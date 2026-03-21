יום שבת, 21.03.2026 שעה 10:54
שונות  >> היחס החם

היחסים למשחקי מילאן, ליברפול, צ'לסי וסביליה

הרוסונרי פייבוריטים מול טורינו עם יחס של פי 1.25 לניצחון. וגם: היחסים למייטי רדס מול ברייטון, הבלוז נגד אברטון והאנדלוסים נגד ולנסיה. הכל פה

|
שחקני מילאן (רויטרס)
ליגת העל עדיין בפגרה, אבל באירופה לא חסר אקשן. היום (שבת) ייערכו לא מעט משחקים, בסרייה א’ מילאן תארח את טורינו (19:00), בפרמייר ליג ליברפול תתארח אצל ברייטון (14:30) וצ’לסי אצל אברטון (19:30), בעוד בספרד ייפגשו סביליה ו-ולנסיה (20:00, שידור חי בערוץ ONE), ואלצ’ה ו-מיורקה (15:00, חי ב-ONE).

מילאן שניצחון יאפשר לה לעבור את נאפולי בדרך למקום השני, פייבוריטית מובהקת לניצחון על טורינו בסן סירו עם יחס של פי 1.25 לניצחון. אם האורחים ינצחו, מי שיחזה את זה ירוויח פי 9 מסכום ההימור, בעוד היחס לתיקו הוא פי 5.

ליברפול שניצחה משחק אחד מתוך הארבעה האחרונים שלה בכל המסגרות, קיבלה יחס של פי 2.1 לניצחון חוץ על ברייטון. לעומת זאת, ניצחון של המארחים מוערך ביחס של פי 3, ובמקרה של תיקו, היחס לכך הוא פי 3.4.

צ’לסי מועמדת לניצחון על אברטון בחוץ והיא קיבלה יחס של פי 2.05. מי שמאמין שדווקא היריבה היא זו שתנצח וזה מה שיקרה, ירוויח פי 3.2 מסכום ההימור, ובעצם יש יחס זהה גם לתיקו.

סביליה תנסה לרשום ניצחון ביתי על ולנסיה והיחס לכך הוא פי 2.2. העטלפים קיבלו יחס של פי 3.15 לניצחון, בעוד היחס לתיקו הוא פי 2.95. אלצ’ה פייבוריטית מול מיורקה עם יחס של פי 2 לניצחון ביתי לעומת פי 3.4 ליריבה כאשר היחס לתיקו הוא פי 3.15.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
