה, שאתה מתאמן חודש וחצי ללא משחקים. רק פה פשוט לא הייתה פגרה ארוכה בפועל, אלא רק של ארבעה או חמישה ימים".

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

מה האתגר הכי גדול בחזרה ממשחקים אחרי הפסקה ממושכת?

"לדעת לנהל עומסים בצורה אינדיבידואלית. אנחנו כבר לא מדברים על קבוצות מסוימות, אלא על השחקן עצמו ואיך מנהלים אותו בתוך הקבוצה. זה שהתאמן בארץ, זה שהתאמן בחו"ל, זה שהיה בנבחרות וזה שלא. צריך לדעת איך לחלק את הדקות באימונים, התדירות באימונים, העצימות באימון ומשך האימון".

כמה זמן לוקח לשחקן לחזור לשיא כושר המשחק שלו אחרי תקופה שכזאת?

"זה מאוד אינדיבידואלי. כל אחד עם היכולות שלו להיכנס לכושר משחק כמה שיותר מהר. אתן לך את הדוגמה של דיא סבע שהוא מבחינתי שחקן עם יכולת הסתגלות מדהימה: הוא מתאמן בצורה בלתי רגילה ומשקיע מאוד, אבל בלי קשר הוא יכול לא להתאמן בקיץ, או בתקופת קורונה ועדיין יהיה לו יותר קל משחקנים אחרים לדוגמה. מה שאני בא להגיד הוא שכל שחקן נמדד בפני עצמו. יש שחקנים שלוקח להם יותר זמן להיכנס לכושר משחק ויש כאלה שזה מגיע להם ב’אהלן אהלן’ כמו שאומרים. יש שחקנים שיכולים להיות בפגרה ואז מיד להיכנס לעניינים".

“ברור שיש סיכון מוגבר לפציעות בתקופה כזו”

אני מניח שיש סיכון מוגבר לפציעות אחרי תקופה כזו.

"ברור. אגיד את זה גם בצורה אחרת: ככל שתהיה יותר רענן ומוכן למשחק, תוכל למקסם את היכולות הגופניות שלך. צריך לדעת לנהל עומסים כדי להגיע למשחק מוכן פיזיולוגית ולמקסם את היכולות שלך. האימון הוא אמצעי להשגת המטרה ואם תדע לנהל את העומסים באימון ולהגיע למשחק טוב יותר, זו תהיה הגדולה. צריך לזכור שהמשחק הוא העיקר ולא האימון.

דיא סבע (אמדספור)

"מבחינתנו, המעטפת עכשיו היא הדבר הכי חשוב שיש עבור השחקן. צריך לתת שירות מלא לשחקן: טיפולים, התאוששות אחרי משחק, אימון של כל שחקן לפי מה שהוא רגיל וכל מערכת למה שהיא רגילה. אמבטיית קרח, אופניים, גליל, טיפול פיזי, מוביליטי, אינפוזיה ישירות לווריד, תזונה, תוספי מזון, שעות שינה, פחות נסיעות, דקות אימון. כל מה שקשור למעטפת זה משהו שהוא מאוד חשוב ומשמעותי בתקופה הזאת. כמה שעות שינה ישנים בלילה, כמות המזון ואיכות המזון. אלו דברים שיכולים למנוע פציעות ובעיקר להקל".

שחקנים עלולים “לשלם מחיר” פיזי בהמשך העונה?

"אני מאוד מקווה ומתפלל שלא, למרות שאנחנו הולכים לעומס מאוד גבוה. צריך להבין שיהיו ככל הנראה לפחות שלושה משחקים בשבוע שכמובן גם יכללו נסיעות לא פשוטות. פתאום גם יש אזעקות תוך כדי משחק או אימון. גם בלילה כשיש אזעקות השינה היא פחות עמוקה ורצופה, ולפי מחקרים, כשאתה ישן פחות, הסבירות שתיפצע היא הרבה יותר גבוהה. האזעקות גורמות להכנה פחות טובה לשחקנים ואני מקווה עבור כולם שזה לא יקרה".

אתם ממריאים עם הנבחרת. זה בטח ישפיע. איך נערכים לזה?

"נכון. מבחינתנו, היינו בקשר עם הקבוצות מהארץ ובלי קשר אנחנו עושים את זה תמיד. בסופו של דבר כל קבוצה שולחת את כמות הנציגים שלה והתפקיד שלנו הוא לדעת לנהל את העומסים בצורה אינדיבידואלית לגבי כל אחד אחרי שנקבל את הדו"חות מהמועדונים. אז בעצם נוכל לנהל את דקות המשחק של כל שחקן ושחקן. הכול מתחיל ויסתיים בהחלטה של רן (בן שמעון), אבל עוד לפני זה יש סיעור מוחות בין הצוותים הפיזיולוגיים, הרפואיים והמקצועיים לגבי כל אחד".

אז האם במציאות כזאת, עדיין נוכל להתכונן כראוי ולהשתמש במשחק ההכנה הזה מול גאורגיה להמשך?

"כל דקת משחק בינלאומית תורמת לכדורגל הישראלי. אנחנו תמיד מדברים על כך שחשוב ששחקנים ישראליים ישחקו בחו"ל ויהיו חשופים לאיכות יותר גבוהה ולליגות קשות, אז בוודאי שכל דקת משחק בינלאומית היא מבורכת והלוואי ואפילו היו לנו שני משחקים".

רן בן שמעון (שחר גרוס)

איך שחקני נבחרת יכולים לשמור על רמת כושר גבוהה כשאין משחקים?

"כושר היא מילה רחבה. מבחינת יכולות גופניות, הם מגיעים ביכולות גופניות טובות. הבעיה היא כושר המשחק שהוא באופן טבעי פחות טוב מלפני המלחמה".

מה המפתחות שלך להתמודדות עם הנושא הזה?

"נעשה את ההכנה הטובה ביותר לתת מענה לכל שחקן בצורה פרטנית, גם לשחקנים שמגיעים מהמועדונים בחו"ל כמו בכל כינוס. מעבר לאימונים המשותפים, יש גם אימונים בהם אנחנו מחלקים את השחקנים לשלוש קבוצות עבודה. הכל כדי לנתר את העומסים בצורה פונקציונלית לכל שחקן".

סיימנו קמפיין ועוד מספר חודשים נתחיל קמפיין חדש. אתה מרגיש שבהיבט הגופני אנחנו מצמצמים פערים?

"למען האמת? אני לא חושב שכבר יש פערים פיזיולוגיים. עובדתית, בכינוס האחרון בין הדקות ה-75 לסיום המשחק כבשנו שמונה שערים וספגנו ארבעה שערים. אין פה בעיה פיזיולוגית, אתה לא רואה שחקנים נופלים, עם פציעות שריר או שאנחנו רודפים אחרי הקבוצה היריבה.

"אנחנו לא נופלים פיזיולוגית מהאירופאים. אני יכול לצטט את המאמן הפיזיולוגי של עמרי גאנדלמן בלצ'ה שאמר לי שמבחינת פרמטרים פיזיולוגיים הוא בטופ טופ טופ של הסרייה א'. יש לנו שחקנים עם יכולות גופניות מאוד מרשימות ואני יכול להגיד שהצוותים של כל הקבוצות הישראליות עושים עבודה טובה".

אליאל פרץ מול ניקולו בארלה (IMAGO)

“חלאילי עושה דברים מטורפים”

מדברים על סט היכולות הגופניות של חלאילי. כמה אתה מרגיש שזה בולט?

"בסוף בחיים יש דעות ויש עובדות. עובדתית הוא עושה דברים מטורפים ואני מאוד גאה בעשייה ובצניעות שלו. הוא מתאמן מדהים, משקיע בעצמו והנתונים מדברים בעד עצמם. כל הפרמטרים הפיזיולוגיים אצלו נמצאים ברמה הגבוהה ביותר באירופה. כמות הספרינטים, המהירויות ועוד לא מעט פרמטרים".

אתה עובד לא מעט באופן אישי גם עם מנור סולומון. הוא סבל מפציעות בשנים האחרונות. יש הסבר?

"אני חייב לפרגן למנור על המקצועיות, המקצוענות והגישה שלו. הוא מנהל את העומסים שלו ברמה הגבוהה ביותר, אבל צריך להבין ששתי הפציעות הארוכות שלו נבעו חוסר מזל והצביעו על קרע בקרן האחורית של המניסקוס: בשנה אחת זה היה ברגל שמאל ובשנה השנייה ברגל ימין. זו פציעה שבשנה הראשונה הייתה בפולהאם וגרמה לו להיעדר ארבעה חודשים והשנייה הייתה בטוטנהאם וגרמה לו להיעדר כמעט עונה שלמה.

"בשנה שעברה כשהוא חזר לשחק בלידס הוא לא היה פצוע ועשה עונה נפלאה עם מספרים דו ספרתיים והיה כשיר לאורך עונה שלמה. גם את העונה הזאת הוא התחיל בצורה מצוינת בטוטנהאם, אח"כ עם המעבר לוויאריאל ולאחרונה לפיורנטינה. הפציעה האחרונה שלו נבעה מחוסר מזל של ניהול עומסים, אבל זה משהו שיכול לקרות. הוא לא פציע מבחינה שרירית. בגלל השנתיים האחרונות, זה נחשב בעיני אנשים כאילו הוא פציע, אבל זה לא נכון. יש לפעמים פציעות של חוסר מזל כמו קרסול ומניסקוס. אבל הוא לא סבל ממתיחות, או מדברים כאלה ואחרים".

גאנדלמן נוגח (IMAGO)

“חסר לי לאמן את זהבי”

כמה חסר לך לאמן את ערן זהבי שפרש?

"האמת שזה קשה לי מאוד. בסוף אתה חי עם בן אדם שמונה או תשע שנים על בסיס דקתי, לא יומי ולא שבועי. זה פתאום חסר: מה לעשות, מתי לעשות, מתי האימון ומתי מוסיפים. אבל יש דברים בחיים שגם הם מסתיימים וזכינו להרבה רגעי עדנה, אושר ושבירת שיאים. אני אומר תודה רבה על הכול".

לאן פניו מועדות?

"אצל ערן רב הנסתר על הגלוי. הוא יכול היום להיות פה ומחר להיות שם. אצלו אי אפשר לדעת, אבל הוא בסוף יודע לקבל את ההחלטות שלו בצורה הכי מדוקדת וכשהוא מקבל אותן הוא הכי שלם בעולם".

איך אתה רואה את עונת הבכורה של הבן שלך נבו במדי מכבי בני ריינה בליגת העל?

"עונה שהתחילה טוב מאוד ובתקופה האחרונה הוא משחק קצת פחות. כשהוא משחק הוא מביא מספרים עם ארבעה בישולים ומעורבות. צריך להבין שהוא משחק גם ככנף ימין, גם ככנף שמאל, גם כמגן שמאלי בקו ארבע, גם ב-8 וגם ב-10. בסוף משתמשים בו בכמה תפקידים ותוך כדי משחק הוא יכול להחליף שלושה תפקידים. הוא מציב לעצמו מטרות על בסיס יומיומי והוא יגיע בעזרת השם לאן שצריך ושהוא מכוון".

ערן שדו וערן זהבי (ראובן שוורץ)

אחרי שהיית בסין וחווית כדורגל בינלאומי. אין לך את האתגר לעבוד מחוץ לישראל?

"אני יכול להגיד לך שהיו לי שתי הצעות, הצעה אחת אפילו הגיעה בעונה האחרונה ממועדון גדול באירופה עם מאמן שעבדתי איתו, אבל משמעותה הייתה לוותר על הנבחרת. מבחינתי הנבחרת היא ערך עליון ושום הצעה לא יכולה להזיז אותי מתפקידי בנבחרת. אם תהיה הצעה שתוכל להשתלב עם הנבחרת, יכול להיות שאשקול אותה. אך אם זה במקום הנבחרת? אין סיכוי".