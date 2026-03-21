יום שבת, 21.03.2026 שעה 14:38
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7671-821270דטרויט פיסטונס
69%7459-804470בוסטון סלטיקס
65%7731-815871ניו יורק ניקס
60%8046-829870קליבלנד קאבלירס
56%7881-799370טורונטו ראפטורס
55%7680-775167אורלנדו מג'יק
54%8176-824170אטלנטה הוקס
54%8209-815871פילדלפיה 76'
52%7939-825871שארלוט הורנטס
49%8345-847071מיאמי היט
42%8003-763569מילווקי באקס
42%8498-823971שיקגו בולס
26%8070-748170ברוקלין נטס
24%8350-765168וושינגטון וויזארדס
23%8478-782370אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7542-819270אוקלהומה ת'אנדר
75%7573-809168סן אנטוניו ספרס
64%7607-792069יוסטון רוקטס
61%8347-863172דנבר נאגטס
59%8153-816971לוס אנג'לס לייקרס
58%8323-852872מינסוטה טימברוולבס
57%7638-776169פיניקס סאנס
49%8115-817871גולדן סטייט ווריורס
49%7689-774869לוס אנג'לס קליפרס
48%8330-820771פורטלנד בלייזרס
36%8201-791770דאלאס מאבריקס
36%8235-799069ניו אורלינס פליקנס
31%8368-809470ממפיס גריזליס
30%8735-827070יוטה ג'אז
27%8573-789271סקרמנטו קינגס

דוראנט עצר את הרצף של אטלנטה, ניצחון לדנבר

כוכב יוסטון קלע 25 נק' וההוקס נעצרו אחרי 11 ניצחונות בדרך ל-117:115 לרוקטס. הנאגטס גברו על טורונטו, דטרויט ניצחה את הווריירס וגם בוסטון חגגה

קווין דוראנט (רויטרס)

יוסטון (27:42) - אטלנטה (32:38) 95:117

הרוקטס עצרו את המומנטום המרשים של אטלנטה והנחילו לה הפסד לראשונה אחרי 11 משחקים עם הופעה התקפית יעילה במיוחד, בהובלת קווין דוראנט שקלע 25 נקודות וג'בארי סמית' ג'וניור שהוסיף 23. אלפרן שנגון היה קרוב לטריפל דאבל עם 15 נקודות, 10 אסיסטים ו-9 ריבאונדים, כאשר הרוקטס שלטו גם מתחת לסלים עם יתרון 37:51 בריבאונדים. אחרי מחצית ראשונה יחסית שקולה, יוסטון השתלטה על המשחק ברבע השלישי עם ריצת 22:39 שהכריעה למעשה את ההתמודדות.

מנגד, אטלנטה התקשתה לייצר יציבות בהתקפה. ניקייל אלכסנדר-ווקר הוביל עם 21 נקודות, בעוד סי.ג'יי מקולום תרם 17 וזאקארי ריזאשה הוסיף 16, אך הקבוצה כולה דייקה רק ב-42% מהשדה וב-26% מחוץ לקשת. גם אוניייקה אוקונגוו ציין אבן דרך עם האסיסט ה-600 בקריירה, אך זה לא הספיק מול היכולת המרשימה של יוסטון, שחזרה למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים רצופים.

דנבר (28:43) - טורונטו (30:39) 115:121

הנאגטס השיגו ניצחון ביתי חשוב בזכות משחק מצוין של ג'מאל מארי, שהוביל את הקבוצה עם 31 נקודות, בעוד ניקולה יוקיץ' תרם 22 נקודות ו-9 ריבאונדים והכריע ברגעי הסיום עם סל חשוב. טים הארדוויי ג'וניור בלט גם הוא עם 23 נקודות וקליעה נהדרת מחוץ לקשת (7 מ-10), ואהרון גורדון הוסיף 16 נקודות. הנאגטס הצליחו להפוך פיגור לקראת הסיום, ובדקות ההכרעה שמרו על קור רוח בדרך לריצת סיום מושלמת.

מנגד, טורונטו קיבלה 23 נקודות ו-11 ריבאונדים מיאקוב פולטל, בעוד ברנדון אינגרם הוסיף 19 נקודות ו-RJ בארט תרם 18. הראפטורס הצליחו לחזור למשחק ואף להשוות לקראת הדקה האחרונה, אך לא עמדו בלחץ בדקות הסיום, כאשר דנבר סגרה את ההתמודדות עם ריצת 0:6 שהבטיחה לה את הניצחון.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' (רויטרס)

ממפיס (45:24) - בוסטון (23:47) 117:112

הסלטיקס המשיכו את הרצף החיובי שלה בעיקר בזכות הופעה מצוינת של ג'יילן בראון, שסיים עם 30 נקודות והוביל את קבוצתו למהפך ברבע האחרון. לוקה גרזה סיפק תרומה משמעותית מהספסל עם שיא עונתי של 22 נקודות, ופייטון פריצ'רד הוסיף 19. למרות ערב התקפי פחות מדויק, כולל אחוזים נמוכים מהשדה ואיבודים רבים, הסלטיקס הצליחו להישאר בתמונה, כאשר בראון בלט כבר במחצית הראשונה עם 16 נקודות והוביל ליתרון מינימלי בירידה להפסקה.

ממפיס, שהגיעה עם סגל חסר במיוחד, הצליחה להישאר צמודה לאורך שלושה רבעים ואף הובילה באמצע הרבע האחרון. טיילר ברטון בלט עם שיא קריירה של 23 נקודות, טיי ג'רום הוסיף 16 נקודות ו-7 אסיסטים, וג'בון סמול ודג'ון ז'ארו תרמו 13 נקודות כל אחד. אלא שבדקות ההכרעה בוסטון התעלתה עם ריצה של 10 נקודות, שהכריעה את ההתמודדות והותירה את הגריזליס ללא מענה, למרות המאבק הצמוד לאורך רוב שלבי המשחק.

דטרויט (19:51) - גולדן סטייט (37:33) 101:115

דטרויט המשיכה במומנטום החיובי שלה למרות היעדרות של קייד קנינגהאם, כשהיא נשענה על הופעה נהדרת של ג'יילן דורן שסיים עם 23 נקודות. דניס ג'נקינס, שפתח במקומו, בלט גם הוא עם 22 נקודות, 8 אסיסטים ו-7 ריבאונדים, בעוד פול ריד תרם 15 נקודות. הפיסטונס אמנם התקשו מחוץ לקשת עם אחוזים נמוכים במיוחד, אך חיפו על כך באמצעות משחק אגרסיבי והגנה לוחצת שהובילה ל-26 איבודים של גולדן סטייט ול-32 נקודות קלות מנגד. דטרויט ירדה להפסקה ביתרון לאחר שכפתה 13 איבודים כבר במחצית הראשונה.

מנגד, הווריירס, שהמשיכו להסתדר ללא סטף קרי, קיבלו 15 נקודות מברנדין פודז'מסקי אך לא הצליחו לייצר יציבות, במיוחד לאור ריבוי האיבודים והפציעה של קריסטפס פורזינגיס שנטש את המשחק במהלך המחצית הראשונה. גם ברבע השלישי התסריט נמשך, עם איבודים נוספים של גולדן סטייט ויכולת התקפית לא יציבה, מה שאפשר לדטרויט להגדיל את הפער ולשלוט בקצב המשחק עד לסיום.

