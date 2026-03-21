אבדיה אחרי הניצחון: אני אוהב את הקבוצה הזאת

דני אבדיה ופורטלנד נמצאים חזק בתמונת הפלייאוף אחרי שעלו למקום השמיני במערב עם ניצחון 104:108 על מינסוטה. הכוכב הישראלי הוביל עם 25 נקודות, שמונה ריבאונדים וחמישה אסיסטים, ובסיום הוא כתב בסטורי באינסטגרם: “אני אוהב את הקבוצה הזאת".

מאמן פורטלנד, טיאגו ספליטר, דווקא ביקר את אבדיה: "דונובן קלינגן הגיע מאחורי רודי גובר עם מהירות, אבל מינסוטה עשתה התאמות במחצית השנייה, ניסינו למצוא אותו ולא הצלחנו. אנחנו צריכים להיות יותר חכמים שם, במיוחד דני במצבים האלה.

"הוא איבד את הכדור יותר מדי ואנחנו צריכים לעבוד על זה, אבל היה משחק מדהים, במיוחד של קלינגן בהגנה. כולם עשו את שלהם, אבל היו כמה דקות שאיבדנו את הכדור וצריך לתקן את זה. אנחנו משתפרים".