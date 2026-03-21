ליגה ברזילאית 26-27
198-178פלמייראס1
165-108סאו פאולו2
169-138פלומיננזה3
145-137פלמנגו4
147-97באהיה5
137-107אתלטיקו פארננסה6
1112-138גרמיו7
1113-138ואסקו דה גמה8
1010-87ויטוריה9
107-78קורינתיאנס10
89-78אינטרנסיונל11
811-88אתלטיקו מיניירו12
810-68ברגנטינו13
711-97צ'פוננזה14
713-108סאנטוס15
612-106בוטאפוגו16
610-87מיראסול17
615-108רמו18
416-88קרוזיירו19

החדשות הטובות אחרי הפציעה המזעזעת בברזיל

מגן גרמיו, מרלון, נתקע עם רגלו בדשא ונפל על כל משקלו על הקרסול, מה שגרם לרגלו להסתובב. הוא נותח ויושבת ל-5 חודשים, אבל ייתכן שאפילו לפני כן

מרלון ברגע הפציעה (IMAGO)
חדשות מעודדות לגרמיו הברזילאית: המגן השמאלי, מרלון, עבר בהצלחה ניתוח בקרסולו הימני לאחר פציעה מזעזעת שגרמה לרגלו להסתובב, והוא צפוי להשתחרר מבית החולים כבר ביום ראשון. הוא נותח בפורטו אלגרה לאחר שנפצע במהלך המשחק מול ויטוריה.

על פי הדיווחים בברזיל, הפגיעה הייתה ברצועות הקרסול, אך למזלו של השחקן לא נרשמו קרעים חמורים שהיו עלולים להאריך משמעותית את זמן ההיעדרות. במועדון מעריכים כי זמן ההחלמה יעמוד על כחמישה חודשים, אך מאחורי הקלעים קיימת אופטימיות זהירה כי ייתכן שהשחקן יחזור מוקדם יותר מהצפוי.

הפציעה התרחשה במחצית השנייה, כאשר מרלון נתקע עם רגלו בדשא ונפל עם כל משקל גופו על הקרסול - תמונה קשה שהדאיגה את הנוכחים באצטדיון ואת הצופים בבית. הוא פונה מהמגרש באמבולנס והועבר ישירות לבית החולים.

כעת צפוי המגן להשתמש באמצעי קיבוע לרגלו ולהתחיל בימים הקרובים תהליך שיקום שיכלול פיזיותרפיה אינטנסיבית. בנוסף, עומד לרשותו גם פיזיותרפיסט פרטי שילווה את תהליך החזרה למגרשים.

בגרמיו יקוו לראות את אחד משחקני ההגנה המרכזיים שלהם חוזר לכשירות מלאה בהקדם, לאחר הפציעה הלא פשוטה שעוררה דאגה גדולה במועדון.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
