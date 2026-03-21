ליגה הולנדית 25-26
6834-7727פ.ס.וו. איינדהובן1
5239-6027פיינורד2
4945-6727ניימיכן3
4734-5227אייאקס4
4730-4728טוונטה אנסחדה5
4242-4727אלקמאר6
4147-3528ספרטה רוטרדם7
4044-4727הירנביין8
3831-4027אוטרכט9
3537-3727כרונינגן10
3552-4328פורטונה סיטארד11
3243-4527גו אהד איגלס12
3052-3627זוולה13
2748-3028וולנדם14
2747-2928אקסלסיור רוטרדם15
2445-3527טלסטאר16
2348-2827נאק ברדה17
1970-3328הראקלס אלמלו18

"גלוך יכול להפתיע את פיינורד אם יוצב כחלוץ"

בתקשורת ההולנדית התייחסו למשחק הקרוב של אייאקס וטענו: "בהתחשב בהגנה של פיינורד, אוסקר יכול להפתיע אותם. זה תרחיש שהם לא הכינו אליו תשובות"

אוסקר גלוך (אייאקס)
בהולנד ממשיכים לעסוק באוסקר גלוך לקראת ה"קלאסיקר" הגדול בין אייאקס לפיינורד, ובתקשורת המקומית כבר מעלים אפשרות מפתיעה במיוחד: להציב את הקשר הישראלי דווקא בעמדת החלוץ. ב"פודקאסט Pak Schaal Extra" של "ווטבאל אינטרנשיונל", העורך הראשי פיטר זווארט טען כי מדובר במהלך שיכול לשנות את המשחק.

זווארט הסביר כי אייאקס יכולה לנצל את סגנון המשחק של פיינורד, במיוחד לאור העובדה שהיא מתקשה בלחץ גבוה: "פיינורד כמעט ולא לוחצת השנה. הם כבר נמצאים עמוק ליד השער שלהם, וזה יכול להיות יתרון גדול לאייאקס במעברים". לדבריו, המשחק יכול להוכרע דווקא דרך התקפות מעבר מהירות.

"גלוך יכול להפתיע את פיינורד"

עם זאת, זווארט הבהיר כי למרות הניצחון האחרון של אייאקס, אין לראות בה פייבוריטית: "זה כמעט נשכח, אבל פיינורד השיגה יותר נקודות מאייאקס העונה. יש לה גם יותר מצבים (xG) ופחות מצבים נגדה. היא טובה יותר בכל פרמטר". הוא הוסיף כי גם יתרון הביתיות בדה קויפ משחק תפקיד משמעותי.

בניתוח הטקטי, זווארט התייחס גם לאגף הימני של אייאקס ולדילמות סביב סטיבן ברחהאוס: "יש כאן שאלה מעניינת, האם להצמיד אותו לג'ורדן בוס או לנסות פתרון אחר? אם תגרום לו לרדוף אחריו, אתה מבקש צרות". לדבריו, מדובר באחד המפתחות המרכזיים למשחק.

אך החלק המסקרן ביותר הגיע כשזווארט דיבר על עמדת החלוץ. במקום שמות טבעיים כמו ואוט ווחהורסט או קספר דולברג, הוא הציע דווקא את גלוך: "אני הייתי מציב את גלוך כחלוץ, במיוחד בהתחשב בצורת ההגנה של פיינורד".

הוא נימק זאת בכך שבלמי פיינורד מעדיפים להתמודד עם חלוצים פיזיים: "הם אוהבים שחקנים כמו ווחהורסט, גבוהים וחזקים, כאלה שאפשר להיצמד אליהם. דולברג כבר פחות נוח להם כי הוא יורד אחורה. אבל גלוך? זה משהו אחר לגמרי".

לסיכום, זווארט הדגיש את אלמנט ההפתעה: "אני חושב שגלוך יכול להיות משהו שבאמת יפתיע את פיינורד. זה תרחיש שלא בטוח שהם הכינו אליו תשובות, ואם זה יקרה, הם יכולים להסתבך לאורך מחצית שלמה".

