יום ראשון, 22.03.2026 שעה 11:00
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3735-3429אוסאסונה9
3744-3629אספניול10
3542-3229ולנסיה11
3540-3028אתלטיק בילבאו12
3444-3129ג'ירונה13
3234-2828ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
2946-3829אלצ'ה16
2838-2628אלאבס17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

המהפכה השקטה של אתלטיקו מדריד כבר כאן

המועדון עוצב בצלמו של סימאונה, אך מאחורי הקלעים ה-DNA משתנה. אלמאן בונה שלד חדש, וייה הגיע וחלום קלופ באוויר. ב-22:00: הדרבי (חי בערוץ ONE)

דויד וייה, יורגן קלופ, מתאו אלמאן ודייגו סימאונה (IMAGO)
שנים רבות שדייגו סימאונה היה אתלטיקו והמועדון היה הוא ברוח הצ'וליסמו. אך בזמן שהאוהדים עוד שרים למאמן הנערץ, בחדרי החדרים של המטרופוליטנו מתרחשים תהליכים היסטוריים שישנו את ה-DNA של המועדון, והדרבי הקרוב עשוי להיות סמלי במיוחד.

חברת אפולו רכשה את רוב השליטה במועדון והבטיחה הזרמת סכומים אדירים, כשגם עידן עופר הישראלי עדיין מחזיק בחלק נכבד מהמניות. הדרך למהפך במועדון מתגבשת למעשה כבר כשנתיים, כשהשיא צפוי להיות סיום דרכו של המאמן הארגנטינאי - האגדה החיה ששינה את פני המועדון מאז הגעתו ב-2011.

האיש החזק החדש במטרופוליטנו

השלב הראשון והמשמעותי ביותר מאז עסקת אפולו היה מינויו של מתאו אלמאן ל"פרויקטור". המנהל המקצועי המוצלח, שעשה פלאים בתקופותיו במיורקה ובוולנסיה, היה אחראי גם על בניית השלד של ברצלונה תחת ז'ואן לאפורטה עד שעזב את הקטלונים.

אלמאן כבר היה קרוב להגיע לאתלטיקו שנה קודם לכן, אך באותה עת הכוח לבניית הסגל עוד היה בידיו של סימאונה. הגעתו כעת מרמזת שחברת אפולו נחושה לשנות את המבנה הניהולי ולקחת את המושכות מידיו של המאמן. מהלך כזה מהווה את החתיכה החסרה בפאזל המהפכה האדומה-לבנה.

כשתוהים מי יהיה היורש של סימאונה, הנטייה הטבעית היא לחשוב על מאמנים שגדלו על מורשתו, כמו פרננדו טורס (מאמן אתלטיקו ב') או פיליפה לואיס, שהצליח בפלמנגו ופוטר במפתיע. אך למעשה, התשובה היא ניהולית: מתאו אלמאן הופך לאיש החזק במקומו של צ'ולו, והוא זה שימנה בעתיד מאמן לפי השקפת עולמו המקצועית.

בין מרסלינו ליורגן קלופ

לסימאונה חוזה עד 2027 שכנראה לא יוארך, אך גוברות ההשערות כי הזעזוע עשוי לקרות כבר בקיץ הקרוב. פרידה מסימאונה אחרי כמעט 15 שנה (לצד תקופתו המפוארת כשחקן) לא תהיה קלה לעיכול עבור הקהל. לכן, במועדון כבר החלו לעבוד על ה"ריכוך" וגייסו פנים מוכרות מהעבר: דויד וייה הצטרף לדירקטוריון של אפולו ויהיה הפנים הייצוגיות של המועדון, בדומה לתפקידו של אמיליו בוטראגניו בריאל מדריד.

הבורסה למחליפים אפשריים על הקווים מתמקדת כרגע בשני שמות עיקריים: הראשון הוא מרסלינו גרסיה טוראל, שרושם הצלחה גדולה בוויאריאל. מרסלינו מייצג את המודל הספרדי של מאמן שהוא "איש מערכת" העובד תחת מנהל מקצועי דומיננטי מודל שעבד מצוין לאלמאן ומרסלינו בימיהם המשותפים בוולנסיה.

השם השני והנוצץ יותר הוא יורגן קלופ. מאז עזב את ליברפול, הגרמני משמש בתפקיד ניהולי בקונצרן רד בול, אך נראה ששנתיים של הפסקה מהקווים הספיקו לו. הבחירה בשניים הללו מעניינת שכן שניהם עשויים להיות פנויים בקיץ: קלופ אינו מחויב חוזית לרד בול כמאמן, ובוויאריאל כבר נערכים ליום שאחרי מרסלינו. זה מתכתב עם הדיווחים לפיהם סימאונה ממתין לתום המונדיאל כדי לרשת את ליונל סקאלוני בנבחרת ארגנטינה.

הפנים החדשות של הפרויקט

אלמאן כבר החל בבניית השלד החדש. בינואר האחרון הכניסה אתלטיקו למעלה מ-60 מיליון אירו ממכירת קונור גלאגר וג’אקומו רספדורי, ובמקביל צירפה רכישות מסקרנות כמו אדמולה לוקמן. לקראת הקיץ כבר נרקמות עסקאות משמעותיות בדמותם של לאון גורצקה ואדרסון מאטאלנטה.

האפשרות לראות את חוליאן אלברס משחק תחת מאמן התקפי יותר, בקבוצה נוצצת שאינה נשענת רק על הגנה, מעוררת התלהבות בקרב האוהדים. אלמאן כבר פעל כדי להשקיט את השמועות על מעבר של אלברס לברצלונה, כשהבטיח לחלוץ מעמד של כוכב-על בפרויקט החדש. השבוע גם השחקן עצמו שחרר הצהרה משמעותית כשאמר שהוא רואה את עצמו עונד את סרט הקפטן בעתיד, בדומה לקוקה ואנטואן גריזמן.

המהפכה נוגעת בכל פינה: מעזיבת מאמן הכושר המיתולוגי "הפרופסור" אורטגה לטובת צוות ניהול עומסים מודרני, ועד להצלחה הכבירה של פרננדו טורס במחלקת הנוער ובקבוצת המילואים. הדרבי הקרוב מול ריאל מדריד ואלברו ארבלואה (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) יהיה מבחן כוח משמעותי. ה-2:5 בסיבוב הראשון לא היה מקרי; אתלטיקו הנוכחית לא מפחדת מהבלאנקוס.

ממשיכה להפציץ: אתלטיקו גוברת על חטאפה

במועדון מקווים לסיים את עידן סימאונה בטעם מתוק. למרות שהאליפות נראית רחוקה, הצלחה בליגת האלופות ובגביע המלך (אחרי הניצחונות על טוטנהאם ובארסה) עשויה להיות אקורד סיום מפואר לעידן בלתי נשכח, שבו הפך "צ'ולו" מועדון חבול לאימפריה אירופית.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
