יום שבת, 21.03.2026 שעה 08:11
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7671-821270דטרויט פיסטונס
69%7459-804470בוסטון סלטיקס
65%7731-815871ניו יורק ניקס
60%8046-829870קליבלנד קאבלירס
56%7881-799370טורונטו ראפטורס
55%7680-775167אורלנדו מג'יק
54%8176-824170אטלנטה הוקס
54%8209-815871פילדלפיה 76'
52%7939-825871שארלוט הורנטס
49%8345-847071מיאמי היט
42%8003-763569מילווקי באקס
42%8498-823971שיקגו בולס
26%8070-748170ברוקלין נטס
24%8350-765168וושינגטון וויזארדס
23%8478-782370אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7542-819270אוקלהומה ת'אנדר
75%7573-809168סן אנטוניו ספרס
64%7607-792069יוסטון רוקטס
61%8347-863172דנבר נאגטס
59%8153-816971לוס אנג'לס לייקרס
58%8323-852872מינסוטה טימברוולבס
57%7638-776169פיניקס סאנס
49%8115-817871גולדן סטייט ווריורס
49%7689-774869לוס אנג'לס קליפרס
48%8330-820771פורטלנד בלייזרס
36%8201-791770דאלאס מאבריקס
36%8235-799069ניו אורלינס פליקנס
31%8368-809470ממפיס גריזליס
30%8735-827070יוטה ג'אז
27%8573-789271סקרמנטו קינגס

עימות פיזי והחטאה מהחצי: הלילה של וולף ושרף

ברוקלין נכנעה 93:92 לניו יורק בתום דרמה, כשהגבוה התעמת עם רובינסון וסיים עם 8 נק' ו-6 ריבאונדים והרכז החטיא עם הבאזר ותרם 6 נק' בהפסד הכואב

|
רובינסון מתעמת עם וולף (רויטרס)
דרמה גדולה נרשמה הלילה בדרבי של ניו יורק, אך עבור בן שרף ודני וולף היא הסתיימה בתחושת החמצה. ברוקלין נכנעה 93:92 לניקס במשחק צמוד במיוחד, כאשר הרכז הישראלי קיבל את הכדור האחרון, אך לא הצליח לקלוע זריקה מחצי מגרש עם הבאזר.

שרף סיים ערב לא פשוט עם 5 נקודות, 3 ריבאונדים ו-3 אסיסטים לצד 4 איבודים ב-27 דקות, בעוד וולף פתח בחמישייה ורשם 8 נקודות, 6 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-24 דקות. שניהם התקשו באחוזים מהשדה, אך היו מעורבים מאוד במשחק הפיזי והטעון שהתפתח על הפרקט.

כמעט הפתעה גדולה בדרבי

למרות הפערים בין הקבוצות, הנטס הפתיעו בפתיחה והציגו אנרגיות גבוהות מול יריבה עדיפה מהם על הנייר. הם הצליחו לברוח ליתרון דו ספרתי במהלך המחצית הראשונה ואף ירדו להפסקה כשהם מובילים 44:50, כשוולף תורם נוכחות בצבע ושרף מנהל את המשחק בקצב גבוה.

גם האווירה עלתה מדרגה, עם עימות פיזי לקראת סיום המחצית הראשונה עם מיצ’ל רובינסון. וולף היה מהראשונים שנכנסו בין השחקנים בניסיון להרגיע את הרוחות, לאחר מהלך אגרסיבי שהוביל לחילופי דברים ולעבירות טכניות משני הצדדים.

אלא שבמחצית השנייה המומנטום התהפך. הניקס השתלטו על המשחק, רצו קדימה ופתחו פער דו ספרתי משלהם, אך ברוקלין לא נשברה. ריצת 0:17 החזירה אותה להובלה לקראת הסיום והכניסה את המשחק לדקות הכרעה דרמטיות.

בדקות האחרונות הניקס שוב הצליחו להתעלות, בעיקר בזכות קארל אנתוני טאונס וג'יילן ברונסון, שדאגו להחזיר את היתרון. שלשה חשובה צימקה לנקודה בלבד, והכדור האחרון הגיע לידיים של שרף, שניסה להכריע את המשחק אך החטיא.

בסיום, הניקס רשמו ניצחון 14 ברציפות בדרבי המקומי, בעוד ברוקלין ספגה הפסד שישי ברצף והמשיכה להסתבך בתחתית. עבור שרף ו-וולף, זה היה משחק מלא באופי, אך גם כזה שהשאיר טעם של עוד, במיוחד לאור כמה שהם היו קרובים להפתעה גדולה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */