יום שבת, 21.03.2026 שעה 08:51
כדורגל ישראלי

רשמית: קאנגווה וזמביה יפגשו את מסי וארגנטינה

אלופת העולם הודיעה על זהות היריבה השנייה בפגרת הנבחרות הקרובה, ולאחר המפגש עם מאוריטניה היא תתמודד מול נבחרתו של קשר הפועל באר שבע ב-31 במרץ

|
קאנגווה ומסי (IMAGO)
נבחרת ארגנטינה ממשיכה בהכנותיה למונדיאל 2026, כאשר נקבע כי תפגוש את זמביה למשחק ידידות ב-31 במרץ באצטדיון לה בומבונרה. המשחק ייערך ארבעה ימים לאחר המפגש מול מאוריטניה, שנקבע בעקבות ביטול הפינאליסימה מול ספרד על רקע המצב במזרח התיכון והמחלוקות בין אופ"א לקונמבול לגבי מיקום חלופי.

עבור ליאו מסי וחבריו מדובר ביריבה נוספת מדרג נמוך יחסית, כאשר זמביה מדורגת במקום ה-91 בעולם ולא תהיה חלק מהמונדיאל הקרוב. עם זאת, המשחק מספק זווית מעניינת עבור הקהל הישראלי, שכן קשר הפועל באר שבע קינגס קאנגווה צפוי להיות חלק מהסגל הזמבי ולפגוש על כר הדשא את מסי.

יריבה צנועה עם עבר מורכב

זה יהיה המפגש הראשון אי פעם בין הנבחרות. זמביה אמנם לא נחשבת לכוח משמעותי בזירה העולמית, אך בעבר ידעה רגעים גדולים, כולל זכייה באליפות אפריקה בשנת 2012. בטורניר האחרון היא הודחה כבר בשלב הבתים לאחר הפסדים ותוצאות תיקו, ולא הצליחה להרשים במיוחד.

לצד זאת, ההיסטוריה של הנבחרת כוללת גם טרגדיה קשה, כאשר בשנת 1993 התרסק מטוס צבאי שהוביל את הנבחרת וגרם למותם של 30 אנשים, ביניהם שחקנים ואנשי צוות. האירוע נותר כאחד הפרקים הכואבים בתולדות הכדורגל האפריקאי.

בסגל הנוכחי של זמביה ניתן למצוא מספר שחקנים מוכרים, בהם החלוץ פטסון דאקה מלסטר, פאשן סקאלה מאל-פייחה, הקשר קינגס קאנגווה מבאר שבע והקיצוני לאמק בנדה מלצ'ה, ששיחק בעבר בישראל. מדובר בנבחרת עם כישרון התקפי מסוים, אך כזו שמתקשה לשמור על יציבות ברמות הגבוהות.

מנגד, ארגנטינה ממשיכה במדיניות משחקי הידידות מול יריבות נוחות יחסית מאז הזכייה במונדיאל 2022. לצד הצלחות במוקדמות ובקופה אמריקה, האלופה העולמית נמנעת ממפגשים תכופים מול נבחרות מהטופ האירופי, בניגוד לנבחרות כמו ספרד וברזיל שכן מתמודדות מול יריבות בכירות יותר.

בסיכומו של דבר, המשחק מול זמביה יהווה עוד הזדמנות עבור מסי ונבחרתו לשמור על כושר ולבחון שחקנים, אך גם מפגש מסקרן מבחינת הקהל הישראלי, שיזכה לראות את קאנגווה מתמודד מול אחד מגדולי השחקנים בהיסטוריה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */