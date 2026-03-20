הפועל טיפסה, מכבי בחיים במאבק: תמונת מצב

המחזור ה-32 ביורוליג הגיע לסיומו כשמי שנעלה אותו היא לא אחרת מאשר מכבי תל אביב, ששרדה מותחן נגד וילרבאן הערב (שישי) וחזרה למסלול הניצחונות עם וי חשוב מאוד נגד וילרבאן. טבלת היורוליג עברה שינוי משמעותי במחזור הזה, וזה הזמן לעשות סדר.

אז הפועל ת”א עלתה למקום השלישי מבלי לשחק הלילה, בעקבות ההפסד של ריאל מדריד, כאשר גם ההפסד של הכוכב האדום משרת את האדומים. לגבי מכבי תל אביב, אז היא לא טיפסה מקום, אבל כן יש לה משחק חסר והיא במקום ה-13, הפרש של שני משחקים מברצלונה שעשירית ובמקום שמוביל לפליי-אין.

הטבלה

מקום 1: פנרבחצ’ה – 32 משחקים, 23 ניצחונות, 9 הפסדים

מקום 2: אולימפיאקוס – 33 משחקים, 22 ניצחונות, 11 הפסדים

מקום 3: הפועל ת”א – 31 משחקים, 20 ניצחונות, 11 הפסדים

מקום 4: ריאל מדריד – 32 משחקים, 20 ניצחונות, 12 הפסדים

מקום 5: ולנסיה – 32 משחקים, 20 ניצחונות, 12 הפסדים

מקום 6: ז’לגיריס – 31 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים

מקום 7: מונאקו – 32 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים

מקום 8: פנאתינייקוס – 32 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים

מקום 9: הכוכב האדום בלגרד – 32 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים

מקום 10: ברצלונה – 32 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים

מקום 11: דובאי – 32 משחקים, 17 ניצחונות, 15 הפסדים

מקום 12: מילאנו – 32 משחקים, 16 ניצחונות, 16 הפסדים

מקום 13: מכבי ת”א – 31 משחקים, 15 ניצחונות, 16 הפסדים

מה נשאר להפועל ומכבי ת”א?

הפועל ת”א: ריאל מדריד (חוץ), בסקוניה (חוץ), פנאתינייקוס (בית), פנרבחצ’ה (בית), אולימפיאקוס (בית), מכבי ת”א (חוץ), מונאקו (חוץ).

מכבי ת”א: פנרבחצ’ה (בית), דובאי (בית), אנדולו (בית), בסקוניה (חוץ), פאריס (חוץ), הפועל ת”א (בית), בולוניה (בית).