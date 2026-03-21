"גלוך יכול להפתיע את פיינורד אם יוצב כחלוץ"

בהולנד ממשיכים לעסוק באוסקר גלוך לקראת ה"קלאסיקר" הגדול בין אייאקס לפיינורד, ובתקשורת המקומית כבר מעלים אפשרות מפתיעה במיוחד: להציב את הקשר הישראלי דווקא בעמדת החלוץ. ב"פודקאסט Pak Schaal Extra" של "ווטבאל אינטרנשיונל", העורך הראשי פיטר זווארט טען כי מדובר במהלך שיכול לשנות את המשחק.

זווארט הסביר כי אייאקס יכולה לנצל את סגנון המשחק של פיינורד, במיוחד לאור העובדה שהיא מתקשה בלחץ גבוה: "פיינורד כמעט ולא לוחצת השנה. הם כבר נמצאים עמוק ליד השער שלהם, וזה יכול להיות יתרון גדול לאייאקס במעברים". לדבריו, המשחק יכול להוכרע דווקא דרך התקפות מעבר מהירות.

"גלוך יכול להפתיע את פיינורד"

עם זאת, זווארט הבהיר כי למרות הניצחון האחרון של אייאקס, אין לראות בה פייבוריטית: "זה כמעט נשכח, אבל פיינורד השיגה יותר נקודות מאייאקס העונה. יש לה גם יותר מצבים (xG) ופחות מצבים נגדה. היא טובה יותר בכל פרמטר". הוא הוסיף כי גם יתרון הביתיות בדה קויפ משחק תפקיד משמעותי.

אוסקר גלוך (IMAGO)

בניתוח הטקטי, זווארט התייחס גם לאגף הימני של אייאקס ולדילמות סביב סטיבן ברחהאוס: "יש כאן שאלה מעניינת, האם להצמיד אותו לג'ורדן בוס או לנסות פתרון אחר? אם תגרום לו לרדוף אחריו, אתה מבקש צרות". לדבריו, מדובר באחד המפתחות המרכזיים למשחק.

אך החלק המסקרן ביותר הגיע כשזווארט דיבר על עמדת החלוץ. במקום שמות טבעיים כמו ואוט ווחהורסט או קספר דולברג, הוא הציע דווקא את גלוך: "אני הייתי מציב את גלוך כחלוץ, במיוחד בהתחשב בצורת ההגנה של פיינורד".

הוא נימק זאת בכך שבלמי פיינורד מעדיפים להתמודד עם חלוצים פיזיים: "הם אוהבים שחקנים כמו ווחהורסט, גבוהים וחזקים, כאלה שאפשר להיצמד אליהם. דולברג כבר פחות נוח להם כי הוא יורד אחורה. אבל גלוך? זה משהו אחר לגמרי".

לסיכום, זווארט הדגיש את אלמנט ההפתעה: "אני חושב שגלוך יכול להיות משהו שבאמת יפתיע את פיינורד. זה תרחיש שלא בטוח שהם הכינו אליו תשובות, ואם זה יקרה, הם יכולים להסתבך לאורך מחצית שלמה".