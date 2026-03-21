יום שבת, 21.03.2026 שעה 14:39
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7671-821270דטרויט פיסטונס
69%7459-804470בוסטון סלטיקס
65%7731-815871ניו יורק ניקס
60%8046-829870קליבלנד קאבלירס
56%7881-799370טורונטו ראפטורס
55%7680-775167אורלנדו מג'יק
54%8176-824170אטלנטה הוקס
54%8209-815871פילדלפיה 76'
52%7939-825871שארלוט הורנטס
49%8345-847071מיאמי היט
42%8003-763569מילווקי באקס
42%8498-823971שיקגו בולס
26%8070-748170ברוקלין נטס
24%8350-765168וושינגטון וויזארדס
23%8478-782370אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7542-819270אוקלהומה ת'אנדר
75%7573-809168סן אנטוניו ספרס
64%7607-792069יוסטון רוקטס
61%8347-863172דנבר נאגטס
59%8153-816971לוס אנג'לס לייקרס
58%8323-852872מינסוטה טימברוולבס
57%7638-776169פיניקס סאנס
49%8115-817871גולדן סטייט ווריורס
49%7689-774869לוס אנג'לס קליפרס
48%8330-820771פורטלנד בלייזרס
36%8201-791770דאלאס מאבריקס
36%8235-799069ניו אורלינס פליקנס
31%8368-809470ממפיס גריזליס
30%8735-827070יוטה ג'אז
27%8573-789271סקרמנטו קינגס

אבדיה אחרי הניצחון: אני אוהב את הקבוצה הזאת

הכוכב קלע 25 נקודות ב-104:108 על מינסוטה ופורטלנד עלתה למקום השמיני במערב, אבל ספליטר ביקר אותו: "איבד יותר מדי כדורים. צריכים להיות חכמים"

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה ופורטלנד נמצאים חזק בתמונת הפלייאוף אחרי שעלו למקום השמיני במערב עם ניצחון 104:108 על מינסוטה. הכוכב הישראלי הוביל עם 25 נקודות, שמונה ריבאונדים וחמישה אסיסטים, ובסיום הוא כתב בסטורי באינסטגרם: “אני אוהב את הקבוצה הזאת".

מאמן פורטלנד, טיאגו ספליטר, דווקא ביקר את אבדיה: "דונובן קלינגן הגיע מאחורי רודי גובר עם מהירות, אבל מינסוטה עשתה התאמות במחצית השנייה, ניסינו למצוא אותו ולא הצלחנו. אנחנו צריכים להיות יותר חכמים שם, במיוחד דני במצבים האלה.

"הוא איבד את הכדור יותר מדי ואנחנו צריכים לעבוד על זה, אבל היה משחק מדהים, במיוחד של קלינגן בהגנה. כולם עשו את שלהם, אבל היו כמה דקות שאיבדנו את הכדור וצריך לתקן את זה. אנחנו משתפרים".

שבחים לצד ביקורת בארה”ב

בתקשורת האמריקאית החמיאו ליכולת ההתקפית של דני אבדיה, כשציינו כי לצד ג'רו הולידיי וג'רמי גרנט הוא אחד השחקנים המרכזיים שמסוגלים לייצר נקודות בפורטלנד: "כדאי להעריך את יכולת הקליעה של הולידיי, גרנט ובמיוחד דני אבדיה".

עם זאת, הביקורת נגעה לאופן שבו הקבוצה משתמשת בו ובחבריו. נכתב כי יותר מדי מהלכים מתבססים על שחקן אחד שמכדרר בזמן ששאר השחקנים עומדים ללא תנועה: "היו יותר מדי התקפות שבהן שחקן אחד מכדרר והשאר פשוט עומדים". בהקשר הזה, עלתה תהייה לגבי חוסר בתנועה ללא כדור דווקא כשהכדור אצל שחקנים כמו אבדיה: "אפשר למצוא קצת תנועה בלי כדור כשאחד מהם מחזיק בכדור?".

עוד הודגש כי המבנה ההתקפי לא מנצל מספיק את היכולות של השחקנים, בין היתר בגלל ריווח לא טוב של המגרש: "זה לא שהשחקנים האחרים באמת מרווחים את המשחק מהשלוש, הם גם לא קולעים מספיק טוב וגם לא עומדים מספיק רחוק, מה שמאפשר להגנה להצטופף". לבסוף סיכמו כי למרות היכולת האישית של אבדיה וחבריו, ההתקפה של פורטלנד נראית לעיתים מאולתרת ולא מתוכננת.

