יום שבת, 21.03.2026 שעה 01:10
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4542-4630ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4248-4631בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1754-2431וולבס20

2:2 סוער בין יונייטד לבורנמות', מגווייר הורחק

השדים האדומים סיימו בתיקו במשחק בו כל השערים הובקעו במחצית השנייה, פרננדש (פנדל) וג'יימס היל (עצמי) כבשו, כריסטי וקרופי (פנדל) איזנו פעמיים

שחקני יונייטד מאוכזבים (רויטרס)
שחקני יונייטד מאוכזבים (רויטרס)

מנצ'סטר יונייטד ובורנמות' נפרדו הערב (שישי) ב-2:2 דרמטי במסגרת המחזור ה-31 בפרמייר ליג, במשחק שכלל שערים, פנדלים וכרטיס אדום. השדים האדומים סופרים כעת ניצחון אחד בלבד בשלושת המחזורים האחרונים, אך עדיין מדורגים במקום השלישי עם 55 נקודות, 4 נקודות יותר מאסטון וילה הרביעית שתוכל לצמצם את הפער לנקודה. מנגד, בורנמות' המשיכה במגמת התיקו עם תוצאה חמישית ברציפות ונשארה במקום העשירי.

המחצית הראשונה הייתה שקולה, אך בדקה ה-61 יונייטד עלתה ליתרון כאשר ברונו פרננדש דייק מהנקודה הלבנה אחרי פנדל שנשרק לזכות קבוצתו. היתרון נשמר עד לדקה ה-67, אז ריאן כריסטי איזן עם בעיטה נהדרת מחוץ לרחבה לפינה התחתונה.

ברונו פרננדש (IMAGO)ברונו פרננדש (IMAGO)
ברונו פרננדש (IMAGO)ברונו פרננדש (IMAGO)

הקצב עלה משמעותית לקראת הסיום, ובדקה ה-71 יונייטד חזרה להוביל, הפעם בעזרת שער עצמי של ג'יימס היל לאחר מצב נייח. למרות זאת, בורנמות' לא נשברה והמשיכה ללחוץ, כשאלכס סקוט היה קרוב לשוויון, אך נעצר במשקוף.

אדום להארי מגווייר

הדרמה הגדולה הגיעה בדקה ה-78, כאשר הארי מגווייר ביצע עבירה על אבנילסון ברחבה, ספג כרטיס אדום והעניק לבורנמות' פנדל. בדקה ה-81 ג'וניור קרופי, שעלה מהספסל דקות קודם לכן, ניגש לנקודה וכבש בקור רוח את ה-2:2 כשהוא מטעה את השוער.

מגווייר מורחק (רויטרס)

עד לסיום שתי הקבוצות ניסו להכריע, אך התוצאה נשמרה, ובסיום הן התחלקו בנקודות במשחק מלא תהפוכות. עבור יונייטד מדובר במעידה נוספת במאבק הצמרת, בעוד בורנמות' ממשיכה לצבור נקודות, אך מתקשה לתרגם זאת לניצחונות.

גרמניה: 0:5 ללייפציג

לייפציג רשמה ניצחון 0:5 מרשים על הופנהיים והתקדמה במאבק על המקום בליגת האלופות, כשהיא עוקפת יריבות ישירות בצמרת הבונדסליגה ומשיגה ניצחון ביתי שישי ברציפות במפגש ביניהן. לאחר פתיחה טובה של האורחת, המארחת השתלטה על המשחק ועלתה ליתרון משער של בראיין גרודה, ובהמשך כריסטוף באומגרטנר הכפיל ואף השלים צמד מרשים עוד לפני המחצית, כאשר לייפציג כבר ירדה להפסקה ביתרון 0:4 לאחר דומיננטיות מוחלטת.

במחצית השנייה הקצב נרגע מעט, אך הופנהיים התקשתה לאיים באמת על השער, בעוד לייפציג המשיכה להיות מסוכנת והשלימה את החמישייה משער של בנג'מין הנריכס. הניצחון חיזק את מעמדה של לייפציג בצמרת והאריך את רצף המשחקים הביתיים ללא הפסד בימי שישי ל-10, בעוד הופנהיים ספגה מכה במאבק, אך תקווה להתאושש לאחר פגרת הנבחרות.

