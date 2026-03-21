יום שבת, 21.03.2026 שעה 10:59
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
7740-7838קובנטרי1
7037-5938מידלסברו2
6838-6637איפסוויץ'3
6843-5238מילוול4
6356-5938האל סיטי5
6048-6138סאות'המפטון6
6050-5838רקסהאם7
5748-5538דרבי קאונטי8
5546-5038ווטפורד9
5348-4838בירמינגהאם10
5246-4438סוונסי11
5249-4539פרסטון12
5146-5138נוריץ'13
5143-4639סטוק סיטי14
5149-4938בריסטול סיטי15
5052-5338שפילד יונייטד16
5060-4938ק.פ.ר17
4845-3638צ'רלטון18
4249-3638בלקבורן19
4048-3637פורטסמות'20
4054-3938ווסט ברומיץ'21
3949-3638אוקספורד יונייטד22
3860-5138לסטר23
-676-2338שפילד וונסדיי24

"הפעלת סעיף הרכישה על פרץ היא בגדר חובה"

לפני אוקספורד ב-17:00, באנגליה ממשיכים להתרשם מהשוער: "עסקה שתשאיר אותו בסאות'המפטון בלתי נמנעת. החלטה ברורה". חברו לקבוצה: "אתה כל כך טוב"

דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ ממשיך לייצר כותרות באנגליה, כאשר השוער הישראלי הפך לאחד השמות המדוברים בסאות'המפטון מאז הצטרף בינואר. רגע לפני אוקספורד היום (שבת) ב-17:00, בתקשורת האנגלית לא מסתירים את ההתלהבות, במיוחד לאחר ההופעה המרשימה בניצחון 0:1 על נוריץ', משחק בו רשם את השמירה החמישית על שער נקי ב-12 הופעות בליגה ואף נבחר לאיש המשחק.

מאז הגעתו, פרץ תפס במהירות את עמדת השוער הראשון על חשבונו של גאווין בזונו, ובמקביל הקבוצה שינתה כיוון לחלוטין. אחרי פתיחת עונה מאכזבת, סאות'המפטון חזרה למאבק העלייה וכעת מדורגת במקום השישי, כשהיכולת ההגנתית השתפרה באופן משמעותי עם הישראלי בין הקורות. באנגליה אף מציינים כי הוא היה חלק מרכזי ברצף מרשים של משחקים ללא הפסד.

"מהלך שהוא בגדר חובה"

בכתבה שפורסמה בתקשורת האנגלית נכתב בצורה חד משמעית: "העברה קבועה של דניאל פרץ היא כבר מהלך מתבקש. מאז שהגיע בינואר, הוא השפיע בצורה עצומה, ועסקה שתשאיר אותו בסאות'המפטון נראית בלתי נמנעת. הוא שיפר את ההגנה, הביא יציבות וגם תרם לחדר ההלבשה. בהתחשב בכך שלא קיבל דקות בבאיירן מינכן, מדובר במהלך מצוין עבור הקריירה שלו, וכזה שעשוי להוביל אותו בעתיד גם לפרמייר ליג. זו עסקה שעבדה מצוין לכל הצדדים, והפעלת סעיף הרכישה בקיץ היא החלטה ברורה".

גם חבריו לקבוצה לא נשארו אדישים. לאחר הניצחון האחרון, פרץ כתב ברשתות החברתיות: "קבוצה מיוחדת. בשבת ממשיכים", וזכה לתגובות חמות. לאו סיינסה, אחד השחקנים הבולטים בסגל, הגיב עם שלושה אימוג'ים של תמנון, ובהמשך הוסיף: "אתה כל כך טוב. וגם יפה. וגם אחלה בן אדם. וגם חבר שלי".

התקשורת באנגליה מדגישה כי מעבר ליכולת המקצועית, פרץ השתלב במהירות גם מבחינה חברתית והפך לדמות אהובה בחדר ההלבשה. היציבות שהוא מביא לשער יחד עם הביטחון שהוא מקרין לשחקני ההגנה, הפכו אותו לאחד הגורמים המרכזיים בשינוי שעברה הקבוצה בחודשים האחרונים.

כעת, כשסאות'המפטון ממשיכה במאבק על מקום בפלייאוף העלייה, השוער הישראלי נמצא בעמדה מצוינת להמשיך לבסס את מעמדו. אם הקבוצה אכן תצליח להעפיל, נראה כי הדרך לחוזה קבוע עבור פרץ כבר סלולה, כאשר באנגליה משוכנעים שמדובר במהלך כמעט בלתי נמנע.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
