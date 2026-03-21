יום שבת, 21.03.2026 שעה 14:38
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7671-821270דטרויט פיסטונס
69%7459-804470בוסטון סלטיקס
65%7731-815871ניו יורק ניקס
60%8046-829870קליבלנד קאבלירס
56%7881-799370טורונטו ראפטורס
55%7680-775167אורלנדו מג'יק
54%8176-824170אטלנטה הוקס
54%8209-815871פילדלפיה 76'
52%7939-825871שארלוט הורנטס
49%8345-847071מיאמי היט
42%8003-763569מילווקי באקס
42%8498-823971שיקגו בולס
26%8070-748170ברוקלין נטס
24%8350-765168וושינגטון וויזארדס
23%8478-782370אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7542-819270אוקלהומה ת'אנדר
75%7573-809168סן אנטוניו ספרס
64%7607-792069יוסטון רוקטס
61%8347-863172דנבר נאגטס
59%8153-816971לוס אנג'לס לייקרס
58%8323-852872מינסוטה טימברוולבס
57%7638-776169פיניקס סאנס
49%8115-817871גולדן סטייט ווריורס
49%7689-774869לוס אנג'לס קליפרס
48%8330-820771פורטלנד בלייזרס
36%8201-791770דאלאס מאבריקס
36%8235-799069ניו אורלינס פליקנס
31%8368-809470ממפיס גריזליס
30%8735-827070יוטה ג'אז
27%8573-789271סקרמנטו קינגס

25 נקודות לדני אבדיה, ניצחון לפורטלנד שבטופ 8

הישראלי הוסיף 8 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, קבוצתו השיגה 104:108 דרמטי על מינסוטה בחוץ בדרך למקום השמיני במערב ונמצאת חזק במאבק על הפלייאוף ב-NBA

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה ממשיך להתבסס כאחד השחקנים המרכזיים בפורטלנד, והלילה הוא שוב היה שם ברגעים החשובים, בדרך לניצחון דרמטי 104:108 בחוץ על מינסוטה, ניצחון שהעלה את הטרייל בלייזרס למקום השמיני במערב והכניס אותם עמוק למאבק על הפלייאוף.

הפורוורד הישראלי סיפק עוד הופעה מרשימה עם 25 נקודות, 8 ריבאונדים ו-5 אסיסטים ב-36 דקות, כשהוא מציג יעילות טובה מהקו ומעורבות גבוהה בהתקפה לאורך כל המשחק. מעבר למספרים, אבדיה היה אחד הגורמים היציבים ביותר של פורטלנד בערב הפכפך, בו היתרון החליף ידיים והקצב עלה וירד לסירוגין.

אבדיה ממשיך להוביל את הדרך

המשחק נפתח בשליטה של פורטלנד, שכבר הובילה ב-18 נקודות במהלך המחצית הראשונה, הרבה בזכות תנועה נכונה של הכדור ומשחק קבוצתי מסודר. אבדיה היה חלק מרכזי בכך, עם חדירות חכמות, סחיטת עבירות ונוכחות בריבאונד שהעניקה לבלייזרס יתרון פיזי מתחת לסלים.

אלא שמינסוטה לא ויתרה, וריצת 11:2 לפני ההפסקה צימקה את הפער, ובהמשך גם מחקה אותו לחלוטין ברבע השלישי. דווקא בדקות הללו, כשפורטלנד התקשתה ושיחקה פחות מסודר, אבדיה המשיך לייצר נקודות ולשמור את קבוצתו בתמונה.

הרגעים המכריעים הגיעו בדקות הסיום. ג'רמי גרנט, עם ערב נהדר של 26 נקודות, קלע שלשה גדולה מהפינה כ-22 שניות לסיום, ובהמשך גם סגר עניין מהקו. עם זאת, אבדיה היה זה שסיפק את האיזון לאורך המשחק כולו, והראה שוב שהוא הרבה מעבר לשחקן משלים.

גם דונובן קלינגן בלט עם דאבל דאבל נוסף של 21 נקודות ו-12 ריבאונדים, בעוד ג'רו הולידיי תרם דאבל דאבל משלו. מנגד, מינסוטה החסרה קיבלה 18 נקודות ו-15 ריבאונדים מרודי גובר, אך נעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים.

בסיום, פורטלנד חגגה ניצחון שלישי ברציפות ועלתה למאזן 36:35 במאבק הצמוד במערב. עבור אבדיה, מדובר בעוד צעד משמעותי בדרך לעונה שעשויה להסתיים בהופעת פלייאוף ראשונה בקריירה, כשהוא ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים החשובים בקבוצה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
