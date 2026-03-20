יום שבת, 21.03.2026 שעה 00:54
יורוליג

הפועל טיפסה, מכבי בחיים במאבק: תמונת מצב

האדומים עלו למקום השלישי אחרי ההפסד של ריאל, הצהובים עדיין נלחמים על מקום בפליי-אין אחרי הניצחון בווילרבאן: המצב של הישראליות בטבלת היורוליג

|
לוני ווקר (ראובן שוורץ)
המחזור ה-32 ביורוליג הגיע לסיומו כשמי שנעלה אותו היא לא אחרת מאשר מכבי תל אביב, ששרדה מותחן נגד וילרבאן הערב (שישי) וחזרה למסלול הניצחונות עם וי חשוב מאוד נגד וילרבאן. טבלת היורוליג עברה שינוי משמעותי במחזור הזה, וזה הזמן לעשות סדר.

אז הפועל ת”א עלתה למקום השלישי מבלי לשחק הלילה, בעקבות ההפסד של ריאל מדריד, כאשר גם ההפסד של הכוכב האדום משרת את האדומים. לגבי מכבי תל אביב, אז היא לא טיפסה מקום, אבל כן יש לה משחק חסר והיא במקום ה-13, הפרש של שני משחקים מברצלונה שעשירית ובמקום שמוביל לפליי-אין.

הטבלה

מקום 1: פנרבחצ’ה – 32 משחקים, 23 ניצחונות, 9 הפסדים
מקום 2: אולימפיאקוס – 33 משחקים, 22 ניצחונות, 11 הפסדים
מקום 3: הפועל ת”א – 31 משחקים, 20 ניצחונות, 11 הפסדים
מקום 4: ריאל מדריד – 32 משחקים, 20 ניצחונות, 12 הפסדים
מקום 5: ולנסיה – 32 משחקים, 20 ניצחונות, 12 הפסדים
מקום 6: ז’לגיריס – 31 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 7: מונאקו – 32 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 8: פנאתינייקוס – 32 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 9: הכוכב האדום בלגרד – 32 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 10: ברצלונה – 32 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 11: דובאי – 32 משחקים, 17 ניצחונות, 15 הפסדים
מקום 12: מילאנו – 32 משחקים, 16 ניצחונות, 16 הפסדים
מקום 13: מכבי ת”א – 31 משחקים, 15 ניצחונות, 16 הפסדים

מה נשאר להפועל ומכבי ת”א?

הפועל ת”א: ריאל מדריד (חוץ), בסקוניה (חוץ), פנאתינייקוס (בית), פנרבחצ’ה (בית), אולימפיאקוס (בית), מכבי ת”א (חוץ), מונאקו (חוץ).

מכבי ת”א: פנרבחצ’ה (בית), דובאי (בית), אנדולו (בית), בסקוניה (חוץ), פאריס (חוץ), הפועל ת”א (בית), בולוניה (בית).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
