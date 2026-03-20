12 נקודות לירדן גרזון, מרילנד דרסה ועלתה שלב

טורניר ה-NCAA נפתח בצורה הכי טובה שיש עבור הישראלית וקבוצתה. גרזון תרמה גם 5 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-67:99 המרשים על מארי סטייט בדרך לעלייה

ירדן גרזון (IMAGO)
ירדן גרזון (IMAGO)

קבוצת הנשים של מרילנד פתחה את טורניר ה-NCAA עם ניצחון מרשים 67:99 על מארי סטייט, כאשר ירדן גרזון הייתה חלק משמעותי מההצלחה בצד המנצח עם 12 נקודות, 5 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-29 דקות. הישראלית סיפקה תרומה יציבה בשני צידי המגרש והייתה חלק מהשליטה הכוללת של קבוצתה לאורך המשחק.

הטרפס הגיעו למשחק עם יתרון ברור בגודל ובפיזיות, והצליחו להכתיב את הקצב כבר מהרגע הראשון. שליטה בריבאונד והגעה חוזרת להזדמנויות שניות אפשרו להם לברוח ליתרון כבר ברבע הראשון, ומשם הם לא הביטו לאחור.

לצד היתרון הפיזי, מרילנד הציגה גם משחק התקפי שוטף ומגוון. כאשר נמנעה מאיבודים ולא הסתפקה בזריקות מבחוץ, היא הצליחה לייצר מצבי קליעה נוחים כמעט בכל התקפה, מה שהקשה מאוד על מארי סטייט להישאר בתמונה.

מרילנד מוכנה לשלב הבא

המחצית הראשונה הסתיימה ביתרון דו ספרתי ברור, כאשר קינדל ווקר הובילה את הקלעיות והציגה יכולת התקפית גבוהה במיוחד. גם ניסיונות של היריבה לחזור למשחק לא שינו את המומנטום, כאשר מרילנד המשיכה לשלוט בקצב ולהעניש בהתקפות מעבר.

ברבע האחרון הפער רק הלך וגדל, כאשר מרילנד סגרה את הסיפור עם ריצה חד צדדית שהמחישה את הפערים בין הקבוצות. ההגנה התהדקה, ההתקפה המשיכה לזרום, וכל שחקניות הסגל לקחו חלק בניצחון המשכנע.

כעת מרילנד מעפילה לסיבוב הבא עם הרבה ביטחון, כשהיא מציגה שילוב של עומק, יכולת אישית ושליטה קבוצתית. עם תרומה יציבה משחקניות כמו גרזון והובלה התקפית מגוונת, היא נראית מוכנה להמשיך ולהיאבק על התקדמות נוספת בטורניר.

