ההחלטה של ראפיניה לגבי העתיד שלו בברצלונה

ראפיניה הפך בשבועות האחרונים לאחד הגורמים המרכזיים בתקופה הטובה של ברצלונה. כשהוא לא נמצא על המגרש, הקבוצה מתקשה מבחינת משחק הלחץ והשטף ההתקפי, אך כשהוא משחק, היא חוזרת להיות חדה ומסוכנת, עם תרומה משמעותית לשערים. לאור זאת, חלק גדול מהתכנון של המועדון תלוי בהחלטה שלו לגבי עתידו, כאשר גם ההנהלה וגם הצוות המקצועי כבר יודעים מה הכיוון של הברזילאי.

הקיצוני הוא אחד השחקנים בעלי הערך הגבוה ביותר בסגל, עם שווי מוערך של כ-80 מיליון אירו. בכל קיץ עלו ספקולציות לגבי עזיבה אפשרית, אך ראפיניה תמיד בחר להישאר. למעשה, בשנת 2025 הוא האריך את חוזהו עד 2028, כך שלקראת הקיץ הקרוב יישארו לו עוד שנתיים בחוזה.

ראפיניה מגיע לשנה מכריעה בקריירה שלו, עם מטרה ברורה לזכות בתארים עם ברצלונה ולהיות שחקן משמעותי גם במונדיאל עם נבחרת ברזיל, שם הפך לדמות מרכזית תחת קרלו אנצ'לוטי. החשיפה הזו בטורניר בקיץ צפויה להביא עמה הצעות כספיות גדולות במיוחד.

ראפיניה בטירוף (רויטרס)

לפחות עוד עונה בבארסה

בשנים האחרונות קיבל הצעות חוזרות מהליגה הסעודית, אך הברזילאי לא היסס ודחה אותן. גם כעת עמדתו ברורה: הוא רוצה להמשיך בברצלונה לפחות לעונה נוספת ולא מתכוון להקשיב להצעות לאחר המונדיאל, לא משנה מהיכן יגיעו. מעבר לכך, הוא אף מעורב מאוד בנעשה בתוך המועדון, ושוחח עם ההנהלה על נושאים לשיפור, מה שמעיד על מחויבותו לעתיד הקבוצה.

בברצלונה עקבו בדריכות אחרי מצבו, שכן עזיבה שלו הייתה מחייבת את המועדון לפעול בשוק ולהביא שחקן התקפה נוסף. נכון לעכשיו, התכנון הוא לצרף חלוץ מרכזי ולהשאיר את מרקוס רשפורד כקיצוני שמאלי באמצעות מימוש אופציית הרכישה, ללא שינויים נוספים. העובדה שראפיניה לא שוקל לעזוב מבטלת את הצורך בחיפוש מחליף בעל מאפיינים דומים.

החשיבות של ראפיניה עבור ברצלונה כיום היא עצומה. הוא משמש כמנהיג על המגרש ומחוצה לו, ומהווה שחקן מפתח במערך של האנזי פליק. בנוסף, לא מן הנמנע שבעתיד הקרוב יבחר להאריך את חוזהו פעם נוספת, מה שיחזק עוד יותר את מעמדו כאחד מעמודי התווך של המועדון.