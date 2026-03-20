יום שבת, 21.03.2026 שעה 02:31
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוסאסונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

שלישית לפחות זמנית: 1:3 לוויאריאל על סוסיאדד

הצוללת הצהובה עקפה את אתלטיקו מדריד כשניצחה את הבאסקים בבליץ נהדר במחצית הראשונה משערים של מורנו (7) מיקאוטדזה (15) ופפה (23). סוצ'יץ' צימק

מוליירו, מורנו ופפה חוגגים (IMAGO)
מוליירו, מורנו ופפה חוגגים (IMAGO)

ויאריאל ניצחה הערב (שישי) 1:3 את ריאל סוסיאדד במשחק שפתח את המחזור ה-29 בלה ליגה, ועלתה לפחות זמנית למקום השלישי עם 58 נקודות, נקודה מעל אתלטיקו מדריד לה משחק חסר. מנגד, הבאסקים נותרו במקום השביעי עם 38 נקודות ועלולים לאבד אותו לאספניול.

המשחק נפתח בסערה מצד המארחת, שכבר בדקה ה-7 עלתה ליתרון כאשר ג'רארד מורנו נגח מקרוב לרשת לאחר כדור קרן וקבע 0:1. בדקה ה-15 היתרון הוכפל, כשמורנו הפעם בישל לז’ורז’ מיקאוטדזה, שסיים מתוך הרחבה לרשת וקבע 0:2.

השליטה של הצוללת הצהובה נמשכה, ובדקה ה-23 היא כבר חגגה שלישי, ניקולה פפה קיבל כדור על סף הרחבה ובעט מדויק לפינה השמאלית התחתונה, 0:3 מהיר שהכניס את האורחת להלם מוחלט. עד להפסקה ויאריאל המשיכה לשלוט ואף הייתה קרובה להגדיל את היתרון, אך התוצאה נשארה בעינה.

ניצחון חשוב לצהובים

עם פתיחת המחצית השנייה, ריאל סוסיאדד הצליחה לצמק בדקה ה-47, כאשר לוקה סוצ'יץ' השתלט על כדור חוזר מחוץ לרחבה ושיגר בעיטה חזקה לרשת העליונה, 1:3 שהחזיר מעט עניין למשחק.

למרות הניסיון של הבאסקים לחזור, כולל מצבים מסוכנים וניסיונות התקפה נוספים, הם לא הצליחו לאיים בצורה משמעותית על השער, כאשר גם שער שנכבש בהמשך נפסל בטענת נבדל. מנגד, ויאריאל הייתה קרובה להוסיף שער נוסף, אך החמיצה מספר הזדמנויות.

בסיום, ויאריאל חגגה ניצחון חשוב שמקפיץ אותה לצמרת הגבוהה ומחזק את מעמדה במאבק על ליגת האלופות, בעוד ריאל סוסיאדד ממשיכה לאבד גובה ונשארת תחת איום על מקומה בצמרת העליונה של הטבלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */