2:2 סוער בין יונייטד לבורנמות', מגווייר הורחק

מנצ'סטר יונייטד ובורנמות' נפרדו הערב (שישי) ב-2:2 דרמטי במסגרת המחזור ה-31 בפרמייר ליג, במשחק שכלל שערים, פנדלים וכרטיס אדום. השדים האדומים סופרים כעת ניצחון אחד בלבד בשלושת המחזורים האחרונים, אך עדיין מדורגים במקום השלישי עם 55 נקודות, 4 נקודות יותר מאסטון וילה הרביעית שתוכל לצמצם את הפער לנקודה. מנגד, בורנמות' המשיכה במגמת התיקו עם תוצאה חמישית ברציפות ונשארה במקום העשירי.

המחצית הראשונה הייתה שקולה, אך בדקה ה-61 יונייטד עלתה ליתרון כאשר ברונו פרננדש דייק מהנקודה הלבנה אחרי פנדל שנשרק לזכות קבוצתו. היתרון נשמר עד לדקה ה-67, אז ריאן כריסטי איזן עם בעיטה נהדרת מחוץ לרחבה לפינה התחתונה.

ברונו פרננדש (IMAGO)

הקצב עלה משמעותית לקראת הסיום, ובדקה ה-71 יונייטד חזרה להוביל, הפעם בעזרת שער עצמי של ג'יימס היל לאחר מצב נייח. למרות זאת, בורנמות' לא נשברה והמשיכה ללחוץ, כשאלכס סקוט היה קרוב לשוויון, אך נעצר במשקוף.

אדום להארי מגווייר

הדרמה הגדולה הגיעה בדקה ה-78, כאשר הארי מגווייר ביצע עבירה על אבנילסון ברחבה, ספג כרטיס אדום והעניק לבורנמות' פנדל. בדקה ה-81 ג'וניור קרופי, שעלה מהספסל דקות קודם לכן, ניגש לנקודה וכבש בקור רוח את ה-2:2 כשהוא מטעה את השוער.

מגווייר מורחק (רויטרס)

עד לסיום שתי הקבוצות ניסו להכריע, אך התוצאה נשמרה, ובסיום הן התחלקו בנקודות במשחק מלא תהפוכות. עבור יונייטד מדובר במעידה נוספת במאבק הצמרת, בעוד בורנמות' ממשיכה לצבור נקודות, אך מתקשה לתרגם זאת לניצחונות.

גרמניה: 0:5 ללייפציג

לייפציג רשמה ניצחון 0:5 מרשים על הופנהיים והתקדמה במאבק על המקום בליגת האלופות, כשהיא עוקפת יריבות ישירות בצמרת הבונדסליגה ומשיגה ניצחון ביתי שישי ברציפות במפגש ביניהן. לאחר פתיחה טובה של האורחת, המארחת השתלטה על המשחק ועלתה ליתרון משער של בראיין גרודה, ובהמשך כריסטוף באומגרטנר הכפיל ואף השלים צמד מרשים עוד לפני המחצית, כאשר לייפציג כבר ירדה להפסקה ביתרון 0:4 לאחר דומיננטיות מוחלטת.

במחצית השנייה הקצב נרגע מעט, אך הופנהיים התקשתה לאיים באמת על השער, בעוד לייפציג המשיכה להיות מסוכנת והשלימה את החמישייה משער של בנג'מין הנריכס. הניצחון חיזק את מעמדה של לייפציג בצמרת והאריך את רצף המשחקים הביתיים ללא הפסד בימי שישי ל-10, בעוד הופנהיים ספגה מכה במאבק, אך תקווה להתאושש לאחר פגרת הנבחרות.