ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוסאסונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

ההחלטה של ראפיניה לגבי העתיד שלו בברצלונה

הכוכב חתום עד 2028 וממשיך להיות אחד השחקנים המבוקשים ביותר בסגל. למרות זאת, עמדתו ברורה: הוא רוצה להמשיך לפחות לעונה נוספת ולא יקשיב להצעות

ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה הפך בשבועות האחרונים לאחד הגורמים המרכזיים בתקופה הטובה של ברצלונה. כשהוא לא נמצא על המגרש, הקבוצה מתקשה מבחינת משחק הלחץ והשטף ההתקפי, אך כשהוא משחק, היא חוזרת להיות חדה ומסוכנת, עם תרומה משמעותית לשערים. לאור זאת, חלק גדול מהתכנון של המועדון תלוי בהחלטה שלו לגבי עתידו, כאשר גם ההנהלה וגם הצוות המקצועי כבר יודעים מה הכיוון של הברזילאי.

הקיצוני הוא אחד השחקנים בעלי הערך הגבוה ביותר בסגל, עם שווי מוערך של כ-80 מיליון אירו. בכל קיץ עלו ספקולציות לגבי עזיבה אפשרית, אך ראפיניה תמיד בחר להישאר. למעשה, בשנת 2025 הוא האריך את חוזהו עד 2028, כך שלקראת הקיץ הקרוב יישארו לו עוד שנתיים בחוזה.

ראפיניה מגיע לשנה מכריעה בקריירה שלו, עם מטרה ברורה לזכות בתארים עם ברצלונה ולהיות שחקן משמעותי גם במונדיאל עם נבחרת ברזיל, שם הפך לדמות מרכזית תחת קרלו אנצ'לוטי. החשיפה הזו בטורניר בקיץ צפויה להביא עמה הצעות כספיות גדולות במיוחד.

לפחות עוד עונה בבארסה

בשנים האחרונות קיבל הצעות חוזרות מהליגה הסעודית, אך הברזילאי לא היסס ודחה אותן. גם כעת עמדתו ברורה: הוא רוצה להמשיך בברצלונה לפחות לעונה נוספת ולא מתכוון להקשיב להצעות לאחר המונדיאל, לא משנה מהיכן יגיעו. מעבר לכך, הוא אף מעורב מאוד בנעשה בתוך המועדון, ושוחח עם ההנהלה על נושאים לשיפור, מה שמעיד על מחויבותו לעתיד הקבוצה.

בברצלונה עקבו בדריכות אחרי מצבו, שכן עזיבה שלו הייתה מחייבת את המועדון לפעול בשוק ולהביא שחקן התקפה נוסף. נכון לעכשיו, התכנון הוא לצרף חלוץ מרכזי ולהשאיר את מרקוס רשפורד כקיצוני שמאלי באמצעות מימוש אופציית הרכישה, ללא שינויים נוספים. העובדה שראפיניה לא שוקל לעזוב מבטלת את הצורך בחיפוש מחליף בעל מאפיינים דומים.

נקמה מתוקה: בארסה עם 2:5 מרשים על סביליה

החשיבות של ראפיניה עבור ברצלונה כיום היא עצומה. הוא משמש כמנהיג על המגרש ומחוצה לו, ומהווה שחקן מפתח במערך של האנזי פליק. בנוסף, לא מן הנמנע שבעתיד הקרוב יבחר להאריך את חוזהו פעם נוספת, מה שיחזק עוד יותר את מעמדו כאחד מעמודי התווך של המועדון.

