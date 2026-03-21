החדשות הטובות אחרי הפציעה המזעזעת בברזיל

חדשות מעודדות לגרמיו הברזילאית: המגן השמאלי, מרלון, עבר בהצלחה ניתוח בקרסולו הימני לאחר פציעה מזעזעת שגרמה לרגלו להסתובב, והוא צפוי להשתחרר מבית החולים כבר ביום ראשון. הוא נותח בפורטו אלגרה לאחר שנפצע במהלך המשחק מול ויטוריה.

על פי הדיווחים בברזיל, הפגיעה הייתה ברצועות הקרסול, אך למזלו של השחקן לא נרשמו קרעים חמורים שהיו עלולים להאריך משמעותית את זמן ההיעדרות. במועדון מעריכים כי זמן ההחלמה יעמוד על כחמישה חודשים, אך מאחורי הקלעים קיימת אופטימיות זהירה כי ייתכן שהשחקן יחזור מוקדם יותר מהצפוי.

הפציעה הקשה והשלבים הבאים

הפציעה התרחשה במחצית השנייה, כאשר מרלון נתקע עם רגלו בדשא ונפל עם כל משקל גופו על הקרסול - תמונה קשה שהדאיגה את הנוכחים באצטדיון ואת הצופים בבית. הוא פונה מהמגרש באמבולנס והועבר ישירות לבית החולים.

התגובות אומרות הכל (IMAGO)

כעת צפוי המגן להשתמש באמצעי קיבוע לרגלו ולהתחיל בימים הקרובים תהליך שיקום שיכלול פיזיותרפיה אינטנסיבית. בנוסף, עומד לרשותו גם פיזיותרפיסט פרטי שילווה את תהליך החזרה למגרשים.

בגרמיו יקוו לראות את אחד משחקני ההגנה המרכזיים שלהם חוזר לכשירות מלאה בהקדם, לאחר הפציעה הלא פשוטה שעוררה דאגה גדולה במועדון.