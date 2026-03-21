היחסים למשחקי מילאן, ליברפול, צ'לסי וסביליה

ליגת העל עדיין בפגרה, אבל באירופה לא חסר אקשן. היום (שבת) ייערכו לא מעט משחקים, בסרייה א’ מילאן תארח את טורינו (19:00), בפרמייר ליג ליברפול תתארח אצל ברייטון (14:30) וצ’לסי אצל אברטון (19:30), בעוד בספרד ייפגשו סביליה ו-ולנסיה (20:00, שידור חי בערוץ ONE), ואלצ’ה ו-מיורקה (15:00, חי ב-ONE).

מילאן שניצחון יאפשר לה לעבור את נאפולי בדרך למקום השני, פייבוריטית מובהקת לניצחון על טורינו בסן סירו עם יחס של פי 1.25 לניצחון. אם האורחים ינצחו, מי שיחזה את זה ירוויח פי 9 מסכום ההימור, בעוד היחס לתיקו הוא פי 5.

ליברפול, צ’לסי וסביליה

ליברפול שניצחה משחק אחד מתוך הארבעה האחרונים שלה בכל המסגרות, קיבלה יחס של פי 2.1 לניצחון חוץ על ברייטון. לעומת זאת, ניצחון של המארחים מוערך ביחס של פי 3, ובמקרה של תיקו, היחס לכך הוא פי 3.4.

צ’לסי מועמדת לניצחון על אברטון בחוץ והיא קיבלה יחס של פי 2.05. מי שמאמין שדווקא היריבה היא זו שתנצח וזה מה שיקרה, ירוויח פי 3.2 מסכום ההימור, ובעצם יש יחס זהה גם לתיקו.

סביליה תנסה לרשום ניצחון ביתי על ולנסיה והיחס לכך הוא פי 2.2. העטלפים קיבלו יחס של פי 3.15 לניצחון, בעוד היחס לתיקו הוא פי 2.95. אלצ’ה פייבוריטית מול מיורקה עם יחס של פי 2 לניצחון ביתי לעומת פי 3.4 ליריבה כאשר היחס לתיקו הוא פי 3.15.