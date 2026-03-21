יום שבת, 21.03.2026 שעה 10:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

במהלך הפגרה: חיפה צפויה להחתים את גולדברג

הירוקים מקווים לסגור בהלך השבוע הקרוב את הקצוות האחרונים בניסיון לחדש את חוזהו של הבלם לשנתיים. שביעות רצון במועדון מהסגירות של בכר ורפאלוב

|
שון גולדברג (חגי מיכאלי)
בזמן שעבדולאי סק המריא חזרה לסנגל כדי לחבור לסגל נבחרתו שתשחק השנה במונדיאל, וזאת כאשר לא חתם על החוזה החדש שהוצע לו לעונה אחת בלבד, בזמן שהוא דורש חוזה לשנתיים, במכבי חיפה יש כוונה לנסות ולסגור עוד במהלך השבוע של הפגרה את הקצוות האחרונים בנוגע לחוזה החדש שהוצע לשנתיים הקרובות לבלם שון גולדברג.

הבלם הישראלי סוגר בקיץ עונה חמישית במדי הירוקים, וברגע שיחתום מצבת הבלמים כרגע של ברק בכר נכון לעכשיו לעונה הבאה כוללת את ליסב עיסאת, אלעד אמיר שאמור לחזור בקרוב מאוד לאימונים מלאים ולעמוד לרשותו של בכר במשחקי הפלייאוף, וגולדברג, כאשר כרגע הבלם הזר פדראו שלא מצליח לחזור לעניינים בגלל פציעה ארוכה מחזיק בחוזה לעונה נוספת, אבל צפוי לעזוב ולפנות משבצת של זר.

”הסגירות של בכר ורפאלוב נותנות שקט ויציבות”

בחיפה מרוצים מאוד מהמהלכים של השבוע האחרון, בראשם המינוי של ברק בכר כמאמן ושל ליאור רפאלוב כמנהל המקצועי: "הסגירות של רפאלוב וברק בכר נועדו לתת שקט למועדון לעשות את ההכנות בשקט הנדרש לקראת העונה הבאה וכן לעונה הזאת. הדבר נותן שקט ויציבות למועדון", אמרו אצל הירוקים.

פרסום הידיעה ב-ONE לפיה המנהל המסור והמוערך גיל אופק יסיים את תפקידו אחרי 4 שנים ויעבור לתפקיד אחר במחלקת הנוער, ובמקומו ימונה כפי המסתמן השוער השלישי רועי פוקס, שגם הוא זוכה להערכה גדולה, הם חלק מהרצון לרענן את המערכת וזאת אחרי שבמכבי חיפה החליטו לבצע במקביל גם שינויים במחלקת הנוער, כאשר איתי מרדכי מונה כמנהל מקצועי במקומו של עופר פביאן, ואדיראן רוצ'ט מונה למאמן הנוער במקומו של מרדכי.

אגב, לבכר אין כל כוונה לצרף איש צוות אחר במקומו של רוצ'ט והצוות הקיים ימשיך גם בעונה הבאה. הקבוצה עצמה תחזור השבוע להתאמן, ורק בשבוע הבא יחלו ההכנות המעשיות לקראת חידוש משחקי ליגת העל מתוך תקווה שזה יהיה ב-4.4 במשחק החוץ הצפוי מול הפועל ת"א. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
