ארבלואה: הייתי מקים פסל עבור רודיגר בחצר שלי

ריאל מדריד נערכת לדרבי מול אתלטיקו מחר (ראשון, 22:00). המאמן אלברו ארבלואה קיים מסיבת עיתונאים ודיבר על מצבו של קיליאן אמבפה, על עתידו של אנטוניו רודיגר ועל חזרתו של ג’וד בלינגהאם לסגל, כמו גם על חסרונו של טיבו קורטואה.

מה אתה חושב על כך שאמבפה יוצא לנבחרת צרפת?

”אני חושב שזה מצוין. הוא בוודאות ישחק בדרבי. אני לא רואה שום בעיה בכך שהוא יוצא לנבחרת שלו. אם זימנו אותו, זה אומר שהוא במצב טוב מאוד".

האם אתה רוצה את אנטוניו רודיגר גם לעונה הבאה?

“אני לא אוהב להתערב בעניינים כאלה, יש לי הרבה כבוד גם למועדון וגם לשחקן, ושני הצדדים צריכים להגיע להבנה. אבל אני מוכן להקים פסל לרודיגר בחצר שלי. מהרגע הראשון הוא העמיד את עצמו לרשות הצוות המקצועי. הוא אמר לי שבמרץ, כשהדברים נהיים קשים, הוא יהיה זמין, והנה הוא כאן. הטיפול שלו בלונדון עם ניקו היה ברכה. ואוהדי ריאל מדריד צריכים להבין כמה מזל יש לנו שיש לנו אותו”.

“יש ביטחון מלא לגבי אמבפה”

איך בלינגהאם וקאררס מרגישים? ואיזה תפקיד מחכה לג'וד.

“כאן כולנו תוקפים וכולנו מגנים. נמצא את התפקיד הטוב ביותר לכל שחקן, זו העבודה שלי. כשאין לנו את הכדור, אין ברירה אלא שכל ה-11 יעבדו יחד. זו מנטליות קבוצתית. אני לא רואה שום בעיה בכך שיש לנו שחקנים ברמה הכי גבוהה. ואם זה קורה, אז מה טוב”.

כשהשמות הגדולים חוזרים, מה יקרה עם טיאגו?

“כשנגיע לגשר הזה, נעבור אותו. העובדה שיש לנו את בלינגהאם היא חדשות מצוינות, וגם היכולת של טיאגו הייתה נהדרת. יש הרבה משחקים, ואני אוהב בעיות מהסוג הזה. הם יכולים גם לשחק יחד. העובדה שיש התלבטות ביניהם היא מעולה”.

האם הברך של אמבפה החלימה לחלוטין?

”כבר אמרתי שכשהוא יחזור, הוא יהיה ב-100%. במנצ'סטר הוא הראה שהוא בכושר מצוין, והתחושות שלו הן הדבר החשוב ביותר. יש לנו ביטחון מלא לגביו, ואנחנו נרגשים שהוא חזר. הוא ב-100%”.

איזה לוח זמנים מתוכנן לקורטואה?

“יש סיכונים בכל פעם שאני מעלה שחקן למגרש. מעט מאוד שחקנים עולים ב-100% בלי שום כאב או אי נוחות, זה נורמלי. כשהוא הגיע למחצית, הוא רצה להמשיך לשחק, ואני זה שהחלטתי לעצור אותו. גם בגלל האמון המלא שיש לי בלונין. הוא שוער מצוין והוא יוכיח את זה. כאן, השוער הטוב בהיסטוריה נפצע, ויש לנו עוד אחד. אנחנו לא קובעים לוחות זמנים”.

איך הקבוצה ניגשת למשחק?

”עם התלהבות ורצון. זה משחק חשוב בגלל מה ששלוש הנקודות מייצגות, בגלל האוהדים ובגלל האווירה שנוצרה. זה אחד המשחקים הכי טובים שאפשר לחוות. אני מחכה לראות את ברנבאו מלא ותומך בקבוצה עד הסוף”.

לאור הנוכחות של כל כך הרבה שחקני בית, האם אתה מרגיש שמשהו משתנה בריאל מדריד?

“ובכן, כבר אמרתי את זה. השחקנים הטובים בעולם משחקים במועדון הזה, וזה לא קל לקבל את ההחלטות האלה. אבל אם הם משחקים, זה בזכות היכולת שלהם. כי אני מאמין בשחקנים. אני סומך עליהם. וזה הוכח שכאשר טיאגו, פלאסיוס, דייגו אגואדו או מנואל אנחל שיחקו לאחרונה, הם עשו עבודה מצוינת”.