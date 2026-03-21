25 נקודות לדני אבדיה, ניצחון לפורטלנד שבטופ 8

דני אבדיה ממשיך להתבסס כאחד השחקנים המרכזיים בפורטלנד, והלילה הוא שוב היה שם ברגעים החשובים, בדרך לניצחון דרמטי 104:108 בחוץ על מינסוטה, ניצחון שהעלה את הטרייל בלייזרס למקום השמיני במערב והכניס אותם עמוק למאבק על הפלייאוף.

הפורוורד הישראלי סיפק עוד הופעה מרשימה עם 25 נקודות, 8 ריבאונדים ו-5 אסיסטים ב-36 דקות, כשהוא מציג יעילות טובה מהקו ומעורבות גבוהה בהתקפה לאורך כל המשחק. מעבר למספרים, אבדיה היה אחד הגורמים היציבים ביותר של פורטלנד בערב הפכפך, בו היתרון החליף ידיים והקצב עלה וירד לסירוגין.

אבדיה ממשיך להוביל את הדרך

המשחק נפתח בשליטה של פורטלנד, שכבר הובילה ב-18 נקודות במהלך המחצית הראשונה, הרבה בזכות תנועה נכונה של הכדור ומשחק קבוצתי מסודר. אבדיה היה חלק מרכזי בכך, עם חדירות חכמות, סחיטת עבירות ונוכחות בריבאונד שהעניקה לבלייזרס יתרון פיזי מתחת לסלים.

אלא שמינסוטה לא ויתרה, וריצת 11:2 לפני ההפסקה צימקה את הפער, ובהמשך גם מחקה אותו לחלוטין ברבע השלישי. דווקא בדקות הללו, כשפורטלנד התקשתה ושיחקה פחות מסודר, אבדיה המשיך לייצר נקודות ולשמור את קבוצתו בתמונה.

הרגעים המכריעים הגיעו בדקות הסיום. ג'רמי גרנט, עם ערב נהדר של 26 נקודות, קלע שלשה גדולה מהפינה כ-22 שניות לסיום, ובהמשך גם סגר עניין מהקו. עם זאת, אבדיה היה זה שסיפק את האיזון לאורך המשחק כולו, והראה שוב שהוא הרבה מעבר לשחקן משלים.

גם דונובן קלינגן בלט עם דאבל דאבל נוסף של 21 נקודות ו-12 ריבאונדים, בעוד ג'רו הולידיי תרם דאבל דאבל משלו. מנגד, מינסוטה החסרה קיבלה 18 נקודות ו-15 ריבאונדים מרודי גובר, אך נעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים.

בסיום, פורטלנד חגגה ניצחון שלישי ברציפות ועלתה למאזן 36:35 במאבק הצמוד במערב. עבור אבדיה, מדובר בעוד צעד משמעותי בדרך לעונה שעשויה להסתיים בהופעת פלייאוף ראשונה בקריירה, כשהוא ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים החשובים בקבוצה.