"מבלבל", "למה ה-VAR לא התערב?": זעם ביונייטד

מנצ'סטר יונייטד יצאה מתוסכלת במיוחד מה-2:2 הדרמטי מול בורנמות', כשבמועדון זעמו על סדרת החלטות שיפוט שנויות במחלוקת, שכללו שני פנדלים שנשרקו ואחד שלטענתם היה חייב להינתן אך לא נשרק. באנגליה תיארו את התחושות במועדון כ"זעם" על החלטות "מדהימות ומבלבלות", שהשפיעו ישירות על תוצאת המשחק.

הדרמה התעצמה במיוחד סביב הארי מגווייר, שחווה יום מורכב במיוחד: מצד אחד קיבל זימון מחודש לנבחרת אנגליה, אך מצד שני הורחק לאחר שמשך את אבנילסון ברחבה, מה שהוביל לפנדל שקבע את תוצאת המשחק. ביונייטד, עם זאת, הפנו את האש בעיקר כלפי צוות השיפוט ולא כלפי הבלם.

"זה פשוט לא הגיוני"

המאמן הזמני מייקל קאריק לא הסתיר את תסכולו ואמר: "זה מבלבל. אם נתת פנדל אחד על מצב כזה, איך אתה לא נותן את השני? זה כמעט אותו דבר. שתי ידיים על שחקן בתוך הרחבה, והוא עם הכדור. זה רגע ענק במשחק ואני לא מבין איך אפשר לשרוק אחד ולא את השני. זה משוגע, זה הכי ברור שיש. זה פשוט מדהים".

מגווייר מורחק (רויטרס)

האירוע המרכזי מבחינת יונייטד הגיע כאשר אמאד דיאלו הופל ברחבה לאחר אחיזה מצד אדריאן טרופר, אך השופט בחר שלא להצביע על הנקודה הלבנה. זמן קצר לאחר מכן, בורנמות' יצאה להתקפה וכבשה את שער השוויון, מה שהעצים את תחושת חוסר הצדק אצל האורחים.

גם הקפטן ברונו פרננדש הצטרף לביקורת ואמר: "יכולנו לעלות ל-0:2, אבל במקום זה ספגנו שער, לא קיבלנו פנדל ואז נשרק פנדל נגדי במצב מאוד דומה. אחד נשרק ואחד לא. אני מבין שקשה לשופט לתת שני פנדלים לאותה קבוצה, אבל אני לא מבין למה ה-VAR לא התערב".

ברונו פרננדש (IMAGO)

בהמשך המשחק, יונייטד כבר עלתה שוב ליתרון משער עצמי, אך ההחלטה להעניק פנדל לבורנמות' ולהרחיק את מגווייר שינתה את התמונה לחלוטין. באנגליה ציינו כי גם ה-VAR בדק את האירועים אך לא מצא סיבה להתערב, מה שהוביל לביקורת נוספת מצד המועדון והאוהדים.

למרות ההסברים הרשמיים, לפיהם תפקיד ה-VAR הוא להתערב רק במקרים של טעות ברורה, ביונייטד מתקשים לקבל את חוסר האחידות. התחושה הכללית הייתה שהקבוצה נפגעה מהחלטות שיפוט קריטיות, ובסיום המשחק התחושה הדומיננטית הייתה לא רק אכזבה מהתוצאה, אלא בעיקר תסכול עמוק מהשיפוט.