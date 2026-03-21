"סלאח בנפילה חדה וחייב לעזוב בסוף העונה"

ביקורת חריפה באנגליה: אגדת העבר, גרהאם סונס, יוצא נגד כוכב ליברפול, מוחמד סלאח, וטוען כי המצרי חייב לעזוב. בראיון ל’דיילי מייל’ הסביר סונס את עמדתו: “קריירה של שחקן בגיל 33-34 הולכת לאחד משני כיוונים - ירידה הדרגתית או נפילה חדה. לדעתי, סלאח נמצא במקרה השני”.

לדבריו, כבר בתחילת העונה הבחין שמשהו אינו כשורה: “ראיתי אותו במגן הקהילה מול קריסטל פאלאס ואמרתי לבן שלי: ‘אני לא יודע מה קורה לו’. חשבתי שהוא צריך כמה משחקים להיכנס לקצב, אבל זה פשוט לא השתפר”.

“המספרים בירידה – והוא הסיבה המרכזית”

סונס לא חסך בביקורת והצביע על הנתונים: “המספרים שלו ירדו משמעותית, והוא הסיבה המרכזית לכך שליברפול נראית בינונית. במצבים כאלה אתה צריך את השחקנים הגדולים שייקחו אחריות, וזה לא קורה”.

ואכן, הסטטיסטיקה מחזקת את הטענה: סלאח בן ה-33 עומד העונה על 10 שערים ותשעה בישולים בלבד בכל המסגרות - רחוק מאוד מהמספרים האדירים שהציג בעבר, כשבשלבים דומים של עונות קודמות כבר חצה את רף 30 ואף 40 המעורבויות בשערים.

יש לציין שסלאח חתום באנפילד עד 2027, אבל סונס בטוח שהוא לא צריך להמשיך בעונה הבאה. כשנשאל מה ליברפול צריכה לעשות עם המצרי, אמר מאמן ושחקן העבר חד משמעית: “האם הוא צריך לעזוב בסיום העונה? כן".

אש גם לעבר ארסנל והשופטים

סונס לא עצר שם, והפנה ביקורת גם כלפי ארסנל, במיוחד סביב מצבים נייחים: “ארסנל יוצאת בזול עם חסימות על שוערים. בכל מקום אחר על המגרש זו עבירה. יש לנו שופטים גרועים שלא מבינים את המשחק לעומק”.

בהמשך תקף גם את מאמן המצבים הנייחים של התותחנים, ניקולה ז’ובר, וטען כי השיטה שלו מבוססת על הפרעה לשוער: “ה’גורו’ שלהם פשוט דואג שיפריעו לשוער. זה כל הסיפור”. לצד זאת, החמיא לשחקנים כמו דקלאן רייס על איכות ההרמות ולבלמים האמיצים שמסתערים על הכדורים.

גם צ'לסי ספגה ביקורת נוקבת: “אני לא יודע מה הם. קבוצה של צעירים בלי כיוון ברור”, אמר סונס, כשהוא מטיל ספק גם בגישת המאמן ליאם רוזניור. “הוא מנסה יותר מדי להיות מאמן-על, עם מונחים כמו ‘משימות’. אם היו אומרים לי דבר כזה כשחקן, הייתי צוחק לו בפנים”.