יום שישי, 20.03.2026 שעה 23:26
כדורסל עולמי  >> יורוליג

הפועל ת"א שלישית: ז'לגיריס הדהימה את ריאל

הבלאנקוס הופתעו עם 87:85 בליטא ואיבדו את המקום ה-3 לאדומים, שנהנו גם מ-74:82 של פאו על הכוכב האדום. פנרבחצ'ה ניצחה, ציון דרך מרשים לבולדווין

|
סילבן פרנסיסקו (IMAGO)
היורוליג ממשיכה להגיע לישורת האחרונה שלה וכל משחק נחשב, כאשר היום (שישי) ננעל לו המחזור ה-32. תחילה פנרבחצ’ה עלתה על הפרקט וגברה על מילאנו, ואז ז’לגיריס הדהימה את ריאל מדריד, ולסיום פנאתינייקוס גברה על הכוכב האדום בלגרד.

פנרבחצ’ה – מילאנו 75:79

אחרי שני הפסדים רצופים נגד הכוכב האדום ואולימפיאקוס, אלופת אירופה שבה למסלול הניצחונות ואמנם לא טיילה בשום צורה, אבל עמדה במשימה. חניכיו של שאראס עשו צעד גדול להבטחת המקום הראשון ושמרו על פער של שני הפסדים מכל הקבוצות שדולקות אחריה. האיטלקים אגב עשו את ההפך ודווקא חזרו להפסיד אחרי שני ניצחונות ברציפות, והם איבדו גובה במאבק על הפליי-אין. טאלן הורטון טאקר הוביל את הטורקים עם 23 נקודות, גם ווייד בולדווין היה נפלא עם 16 נק’ משלו, כשהוא גם רשם ציון דרך מרשים ועבר את רף 3,000 הנקודות ביורוליג.

ז’לגיריס – ריאל מדריד 85:87

הכי טוב שיש עבור הפועל תל אביב. הבלאנקוס רשמו הפסד 12 העונה כשהאדומים עדיין עם 11, ולשניהם 20 ניצחונות. מותחן גדול בליטא נגמר עם שתי קליעות מהקו של סילבן פרנסיסקו, ששוב הבריק עם 20 נקודות בסך הכל. 18 נקודות של מריו הזוניה לא עזרו לספרדים, שאיבדו את המקום השלישי לדימיטריס איטודיס ונעצרו. הליטאים טיפסו וחיזקו את הסיכוי בענק להגיע לפליי-אין, אולי אפילו לטופ 6. המשחק הבא של ריאל? הפועל ת”א.

פנאתינייקוס – הכוכב האדום בלגרד 74:82

עוד ניצחון שמשרת את הפועל ת”א, כאשר הסרבים חטפו הפסד מספר 14 העונה והתרחקו משמעותית מהאדומים של איטודיס. היוונים חיברו ניצחון שני ברציפות בתוצאה שמאכזבת מעט מנגד את מכבי ת”א, מה שמרחיק אותה מהפליי-אין. נייג’ל הייז דייויס הוביל עם 20 נקודות, קנדריק נאן הוסיף 19 משלו. בצד השני, גארד באטלר תרם 15 נקודות שלא הספיקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */