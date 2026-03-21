יום שבת, 21.03.2026 שעה 07:56
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוסאסונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

"משחיז סכינים": אמבפה מכוון להרכב בדרבי

כוכב ריאל מדריד מתאמן באופן מלא, חודש מאז הפעם האחרונה שפתח בהרכב. ארבלואה מקבל בחזרה את קאררס, בלינגהאם ייכלל בסגל ממנו ייעדרו חמישה שחקנים

קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה מתקרב לחזרה מלאה בדיוק בזמן לדרבי, ובריאל מדריד כבר מרגישים את השינוי. אחרי תקופה ארוכה של היעדרות וכשירות חלקית, הכוכב הצרפתי חזר להתאמן במלוא הקצב ומכוון ישירות להרכב הפותח במשחק הגדול: “אמבפה משחיז סכינים”, נכתב ב’אס’.

חודש חלף מאז הפעם האחרונה בה פתח בהרכב, אז זה היה בפמפלונה מול אוססונה, במשחק בו כבר היה ברור שהוא רחוק משיאו. הפציעה בברך פגעה בו משמעותית, הורידה מהחדות, מהמהירות ומהעוצמה שמאפיינות אותו. אמבפה עצמו הבין שאין ברירה אלא לעצור, לקחת צעד אחורה ולתת לגוף להתאושש. מאז הוא רשם הופעה קצרה בלבד במנצ'סטר, אך כעת הוא חוזר כשהוא בכשירות מלאה ומרגיש מוכן לחזור למרכז הבמה.

תמונת הסגל לקראת הדרבי

האימון האחרון סיפק לא מעט חדשות חיוביות עבור הצוות המקצועי. אמבפה נראה חד, בכושר מלא, ובקבוצה מעריכים כי יפתח בהרכב. גם אלברו קאררס חזר לכשירות מלאה וצפוי לפתוח, בעוד ג'וד בלינגהאם אמנם נכלל בסגל, אך ככל הנראה יתחיל על הספסל.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

לצד החזרות, עדיין קיימות לא מעט בעיות. חמישה שחקנים ייעדרו מהדרבי: טיבו קורטואה, אדר מיליטאו, פרלאן מנדי, דני סבאיוס ורודריגו, שסיים את העונה בעקבות פציעה קשה בברך. עם זאת, רשימת הפצועים שהייתה עמוסה במיוחד מתחילה להתקצר, והקבוצה מקבלת חיזוקים משמעותיים בהגנה עם חזרתם של דויד אלאבה וראול אסנסיו.

גם קאררס, שהתאושש מחבלה בשריר התאומים, קיבל אור ירוק ועתיד להיכלל בהרכב, לאחר שפראן גארסיה פתח במשחק האחרון. בלינגהאם, שמתאושש מקרע בשריר הירך האחורי, עדיין לא כשיר לחלוטין אך מצבו משתפר והוא יהיה חלק מהסגל.

ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

בסך הכל, לרשות הצוות המקצועי עומדים כעת 19 שחקנים מהקבוצה הבוגרת, שיפור משמעותי לעומת המשחק האחרון מול אלצ'ה, אז היו זמינים רק 14. המשמעות היא פחות צורך בשילוב שחקני קסטיליה, אם כי חלק מהם עדיין עשויים להצטרף בהתאם לצורך.

בריאל מדריד יודעים שהדרבי מתקרב, והתחושה היא שהקבוצה מתחזקת בדיוק ברגע הנכון. מעל כולם עומד אמבפה, שחזר לעצמו, חד יותר, רעב יותר, ומוכן להוביל את הקבוצה ברגע האמת.

