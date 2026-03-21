במהלך הפגרה: חיפה צפויה להחתים את גולדברג

בזמן שעבדולאי סק המריא חזרה לסנגל כדי לחבור לסגל נבחרתו שתשחק השנה במונדיאל, וזאת כאשר לא חתם על החוזה החדש שהוצע לו לעונה אחת בלבד, בזמן שהוא דורש חוזה לשנתיים, במכבי חיפה יש כוונה לנסות ולסגור עוד במהלך השבוע של הפגרה את הקצוות האחרונים בנוגע לחוזה החדש שהוצע לשנתיים הקרובות לבלם שון גולדברג.

הבלם הישראלי סוגר בקיץ עונה חמישית במדי הירוקים, וברגע שיחתום מצבת הבלמים כרגע של ברק בכר נכון לעכשיו לעונה הבאה כוללת את ליסב עיסאת, אלעד אמיר שאמור לחזור בקרוב מאוד לאימונים מלאים ולעמוד לרשותו של בכר במשחקי הפלייאוף, וגולדברג, כאשר כרגע הבלם הזר פדראו שלא מצליח לחזור לעניינים בגלל פציעה ארוכה מחזיק בחוזה לעונה נוספת, אבל צפוי לעזוב ולפנות משבצת של זר.

”הסגירות של בכר ורפאלוב נותנות שקט ויציבות”

בחיפה מרוצים מאוד מהמהלכים של השבוע האחרון, בראשם המינוי של ברק בכר כמאמן ושל ליאור רפאלוב כמנהל המקצועי: "הסגירות של רפאלוב וברק בכר נועדו לתת שקט למועדון לעשות את ההכנות בשקט הנדרש לקראת העונה הבאה וכן לעונה הזאת. הדבר נותן שקט ויציבות למועדון", אמרו אצל הירוקים.

ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)

פרסום הידיעה ב-ONE לפיה המנהל המסור והמוערך גיל אופק יסיים את תפקידו אחרי 4 שנים ויעבור לתפקיד אחר במחלקת הנוער, ובמקומו ימונה כפי המסתמן השוער השלישי רועי פוקס, שגם הוא זוכה להערכה גדולה, הם חלק מהרצון לרענן את המערכת וזאת אחרי שבמכבי חיפה החליטו לבצע במקביל גם שינויים במחלקת הנוער, כאשר איתי מרדכי מונה כמנהל מקצועי במקומו של עופר פביאן, ואדיראן רוצ'ט מונה למאמן הנוער במקומו של מרדכי.

אגב, לבכר אין כל כוונה לצרף איש צוות אחר במקומו של רוצ'ט והצוות הקיים ימשיך גם בעונה הבאה. הקבוצה עצמה תחזור השבוע להתאמן, ורק בשבוע הבא יחלו ההכנות המעשיות לקראת חידוש משחקי ליגת העל מתוך תקווה שזה יהיה ב-4.4 במשחק החוץ הצפוי מול הפועל ת"א.