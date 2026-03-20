קטש: "יש המון תירוצים", בלאט: "רוצים להילחם"

מכבי תל אביב לא אמרה נואש. אחרי ההפסד למילאנו, הצהובים חזרו למסלול הניצחונות ביורוליג הערב (שישי) עם וי חשוב מאוד נגד וילרבאן, ובכך הם נותרו בחיים במאבק על הפליי-אין העונה. חניכיו של עודד קטש יצאו עם 85:89 מותח מאוד בצרפת.

עודד קטש הוסיף: “התחלנו את המשחק טוב, חמש דקות, אבל אז 15 דקות איבדנו את הדרך שלנו. שפת הגוף, היינו מבולבלים, יש לנו המון תירוצים. דברים קורים וזה לא קל עבורנו בשבועות האחרונים, אבל הייתה שיחה טובה במחצית וקרדיט לשחקנים, הם הגיבו טוב. שיפרנו את שפת הגוף, צריכים להזכיר לנו שהיה לנו חודש נהדר בחודש הקודם, ואני גאה בנו”.

עוד מהמאמן: “רוצים לשמור על סיכוי, אנחנו רוצים להתחרות. אנחנו במצב קשה בשנה האחרונה, גם שלא היה לנו סיכוי אשתקד נלחמנו, אנחנו נלחמים עכשיו על משהו וזה כיף”.

רומן סורקין מתעופף (IMAGO)

קטש המשיך לדבר במסע”ת: “חצי ראשון כמו בשבוע שעבר נגד מילאנו, היינו בסדר רבע ראשון, רבע שני היינו נוראיים. שפת גוף רעה, איבדנו את הראש, את הדרך, התקפית, הגנתית, היה רע. הייתה שיחה טובה במחצית, על שפת הגוף, על איך מגיבים, הזכרנו לעצמנו שכאשר אנחנו משחקים ביחד ובדרך הנכונה אנחנו קבוצה טובה, הראנו הרבה אופי בחזרה, רוצים להמשיך להתחרות, למרות שלא קל לנו, בראש, הראש שלנו והלב שלנו עם עם ישראל, עם החיילים, זה לא קל. איך שהגבנו הופך את הניצחון למיוחד”.

בלאט: “הקבוצה עוברת המון, רוצים להילחם על פליי-אין”

תמיר בלאט, שרשם שיא קריירה באסיסטים (13), שיתף בסיום: “במחצית הראשונה הם שיחקו נהדר. דיברנו בחדר ההלבשה ואמרנו שצריכים לעלות אגרסיביים יותר ולעשות הגנה ואני חושב שעשינו עבודה נהדרת במחצית השנייה”.

על האופי שהראו: “הקבוצה שלנו עוברת המון, אנחנו לא משחקים במדינה שלנו וזה קשה אבל אני שמח שכל השחקנים שהגיעו תרמו ואנחנו פשוט רוצים להשיג כמה שיותר ניצחונות כדי להילחם על מקום בפליי-אין. המטרה? להשיג כמה שיותר ניצחונות כדי להיכנס לטופ 10. שיחקנו משחק חוץ המגרש קשה וישנו עבודה טובה”.