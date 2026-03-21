"הפעלת סעיף הרכישה על פרץ היא בגדר חובה"

דניאל פרץ ממשיך לייצר כותרות באנגליה, כאשר השוער הישראלי הפך לאחד השמות המדוברים בסאות'המפטון מאז הצטרף בינואר. רגע לפני אוקספורד היום (שבת) ב-17:00, בתקשורת האנגלית לא מסתירים את ההתלהבות, במיוחד לאחר ההופעה המרשימה בניצחון 0:1 על נוריץ', משחק בו רשם את השמירה החמישית על שער נקי ב-12 הופעות בליגה ואף נבחר לאיש המשחק.

מאז הגעתו, פרץ תפס במהירות את עמדת השוער הראשון על חשבונו של גאווין בזונו, ובמקביל הקבוצה שינתה כיוון לחלוטין. אחרי פתיחת עונה מאכזבת, סאות'המפטון חזרה למאבק העלייה וכעת מדורגת במקום השישי, כשהיכולת ההגנתית השתפרה באופן משמעותי עם הישראלי בין הקורות. באנגליה אף מציינים כי הוא היה חלק מרכזי ברצף מרשים של משחקים ללא הפסד.

"מהלך שהוא בגדר חובה"

בכתבה שפורסמה בתקשורת האנגלית נכתב בצורה חד משמעית: "העברה קבועה של דניאל פרץ היא כבר מהלך מתבקש. מאז שהגיע בינואר, הוא השפיע בצורה עצומה, ועסקה שתשאיר אותו בסאות'המפטון נראית בלתי נמנעת. הוא שיפר את ההגנה, הביא יציבות וגם תרם לחדר ההלבשה. בהתחשב בכך שלא קיבל דקות בבאיירן מינכן, מדובר במהלך מצוין עבור הקריירה שלו, וכזה שעשוי להוביל אותו בעתיד גם לפרמייר ליג. זו עסקה שעבדה מצוין לכל הצדדים, והפעלת סעיף הרכישה בקיץ היא החלטה ברורה".

דניאל פרץ (IMAGO)

גם חבריו לקבוצה לא נשארו אדישים. לאחר הניצחון האחרון, פרץ כתב ברשתות החברתיות: "קבוצה מיוחדת. בשבת ממשיכים", וזכה לתגובות חמות. לאו סיינסה, אחד השחקנים הבולטים בסגל, הגיב עם שלושה אימוג'ים של תמנון, ובהמשך הוסיף: "אתה כל כך טוב. וגם יפה. וגם אחלה בן אדם. וגם חבר שלי".

התקשורת באנגליה מדגישה כי מעבר ליכולת המקצועית, פרץ השתלב במהירות גם מבחינה חברתית והפך לדמות אהובה בחדר ההלבשה. היציבות שהוא מביא לשער יחד עם הביטחון שהוא מקרין לשחקני ההגנה, הפכו אותו לאחד הגורמים המרכזיים בשינוי שעברה הקבוצה בחודשים האחרונים.

דניאל פרץ מאושר (IMAGO)

כעת, כשסאות'המפטון ממשיכה במאבק על מקום בפלייאוף העלייה, השוער הישראלי נמצא בעמדה מצוינת להמשיך לבסס את מעמדו. אם הקבוצה אכן תצליח להעפיל, נראה כי הדרך לחוזה קבוע עבור פרץ כבר סלולה, כאשר באנגליה משוכנעים שמדובר במהלך כמעט בלתי נמנע.