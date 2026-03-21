יום שבת, 21.03.2026 שעה 14:39
 מזרח 
73%7671-821270דטרויט פיסטונס
69%7459-804470בוסטון סלטיקס
65%7731-815871ניו יורק ניקס
60%8046-829870קליבלנד קאבלירס
56%7881-799370טורונטו ראפטורס
55%7680-775167אורלנדו מג'יק
54%8176-824170אטלנטה הוקס
54%8209-815871פילדלפיה 76'
52%7939-825871שארלוט הורנטס
49%8345-847071מיאמי היט
42%8003-763569מילווקי באקס
42%8498-823971שיקגו בולס
26%8070-748170ברוקלין נטס
24%8350-765168וושינגטון וויזארדס
23%8478-782370אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7542-819270אוקלהומה ת'אנדר
75%7573-809168סן אנטוניו ספרס
64%7607-792069יוסטון רוקטס
61%8347-863172דנבר נאגטס
59%8153-816971לוס אנג'לס לייקרס
58%8323-852872מינסוטה טימברוולבס
57%7638-776169פיניקס סאנס
49%8115-817871גולדן סטייט ווריורס
49%7689-774869לוס אנג'לס קליפרס
48%8330-820771פורטלנד בלייזרס
36%8201-791770דאלאס מאבריקס
36%8235-799069ניו אורלינס פליקנס
31%8368-809470ממפיס גריזליס
30%8735-827070יוטה ג'אז
27%8573-789271סקרמנטו קינגס

תפנית חדשה במאבק המר בין דונצ'יץ' לאקסית

כוכב הלייקרס פנה לבית המשפט ב-LA בדרישה לבטל את הבקשה שהגישה אנמריה גולטש למזונות, בטענה שההליך הוגש במדינה לא נכונה: "הבנות גרות בסלובניה"

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

סערה מחוץ למגרש: לוקה דונצ'יץ' נמצא בעיצומו של מאבק משפטי מורכב מול בת זוגו לשעבר, אנמריה גולטש, סביב משמורת ותשלומים עבור שתי בנותיהם. על פי דיווח ב-'TMZ', כוכב הלייקרס פנה לבית משפט בלוס אנג'לס בדרישה לבטל את הבקשה שהגישה גולטש למזונות ושכר טרחת עורכי דין, בטענה כי ההליך הוגש במדינה הלא נכונה.

לפי המסמכים, דונצ'יץ' טוען כי גם הוא וגם בנותיו אינם תושבי קליפורניה, וכי הילדות מתגוררות בסלובניה מאז מאי האחרון. לדבריו, הוא אף ניסה לשכנע את גולטש לעבור לארצות הברית עם הבנות, אך נענה בסירוב, דבר שלטענתו הוביל גם לסיום האירוסין ביניהם.

מאבק משפטי חוצה יבשות

עוד נכתב כי דונצ'יץ' הקדים והגיש כבר בחודש פברואר בקשה משפטית בסלובניה, הכוללת התייחסות הן למשמורת והן למזונות. הוא מדגיש כי הוא מממן את כל הוצאותיהן של בנותיו, גבריאלה בת השנתיים ואוליביה התינוקת, ומכנה את המהלך של גולטש בקליפורניה "ניסיון לבחור פורום נוח יותר", בשל סכומי המזונות הגבוהים הנהוגים שם.

אנמריה והבת שלה ושל דונצ'יץ' (אינסטגרם)

ב'דיילי מייל' הוסיפו כי מדובר בהתפתחות נוספת בסכסוך שהולך ומחריף, כאשר מוקדם יותר השבוע פורסם כי דונצ'יץ' אף הגיש בקשה רשמית לקבל גישה לבנותיו, לאחר שגולטש עברה עמן לסלובניה. על פי הדיווח, המתח בין הצדדים הגיע לשיא סביב לידת הבת השנייה בדצמבר האחרון.

עוד לפי הפרסום, במהלך ביקורו בסלובניה ניסה דונצ'יץ' לשכנע את גולטש לאפשר לבתם הבכורה לשוב עמו לארצות הברית, אך העימות בין השניים הסלים עד כדי הזמנת משטרה לבית החולים. בסופו של דבר, השחקן עזב את המקום ללא תקרית פלילית, כאשר המשטרה ציינה כי לא נמצאה כל עבירה מצדו.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

דונצ'יץ', שמחזיק בחוזה לשלוש שנים בשווי 165 מיליון דולר, התייחס בקצרה למצב האישי ואמר: "אלה החיים, אין לי הרבה מה לומר. זה חלק מהעבודה שלי להיות כאן, והכדורסל נותן לי סוג של שקט".

מערכת היחסים בין השניים החלה עוד בשנת 2016, והם התארסו לאחר מספר שנים. בתם הראשונה נולדה ב-2023 והשנייה בסוף 2025, אך כעת נראה כי הסיפור הפך למאבק משפטי מורכב בין ארצות הברית לסלובניה, כזה שעשוי להימשך עוד זמן רב.

