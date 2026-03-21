שוער שני שהוא באנקר: ריאל צריכה את לונין

הדרבי מול אתלטיקו מדריד מחר (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) יהיה מרגש עבור אנדריי לונין ממגוון סיבות. השוער האוקראיני שיחליף בין הקורות של ריאל מדריד את טיבו קורטואה הפצוע, ישחק לראשונה העונה במסגרת הליגה, וייזכר כי את הבכורה בליגה הספרדית הוא ערך גם כן מול היריבה העירונית הגדולה.

היה זה בתחילת מאי 2022, והדרבי הוגדר כחסר חשיבות מבחינת הלבנים. ריאל הבטיחה את הזכייה באליפות שבוע קודם לכן, ואז ביצעה קאמבק דרמטי במיוחד מול מנצ'סטר סיטי בחצי גמר ליגת האלופות. באופן טבעי, החליט המאמן קרלו אנצ'לוטי להקדיש את כל תשומת הלב והמאמצים בהכנות לקראת הגמר האירופי נגד ליברפול (בו ניצחה ריאל כידוע 0:1), והמחזורים האחרונים בליגה בקושי היו רלוונטיים. לפיכך, בוצעה רוטציה נרחבת וגם קורטואה קיבל מנוחה. "לונין יפתח בדרבי ואת יתר השחקנים אבחר אחר כך", אמר אז האיטלקי.

אז האוקראיני קיבל זמן להתכונן מנטלית למבחן המשמעותי. זה לא היה קל עבורו נפשית, כי המשחק נערך כחודשיים וחצי אחרי הפלישה האכזרית של הצבא הרוסי למולדתו, וכל מחשבותיו היו על משפחתו שנותרה מאחור. עם זאת, היה ברור שהוא חייב להיות מרוכז במשימה. מאז הצטרף למועדון הפאר בקיץ 2018, כאשר היה בן 19 בלבד, הוא חלם על הרגע הזה. ואולי רוב האוהדים לא ייחסו חשיבות גדולה במיוחד למשחק הספציפי, אבל דרבי הוא בכל זאת דרבי. זה היה מעמד נחשק, והצורך להצטיין היה חשוב.

שוב בפרונט. לונין (רויטרס)

בסופו של דבר, לא היתה לו עבודה מרובה. גם מול הגנה מאולתרת של ריאל, לא הגיעה אתלטיקו למצבים מסוכנים מדי, ולונין רק עצר בעיטה מסוכנת אחת של מתיאוס קוניה. לקראת הסיום, קוניה גם ניסה להקפיץ מעליו, אבל החמיץ. בשורה התחתונה, ספג לונין בפנדל של יאניק קראסקו, ומכיוון שגם החוד הלבן החליט לקחת מנוחה היה זה השער היחיד בהתמודדות. ריאל הפסידה 1:0 ולונין קיבל ציונים סבירים בתקשורת. הבכורה שלו הייתה שקטה. שבוע לאחר מכן, נתן לו אנצ'לוטי הזדמנות נוספת בהרכב, שהניבה 1:1 באצטדיונה של קאדיס.

במועדון תהו אז מה כדאי לעשות עם לונין. שולמו תמורתו 8.5 מיליון אירו לזוריה לוהנסק כשהוא נחשב לאחד השוערים הצעירים המבטיחים בעולם. ב-2019 הוא הוכתר לשוער המצטיין במונדיאל עד גיל 20 בו זכתה אוקראינה באופן סנסציוני. הפוטנציאל היה ברור, אך הישיבה הממושכת על הספסל לא הועילה לו מבחינה מקצועית, ובמקביל היו סימני שאלה לגבי מידת התאמתו להחליף את קורטואה במשחקים בעלי משמעות. לפיכך, כבר בקיץ 2022 הייתה פתוחה ריאל לאפשרות להיפרד מהאוקראיני, ושנה לאחר מכן היא כבר הייתה ממש נחושה לעשות זאת.

כי במהלך עונת 2022/23 יצא ללונין להחליף את קורטואה מספר פעמים, והוא לא שיכנע בכולן. ההפסד לג'ירונה 4:2, במהלכו הבקיע טאטי קסטז'אנוס רביעייה, צרם – ואנצ'לוטי העדיף להחתים שוער משנה מנוסה ויציב יותר. דויד סוריה, בוגר האקדמיה של ריאל שכיכב בחטאפה, היה האופציה המועדפת. הוא כבר קיבל הצעה מסודרת, ונאמר לו כי המהלך יוכל לצאת לפועל כאשר האוקראיני יעזוב. ההנהלה הייתה בטוחה כי כאשר יקבל את המסר לפיו אין לו סיכוי, זה מה שיקרה. זה לא קרה. לונין הודיע שהוא נשאר וממשיך להילחם. אז סוריה נשאר בחטאפה. אולי זה לטובתו כי הוא ממשיך לזהור על בסיס שבועי.

ואז נפצע קורטואה באוגוסט 2023. הבלגי קרע רצועות בברכו, ובריאל תפסו את הראש. אף אחד לא סמך על לונין, אז היה צורך להחתים בדחיפות שוער חדש. דויד דה חאה היה יקר מדי, ולנסיה סירב למכור את גיורגי ממרדאשווילי, יאסין בונו העדיף את הכסף הסעודי, והבחירה נפלה בסופו של דבר על קפה. הבאסקי של צ'לסי כבר היה בדרך לבאיירן מינכן כדי להיות הגיבוי של מנואל נוייר, אבל ההצעה של ריאל שינתה את הכל – וכך נסללה דרכו של דניאל פרץ לאלופת גרמניה, אבל זה כבר סיפור אחר. קפה הגיע בהשאלה בידיעה שיהיה השוער הראשון במשך העונה כולה, אבל לונין לא התרגש. הוא האמין בכוחותיו וקיווה שיוכל לתת לו פייט הולם. וכך היה.

לונין וקפה (La Liga)

כאשר נעדר קפה עצמו בנובמבר בגלל פציעה, נכנס האוקראיני אל בין הקורות וגילה יכולת שהרשימה סוף כל סוף את אנצ'לוטי. הגישה כלפיו השתנתה, והאיטלקי הודיע כי יהיה זה מאבק פתוח והוגן בין השניים. לונין ניצח בתחרות הזו בענק. לקפה פשוט לא היה סיכוי. אחרי ההצגה המופלאה בלייפציג במשחק הראשון בשמינית גמר ליגת האלופות, הפך לונין ליקיר מדריד. 9 הצלות היו לו, חלקן ברמה העולמית הגבוהה ביותר, וריאל ניצחה 0:1 במקום להיות מובסת.

הוא הצטיין גם בגומלין, ואז עזר לעבור את מנצ'סטר סיטי ברבע הגמר כולל דו קרב פנדלים, ואת באיירן מינכן בחצי הגמר. כה מרשימה היתה נסיקתו שאי אפשר היה לדעת מי ישחק בגמר כשקורטואה החלים. לדעת רבים, הבלגי הוא השוער הטוב בעולם, אבל האוקראיני היה בתמונה כי לא היה הוגן להושיב אותו על הספסל אחרי עונה מהסרטים.

ההכרעה הייתה אכזרית עבור לונין – הוא חלה ולא היה כשיר. אז קורטואה שמר על רשת נקיה ב-0:2 על דורטמונד בדרך להנפת הגביע. שבועיים לאחר מכן, בפתיחת יורו 2024, פישל לונין כאשר אוקראינה הובסה 3:0 בידי רומניה, ואיבד את מקומו בנבחרת לטובת אנטולי טרובין. מאז, הוא לא היה באור הזרקורים. כשאתה משחק בקבוצה של קורטואה, אין לך סיכוי גם אם אתה שוער פנטסטי. לונין מבין זאת טוב מכולם, אבל הוא שמח להיות בריאל ולהיות מוכן אם יזדקקו לו.

קורטואה (IMAGO)

בספטמבר 2024 הוא אף האריך את החוזה עד 2030, ועכשיו אף אחד לא רוצה להיפטר ממנו. עכשיו סומכים עליו בעיניים עצומות ולא מחפשים את קפה או שוער מושאל אחר. עכשיו הוא הבאנקר בעמדת שוער המשנה. יש שיגידו שהוא לא שאפתן מספיק, ואולי היה צריך לעבור כדי לשחק על בסיס שבועי, אבל זו בחירתו – והיא לא נטולת הגיון.

לונין חוזר לשער ברגעי ההכרעה

אז עכשיו ריאל שוב זקוקה ללונין. נדמה היה כי קורטואה הוחלף במחצית במשחק הגומלין מול מנצ'סטר סיטי בשמינית גמר ליגת האלופות מטעמי זהירות בלבד, אך הפציעה שלו התבררה כחמורה בהרבה, והוא ייעדר לפחות חודש וחצי. אולי אפילו יותר. לונין חוזר לעניינים בשלבי ההכרעה, ובקרוב מחכים לו מפגשים חדשים נגד באיירן בצ'מפיונס ליג. מי יודע, אולי הוא שוב יהיה חיוני בדרך לגמר? אולי הוא אפילו ישחק בו לשם שינוי? מותר לחלום, וברור שהמחשבה הזו עברה בראשו, אבל חשוב לקחת את הכל בהדרגה. מתמקדים במשחק הקרוב – והמשחק הקרוב הוא דרבי.

הזיכרונות מהבכורה לפני פחות מ-4 שנים טריים. אף אחד לא התרגש אז מהפסד חסר חשיבות, אבל העניין הוא כי קורטואה עדיין לא ניצח את היריבה הגדולה בפסי אדום-לבן. בינואר 2024 הוא הפסיד לה 4:2 בהארכה בשמינית גמר הגביע הספרדי. בחלוף שבועיים, הוא ספג מנגיחה של מרקוס יורנטה בזמן פציעות והסתפק בתיקו 1:1 בליגה בסנטיאגו ברנבאו. וזהו – אלה 3 משחקי הדרבי היחידים שלו בקריירה. חוץ מזה, הוא פגש לראשונה את אתלטיקו במסגרת ההשאלה ללגאנס ב-2019, וגם אז הפסיד. הוא אפילו עצר את הפנדל של סאול, אבל הקשר המשיך את הריבאונד פנימה, ואתלטיקו ניצחה 0:1.

אז הפעם יהיה זה הניסיון החמישי. זה יהיה משחק הליגה הראשון של לונין העונה, והוא מוכן בהחלט. הוא כבר הוכיח שיהיה קשה להתחרות בו בכל הקשור לנחישות, תעוזה וקור רוח. הוא פילס את דרכו כנגד כל הסיכויים, והרוויח את ההערכה בזכות. ועכשיו הוא עומד שוב על הבמה הגדולה.