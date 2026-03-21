תפנית חדשה במאבק המר בין דונצ'יץ' לאקסית

סערה מחוץ למגרש: לוקה דונצ'יץ' נמצא בעיצומו של מאבק משפטי מורכב מול בת זוגו לשעבר, אנמריה גולטש, סביב משמורת ותשלומים עבור שתי בנותיהם. על פי דיווח ב-'TMZ', כוכב הלייקרס פנה לבית משפט בלוס אנג'לס בדרישה לבטל את הבקשה שהגישה גולטש למזונות ושכר טרחת עורכי דין, בטענה כי ההליך הוגש במדינה הלא נכונה.

לפי המסמכים, דונצ'יץ' טוען כי גם הוא וגם בנותיו אינם תושבי קליפורניה, וכי הילדות מתגוררות בסלובניה מאז מאי האחרון. לדבריו, הוא אף ניסה לשכנע את גולטש לעבור לארצות הברית עם הבנות, אך נענה בסירוב, דבר שלטענתו הוביל גם לסיום האירוסין ביניהם.

מאבק משפטי חוצה יבשות

עוד נכתב כי דונצ'יץ' הקדים והגיש כבר בחודש פברואר בקשה משפטית בסלובניה, הכוללת התייחסות הן למשמורת והן למזונות. הוא מדגיש כי הוא מממן את כל הוצאותיהן של בנותיו, גבריאלה בת השנתיים ואוליביה התינוקת, ומכנה את המהלך של גולטש בקליפורניה "ניסיון לבחור פורום נוח יותר", בשל סכומי המזונות הגבוהים הנהוגים שם.

ב'דיילי מייל' הוסיפו כי מדובר בהתפתחות נוספת בסכסוך שהולך ומחריף, כאשר מוקדם יותר השבוע פורסם כי דונצ'יץ' אף הגיש בקשה רשמית לקבל גישה לבנותיו, לאחר שגולטש עברה עמן לסלובניה. על פי הדיווח, המתח בין הצדדים הגיע לשיא סביב לידת הבת השנייה בדצמבר האחרון.

עוד לפי הפרסום, במהלך ביקורו בסלובניה ניסה דונצ'יץ' לשכנע את גולטש לאפשר לבתם הבכורה לשוב עמו לארצות הברית, אך העימות בין השניים הסלים עד כדי הזמנת משטרה לבית החולים. בסופו של דבר, השחקן עזב את המקום ללא תקרית פלילית, כאשר המשטרה ציינה כי לא נמצאה כל עבירה מצדו.

דונצ'יץ', שמחזיק בחוזה לשלוש שנים בשווי 165 מיליון דולר, התייחס בקצרה למצב האישי ואמר: "אלה החיים, אין לי הרבה מה לומר. זה חלק מהעבודה שלי להיות כאן, והכדורסל נותן לי סוג של שקט".

מערכת היחסים בין השניים החלה עוד בשנת 2016, והם התארסו לאחר מספר שנים. בתם הראשונה נולדה ב-2023 והשנייה בסוף 2025, אך כעת נראה כי הסיפור הפך למאבק משפטי מורכב בין ארצות הברית לסלובניה, כזה שעשוי להימשך עוד זמן רב.