שלישית לפחות זמנית: 1:3 לוויאריאל על סוסיאדד

ויאריאל ניצחה הערב (שישי) 1:3 את ריאל סוסיאדד במשחק שפתח את המחזור ה-29 בלה ליגה, ועלתה לפחות זמנית למקום השלישי עם 58 נקודות, נקודה מעל אתלטיקו מדריד לה משחק חסר. מנגד, הבאסקים נותרו במקום השביעי עם 38 נקודות ועלולים לאבד אותו לאספניול.

המשחק נפתח בסערה מצד המארחת, שכבר בדקה ה-7 עלתה ליתרון כאשר ג'רארד מורנו נגח מקרוב לרשת לאחר כדור קרן וקבע 0:1. בדקה ה-15 היתרון הוכפל, כשמורנו הפעם בישל לז’ורז’ מיקאוטדזה, שסיים מתוך הרחבה לרשת וקבע 0:2.

השליטה של הצוללת הצהובה נמשכה, ובדקה ה-23 היא כבר חגגה שלישי, ניקולה פפה קיבל כדור על סף הרחבה ובעט מדויק לפינה השמאלית התחתונה, 0:3 מהיר שהכניס את האורחת להלם מוחלט. עד להפסקה ויאריאל המשיכה לשלוט ואף הייתה קרובה להגדיל את היתרון, אך התוצאה נשארה בעינה.

ניצחון חשוב לצהובים

עם פתיחת המחצית השנייה, ריאל סוסיאדד הצליחה לצמק בדקה ה-47, כאשר לוקה סוצ'יץ' השתלט על כדור חוזר מחוץ לרחבה ושיגר בעיטה חזקה לרשת העליונה, 1:3 שהחזיר מעט עניין למשחק.

למרות הניסיון של הבאסקים לחזור, כולל מצבים מסוכנים וניסיונות התקפה נוספים, הם לא הצליחו לאיים בצורה משמעותית על השער, כאשר גם שער שנכבש בהמשך נפסל בטענת נבדל. מנגד, ויאריאל הייתה קרובה להוסיף שער נוסף, אך החמיצה מספר הזדמנויות.

בסיום, ויאריאל חגגה ניצחון חשוב שמקפיץ אותה לצמרת הגבוהה ומחזק את מעמדה במאבק על ליגת האלופות, בעוד ריאל סוסיאדד ממשיכה לאבד גובה ונשארת תחת איום על מקומה בצמרת העליונה של הטבלה.