יורוליג 25-26
72%2545-263732פנרבחצ'ה1
67%2801-300933אולימפיאקוס2
65%2583-270531הפועל ת"א3
62%2651-280732ריאל מדריד4
62%2740-287232ולנסיה5
56%2713-287032ז'לגיריס6
56%2719-276732הכוכב האדום7
56%2692-273832פנאתינייקוס8
56%2763-288232מונאקו9
56%2690-272032ברצלונה10
53%2797-281332דובאי11
50%2753-273332אולימפיה מילאנו12
48%2841-277331מכבי ת"א13
41%2684-257332באיירן מינכן14
41%2733-261932וירטוס בולוניה15
38%2784-258632פרטיזן בלגרד16
36%3022-294333פאריס17
31%2727-260632אנדולו אפס18
28%2963-277932באסקוניה19
25%2786-255532ליון וילרבאן20

פסימיות במכבי: ביכולת הזו - לא קשורים לפלייאין

הצהובים היו מרוצים מדיברתולומאו, סורקין ובלאט אחרי ה-85:89 על וילרבאן ביורוליג, אך טענו: "ניצחון עם הרבה סימני אזהרה ושחקנים שלא היו במשחק"

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (IMAGO)

מכבי תל אביב חזרה אמש (שישי) למסלול הניצחונות ביורוליג, לאחר שגברה 85:89 על וילרבאן במסגרת המחזור ה-32 של התחרות הבכירה באירופה. "היינו צריכים להיות הרבה יותר מרוכזים ואגרסיביים. זה משחק שיכל לגמור עונה ולא שיחקנו ככה רוב הזמן", אמרו תחילה בסביבת הקבוצה לאחר מחצית ראשונה לא טובה, בה אפשרו 52 נקודות וכשהצהובים פיגרו כבר ב-14 נקודות במהלך המשחק. לאחר ההפסד למילאנו בשבוע שעבר, במועדון ידעו שהם לא יכולים להרשות לעצמם הפסד בטח מול נועלת הטבלה ומהמשחק אתמול הם יצאו עם לא מעט תהיות.

"ממשחק כזה מה שלוקחים זה בעיקר את הניצחון, והרבה מאוד לב של ג'ון די, רומן ותמיר שפשוט היה ענק, וואו", הוסיפו במועדון, שם התמוגגו מהשלושה: "הם ניצחו לנו את המשחק". מחזיקת הגביע עלתה למאזן של 15 ניצחונות אל מול 16 הפסדים, כאשר כזכור יש לה עדיין משחק חסר מול הפועל תל אביב, ועודד קטש וחניכיו עדיין נמצאים במרחק של שלושה ניצחונות מהעשירייה הראשונה. בסביבת הקבוצה היו מרוצים מהניצחון, אך לצד זאת הנושא שעלה לא אחת היה המחסור באגרסיביות, בטח במחצית הראשונה, ובמועדון יודעים "למשחק כזה צריכים להופיע עם יותר שחקנים".

כזכור, אושיי בריסט לא היה עם הקבוצה והחמיץ את המשחק אתמול מסיבות אישיות, ובמועדון תהו מדוע ג'ף דאוטין ג'וניור לא ראה פרקט. קטש קיבל תרומה התקפית מג'ימי קלארק; ג'יילן הורד חזר לשחק ופלרטט עם דאבל דאבל, וזאק הנקינס סיפק תרומה התקפית גם כן. אך צריך להודות על האמת, אלמלא סורקין, ג'ון דיברתולומאו ובלאט, הצהובים היו יורדים מהפרקט באסטרובל מנוצחים. השלושה חיברו יחדיו 50 נקודות, 9 ריבאונדים ו-15 אסיסטים, כאשר בלאט דאג שוב להפעיל את הגבוהים פעם אחר פעם והשתלט על המשחק. השלושה היו שם ובענק עבור עודד קטש.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (IMAGO)

“הרבה מאוד סימני אזהרה”

בסביבת הקבוצה כמובן שהיו רוצים לראות תרומה גדולה יותר משאר השחקנים, כאשר לוני ווקר סיים את המשחק עם שתי נקודות בלבד. כזכור, ווקר רק חזר מפציעה והחל בתהליך כניסה לקצב שנעצר לחלוטין עם תחילת מבצע "שאגת הארי". הצהובים התייחסו גם לכך שזה שבוע שני ברציפות שהם פשוט לא מגיעים הגנתית למחצית הראשונה: "זה לא צריך לקרות במשחק כזה, בטח אחרי מילאנו. היינו צריכים להיראות הרבה יותר טוב, אבל השחקנים ידעו להרים את עצמם בעיקר תמיר שעלה למחצית השנייה כמו שיצא מלוע של תותח".

הצהובים סופרים כעת 15 ניצחונות בתחרות הבכירה של היבשת הישנה, ומבהירים בנוגע ליכולת אותה הציגו אתמול לקראת שבוע המשחקים הכפול בשבוע הבא במסגרתו ישחקו נגד פנרבחצ'ה ודובאי "אם נגיע ככה למשחק נגד פנרבחצ'ה, ביכולת הזו אנחנו לא קשורים לפלייאין". הניצחון היה חשוב מאין כמותו עבור קטש וחניכיו, היות והפסד היה יכול לקרב מאוד את מחזיקת הגביע למקום ממנו אין דרך חזרה.

עודד קטש מחלק הוראות בפסק זמן (IMAGO)עודד קטש מחלק הוראות בפסק זמן (IMAGO)

עבור מכבי תל אביב הדבר הכי חשוב אתמול היה לצאת עם הניצחון, ובמועדון סיכמו: "יצאנו עם הניצחון ועם הרבה מאוד סימני אזהרה ושחקנים שלא היו במשחק הזה. זה היה משחק של להיות או לחדול ולא שיחקנו ככה. במחצית השנייה הדברים נראו אחרת וכל הכבוד לשחקנים שידעו לקחת את זה".

