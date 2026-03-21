עימות פיזי והחטאה מהחצי: הלילה של וולף ושרף

דרמה גדולה נרשמה הלילה בדרבי של ניו יורק, אך עבור בן שרף ודני וולף היא הסתיימה בתחושת החמצה. ברוקלין נכנעה 93:92 לניקס במשחק צמוד במיוחד, כאשר הרכז הישראלי קיבל את הכדור האחרון, אך לא הצליח לקלוע זריקה מחצי מגרש עם הבאזר.

שרף סיים ערב לא פשוט עם 5 נקודות, 3 ריבאונדים ו-3 אסיסטים לצד 4 איבודים ב-27 דקות, בעוד וולף פתח בחמישייה ורשם 8 נקודות, 6 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-24 דקות. שניהם התקשו באחוזים מהשדה, אך היו מעורבים מאוד במשחק הפיזי והטעון שהתפתח על הפרקט.

כמעט הפתעה גדולה בדרבי

למרות הפערים בין הקבוצות, הנטס הפתיעו בפתיחה והציגו אנרגיות גבוהות מול יריבה עדיפה מהם על הנייר. הם הצליחו לברוח ליתרון דו ספרתי במהלך המחצית הראשונה ואף ירדו להפסקה כשהם מובילים 44:50, כשוולף תורם נוכחות בצבע ושרף מנהל את המשחק בקצב גבוה.

דני וולף עם קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

גם האווירה עלתה מדרגה, עם עימות פיזי לקראת סיום המחצית הראשונה עם מיצ’ל רובינסון. וולף היה מהראשונים שנכנסו בין השחקנים בניסיון להרגיע את הרוחות, לאחר מהלך אגרסיבי שהוביל לחילופי דברים ולעבירות טכניות משני הצדדים.

רובינסון מתעמת עם וולף (רויטרס)

אלא שבמחצית השנייה המומנטום התהפך. הניקס השתלטו על המשחק, רצו קדימה ופתחו פער דו ספרתי משלהם, אך ברוקלין לא נשברה. ריצת 0:17 החזירה אותה להובלה לקראת הסיום והכניסה את המשחק לדקות הכרעה דרמטיות.

בדקות האחרונות הניקס שוב הצליחו להתעלות, בעיקר בזכות קארל אנתוני טאונס וג'יילן ברונסון, שדאגו להחזיר את היתרון. שלשה חשובה צימקה לנקודה בלבד, והכדור האחרון הגיע לידיים של שרף, שניסה להכריע את המשחק אך החטיא.

בן שרף (רויטרס)

בסיום, הניקס רשמו ניצחון 14 ברציפות בדרבי המקומי, בעוד ברוקלין ספגה הפסד שישי ברצף והמשיכה להסתבך בתחתית. עבור שרף ו-וולף, זה היה משחק מלא באופי, אך גם כזה שהשאיר טעם של עוד, במיוחד לאור כמה שהם היו קרובים להפתעה גדולה.