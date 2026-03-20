"לגלוך נמאס, הוא במסלול התנגשות עם גארסיה"

אוסקר גארסיה פתח את הקדנציה שלו כמאמן זמני באייאקס עם ניצחון 0:4 על ספרטה רוטרדם, אך מאחורי התוצאה המרשימה מסתתרת מציאות פחות ורודה עבור אוסקר גלוך, כך לפי התקשורת ההולנדית, שם טוענים שהישראלי “במסלול התנגשות עם המאמן”.

בתקשורת המקומית לא חסכו בביקורת ובדיווחים על מצבו של הקשר הישראלי, כאשר בעיתון 'דה טלגרף' צוטט העיתונאי מייק ורווייח שאמר: "אני חושב שגלוך די מתוסכל ממה שקורה כרגע באייאקס. הוא כמובן הגיע לסיטואציה מאוד קשה במועדון".

עוד הוסיף ורווייח לגבי מעמדו: "קשה מאוד לקבוע מה העמדה הטובה ביותר עבורו. הוא כנראה במיטבו כשהוא משחק מהאגף השמאלי, אבל מיקה חודטס נמצא שם, אז הוא פשוט צריך לחכות להזדמנות שלו".

גם העובדה שגלוך כלל לא שותף בניצחון האחרון לא נעלמה מעיני התקשורת: "גלוך אפילו לא נכנס כמחליף מול ספרטה, וזה סיפור כואב עבור שחקן שנרכש בכ-15 מיליון אירו". ב'הט פארול' הוסיפו על מצבו: "גלוך לא נמצא גבוה בסדר העדיפויות באייאקס", דבר שמחזק את התחושה סביב מעמדו המתערער במועדון.

"העתיד שלו כבר מוטל בספק"

בהולנד כבר מדברים גם על האפשרות שיעזוב בקיץ, כאשר לפי הדיווחים: "אוהדים כבר מצפים למעבר בקיץ עבור הישראלי". למרות החוזה הארוך שלו עד 2030, באייאקס עשויים לשקול מכירה: "הנהלת המועדון תוכל לדרוש סכום גבוה, אך ייתכן שתנסה למכור שחקנים יקרים אם היעדים לא יושגו".

בנוסף, צוין כי מאז חילופי המאמנים מעמדו רק הלך ונחלש: "למרות שהיה חשוב לפני פגרת החורף, מעמדו הידרדר לאחר חילופי המאמנים, וכעת תחת אוסקר גארסיה הוא נקלע לסיטואציה מורכבת במיוחד".

כך, בזמן שאייאקס מנסה לייצב את עצמה על המגרש, הסיפור של אוסקר גלוך הופך לאחת הסוגיות הבולטות סביב המועדון, עם סימני שאלה גדולים לגבי המשך דרכו.