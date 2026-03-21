פרדו ומאייר בשלב הבא אחרי 71:104 על קווינס

היסטוריה בכחול לבן נערכה הלילה (בין שישי לשבת) כשבמסגרת הסיבוב הראשון בטורניר מרץ המשוגע נפגשו שני שחקנים ישראלים ראש בראש כשמכללת פרדו עם עומר מאייר פגשה את אוניברסיטת קווינס משארלוט של יואב ברמן, בסופו של דבר פרדו ניצחה ועלתה לסיבוב השני שם תפגוש את מיאמי ונועם דוברת.

המשחק נפתח כשברמן עולה בחמישייה של קווינס שהצליחה לקלוע באחוזים טובים מחוץ לקשת ולרוץ, מאייר עלה מהספסל במחצית הראשונה כשהוא משחק 6 דקות וקולע 2 נקודות, מהזווית הישראלית כשמאייר עלה על הפרקט, גם ברמן חזר מדקות המנוחה הקצרות שלו והשנים שמרו אחד על השני. 2 דקות לסיום המחצית, בריידן סמית’ ששבר במשחק את שיא האסיסטים בהיסטוריה של המכללות עם 1055 אסיסטים הוביל את פרדו לריצת 0:10, אשבי הצליח לקלוע שלשה על הבאזר בסיום 20 הדקות הראשונות ולהוריד את הקבוצות למחצית כשלוח התוצאות הראה על 33:45 לבוילמייקרס.

בריידן סמית' חוגג את השיא (IMAGO)

המחצית השנייה התחילה באותה האופן, למרות שברמן הצליח לצלוף שלשה מעבר לקשת, פרדו המשיכה לשלוט במשחק ובקצב, בריידן סמית המשיך ביכולת הטובה שלו כשהוא מוביל את פרדו, לברמן וקווינס לא היו תשובות והמשחק הפך לחד צדדי, מאייר עלה מהספסל כשסמית’ ירד לנוח וסיפק דקות טובות מאוד כשהוא מנהל את ההתקפה של פרדו בצורה אחראית עם 9 נקודות סך הכל ו-3 אסיסטים. סמית היה המצטיין של המשחק עם 26 נקודות ו-8 אסיסטים.

ניצחון למיאמי ודוברת

הלילה המוצלח של הישראלים במכללות נמשך עם ניצחון של מיאמי ונועם דוברת, שהתגברה 66:80 על מיזורי ועלתה לשלב הבא בדרך למפגש מול מאייר וחבריו. דוברת תרם 3 נקודות, בעוד מאליק רנו הוביל את ההוריקנס עם 24 נקודות, טרה דונלדסון הוסיף 17 ושלדון הנדרסון סיים עם 15. מיאמי שלטה בריבאונד והציגה משחק התקפי מגוון, מה שעזר לה לבסס יתרון לאורך שלבים רבים בהתמודדות.

נועם דוברת (IMAGO)

מיזורי עוד ניסתה להישאר בתמונה, כשג'יידן סטון קלע 21 נקודות ומארק מיטשל הוסיף 19, אך התקשתה לייצר יציבות. למרות ריצה לקראת סיום המחצית הראשונה שהורידה את הפיגור לנקודה בלבד, ולמרות מהפך קצר במחצית השנייה, הקבוצה התקשתה מול ההגנה של מיאמי ונאלצה להסתמך על זריקות קשות מחוץ לקשת.

הרגע המכריע הגיע באמצע המחצית השנייה, כאשר מיאמי יצאה לריצת 0:11 שהחזירה לה את השליטה במשחק. רנו והנדרסון הובילו את הבריחה עם סלים חשובים, ודונלדסון הוסיף מהלכים גדולים בדקות הסיום כדי לסגור את הסיפור. בעקבות הניצחון, מיאמי תפגוש את פרדו ועומר מאייר בקרב על מקום בשלב הבא.