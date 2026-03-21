אבדיה אחרי הניצחון: אני אוהב את הקבוצה הזאת

דני אבדיה ופורטלנד נמצאים חזק בתמונת הפלייאוף אחרי שעלו למקום השמיני במערב עם ניצחון 104:108 על מינסוטה. הכוכב הישראלי הוביל עם 25 נקודות, שמונה ריבאונדים וחמישה אסיסטים, ובסיום הוא כתב בסטורי באינסטגרם: “אני אוהב את הקבוצה הזאת".

מאמן פורטלנד, טיאגו ספליטר, דווקא ביקר את אבדיה: "דונובן קלינגן הגיע מאחורי רודי גובר עם מהירות, אבל מינסוטה עשתה התאמות במחצית השנייה, ניסינו למצוא אותו ולא הצלחנו. אנחנו צריכים להיות יותר חכמים שם, במיוחד דני במצבים האלה.

"הוא איבד את הכדור יותר מדי ואנחנו צריכים לעבוד על זה, אבל היה משחק מדהים, במיוחד של קלינגן בהגנה. כולם עשו את שלהם, אבל היו כמה דקות שאיבדנו את הכדור וצריך לתקן את זה. אנחנו משתפרים".

דני אבדיה (רויטרס)

שבחים לצד ביקורת בארה”ב

בתקשורת האמריקאית החמיאו ליכולת ההתקפית של דני אבדיה, כשציינו כי לצד ג'רו הולידיי וג'רמי גרנט הוא אחד השחקנים המרכזיים שמסוגלים לייצר נקודות בפורטלנד: "כדאי להעריך את יכולת הקליעה של הולידיי, גרנט ובמיוחד דני אבדיה".

עם זאת, הביקורת נגעה לאופן שבו הקבוצה משתמשת בו ובחבריו. נכתב כי יותר מדי מהלכים מתבססים על שחקן אחד שמכדרר בזמן ששאר השחקנים עומדים ללא תנועה: "היו יותר מדי התקפות שבהן שחקן אחד מכדרר והשאר פשוט עומדים". בהקשר הזה, עלתה תהייה לגבי חוסר בתנועה ללא כדור דווקא כשהכדור אצל שחקנים כמו אבדיה: "אפשר למצוא קצת תנועה בלי כדור כשאחד מהם מחזיק בכדור?".

עוד הודגש כי המבנה ההתקפי לא מנצל מספיק את היכולות של השחקנים, בין היתר בגלל ריווח לא טוב של המגרש: "זה לא שהשחקנים האחרים באמת מרווחים את המשחק מהשלוש, הם גם לא קולעים מספיק טוב וגם לא עומדים מספיק רחוק, מה שמאפשר להגנה להצטופף". לבסוף סיכמו כי למרות היכולת האישית של אבדיה וחבריו, ההתקפה של פורטלנד נראית לעיתים מאולתרת ולא מתוכננת.