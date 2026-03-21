יום שבת, 21.03.2026 שעה 10:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 26-27
168-167פלמייראס1
164-107סאו פאולו2
143-86באהיה3
134-126פלמנגו4
139-127פלומיננזה5
1110-127גרמיו6
107-86אתלטיקו פארננסה7
96-67קורינתיאנס8
812-117ואסקו דה גמה9
810-87אתלטיקו מיניירו10
88-57ברגנטינו11
710-76ויטוריה12
79-96צ'פוננזה13
69-86מיראסול14
613-107סאנטוס15
59-57אינטרנסיונל16
311-85בוטאפוגו17
316-87קרוזיירו18
314-67רמו19

החדשות הטובות אחרי הפציעה המזעזעת בברזיל

מגן גרמיו, מרלון, נתקע עם רגלו בדשא ונפל על כל משקלו על הקרסול, מה שגרם לרגלו להסתובב. הוא נותח ויושבת ל-5 חודשים, אבל ייתכן שאפילו לפני כן

מרלון ברגע הפציעה (IMAGO)
חדשות מעודדות לגרמיו הברזילאית: המגן השמאלי, מרלון, עבר בהצלחה ניתוח בקרסולו הימני לאחר פציעה מזעזעת שגרמה לרגלו להסתובב, והוא צפוי להשתחרר מבית החולים כבר ביום ראשון. הוא נותח בפורטו אלגרה לאחר שנפצע במהלך המשחק מול ויטוריה.

על פי הדיווחים בברזיל, הפגיעה הייתה ברצועות הקרסול, אך למזלו של השחקן לא נרשמו קרעים חמורים שהיו עלולים להאריך משמעותית את זמן ההיעדרות. במועדון מעריכים כי זמן ההחלמה יעמוד על כחמישה חודשים, אך מאחורי הקלעים קיימת אופטימיות זהירה כי ייתכן שהשחקן יחזור מוקדם יותר מהצפוי.

הפציעה הקשה והשלבים הבאים

הפציעה התרחשה במחצית השנייה, כאשר מרלון נתקע עם רגלו בדשא ונפל עם כל משקל גופו על הקרסול - תמונה קשה שהדאיגה את הנוכחים באצטדיון ואת הצופים בבית. הוא פונה מהמגרש באמבולנס והועבר ישירות לבית החולים.

כעת צפוי המגן להשתמש באמצעי קיבוע לרגלו ולהתחיל בימים הקרובים תהליך שיקום שיכלול פיזיותרפיה אינטנסיבית. בנוסף, עומד לרשותו גם פיזיותרפיסט פרטי שילווה את תהליך החזרה למגרשים.

בגרמיו יקוו לראות את אחד משחקני ההגנה המרכזיים שלהם חוזר לכשירות מלאה בהקדם, לאחר הפציעה הלא פשוטה שעוררה דאגה גדולה במועדון.

