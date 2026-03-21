רשמית: קאנגווה וזמביה יפגשו את מסי וארגנטינה

נבחרת ארגנטינה ממשיכה בהכנותיה למונדיאל 2026, כאשר נקבע כי תפגוש את זמביה למשחק ידידות ב-31 במרץ באצטדיון לה בומבונרה. המשחק ייערך ארבעה ימים לאחר המפגש מול מאוריטניה, שנקבע בעקבות ביטול הפינאליסימה מול ספרד על רקע המצב במזרח התיכון והמחלוקות בין אופ"א לקונמבול לגבי מיקום חלופי.

עבור ליאו מסי וחבריו מדובר ביריבה נוספת מדרג נמוך יחסית, כאשר זמביה מדורגת במקום ה-91 בעולם ולא תהיה חלק מהמונדיאל הקרוב. עם זאת, המשחק מספק זווית מעניינת עבור הקהל הישראלי, שכן קשר הפועל באר שבע קינגס קאנגווה צפוי להיות חלק מהסגל הזמבי ולפגוש על כר הדשא את מסי.

יריבה צנועה עם עבר מורכב

זה יהיה המפגש הראשון אי פעם בין הנבחרות. זמביה אמנם לא נחשבת לכוח משמעותי בזירה העולמית, אך בעבר ידעה רגעים גדולים, כולל זכייה באליפות אפריקה בשנת 2012. בטורניר האחרון היא הודחה כבר בשלב הבתים לאחר הפסדים ותוצאות תיקו, ולא הצליחה להרשים במיוחד.

קינגס קאנגווה במדי זמביה (IMAGO)

לצד זאת, ההיסטוריה של הנבחרת כוללת גם טרגדיה קשה, כאשר בשנת 1993 התרסק מטוס צבאי שהוביל את הנבחרת וגרם למותם של 30 אנשים, ביניהם שחקנים ואנשי צוות. האירוע נותר כאחד הפרקים הכואבים בתולדות הכדורגל האפריקאי.

בסגל הנוכחי של זמביה ניתן למצוא מספר שחקנים מוכרים, בהם החלוץ פטסון דאקה מלסטר, פאשן סקאלה מאל-פייחה, הקשר קינגס קאנגווה מבאר שבע והקיצוני לאמק בנדה מלצ'ה, ששיחק בעבר בישראל. מדובר בנבחרת עם כישרון התקפי מסוים, אך כזו שמתקשה לשמור על יציבות ברמות הגבוהות.

מנגד, ארגנטינה ממשיכה במדיניות משחקי הידידות מול יריבות נוחות יחסית מאז הזכייה במונדיאל 2022. לצד הצלחות במוקדמות ובקופה אמריקה, האלופה העולמית נמנעת ממפגשים תכופים מול נבחרות מהטופ האירופי, בניגוד לנבחרות כמו ספרד וברזיל שכן מתמודדות מול יריבות בכירות יותר.

בסיכומו של דבר, המשחק מול זמביה יהווה עוד הזדמנות עבור מסי ונבחרתו לשמור על כושר ולבחון שחקנים, אך גם מפגש מסקרן מבחינת הקהל הישראלי, שיזכה לראות את קאנגווה מתמודד מול אחד מגדולי השחקנים בהיסטוריה.