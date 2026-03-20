הפועל ת"א שלישית: ז'לגיריס הדהימה את ריאל

היורוליג ממשיכה להגיע לישורת האחרונה שלה וכל משחק נחשב, כאשר היום (שישי) ננעל לו המחזור ה-32. תחילה פנרבחצ’ה עלתה על הפרקט וגברה על מילאנו, ואז ז’לגיריס הדהימה את ריאל מדריד, כאשר כעת פנאתינייקוס מארחת את הכוכב האדום בלגרד.

פנרבחצ’ה – מילאנו 75:79

אחרי שני הפסדים רצופים נגד הכוכב האדום ואולימפיאקוס, אלופת אירופה שבה למסלול הניצחונות ואמנם לא טיילה בשום צורה, אבל עמדה במשימה. חניכיו של שאראס עשו צעד גדול להבטחת המקום הראשון ושמרו על פער של שני הפסדים מכל הקבוצות שדולקות אחריה. האיטלקים אגב עשו את ההפך ודווקא חזרו להפסיד אחרי שני ניצחונות ברציפות, והם איבדו גובה במאבק על הפליי-אין. טאלן הורטון טאקר הוביל את הטורקים עם 23 נקודות, גם ווייד בולדווין היה נפלא עם 16 נק’ משלו, כשהוא גם רשם ציון דרך מרשים ועבר את רף 3,000 הנקודות ביורוליג.

ז’לגיריס – ריאל מדריד 85:87

הכי טוב שיש עבור הפועל תל אביב. הבלאנקוס רשמו הפסד 12 העונה כשהאדומים עדיין עם 11, ולשניהם 20 ניצחונות. מותחן גדול בליטא נגמר עם שתי קליעות מהקו של סילבן פרנסיסקו, ששוב הבריק עם 20 נקודות בסך הכל. 18 נקודות של מריו הזוניה לא עזרו לספרדים, שאיבדו את המקום השלישי לדימיטריס איטודיס ונעצרו. הליטאים טיפסו וחיזקו את הסיכוי בענק להגיע לפליי-אין, אולי אפילו לטופ 6. המשחק הבא של ריאל? הפועל ת”א.