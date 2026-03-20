יום שישי, 20.03.2026 שעה 22:11
ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
6834-7727פ.ס.וו. איינדהובן1
5239-6027פיינורד2
4945-6727ניימיכן3
4734-5227אייאקס4
4429-4527טוונטה אנסחדה5
4242-4727אלקמאר6
4044-4727הירנביין7
3831-4027אוטרכט8
3847-3327ספרטה רוטרדם9
3537-3727כרונינגן10
3550-4227פורטונה סיטארד11
3243-4527גו אהד איגלס12
3052-3627זוולה13
2746-3027וולנדם14
2646-2827אקסלסיור רוטרדם15
2445-3527טלסטאר16
2348-2827נאק ברדה17
1869-3227הראקלס אלמלו18

"לגלוך נמאס, הוא במסלול התנגשות עם גארסיה"

בתקשורת ההולנדית מדברים על כך שהישראלי מאוד לא מרוצה ממצבו הנוכחי באייאקס: "היה חשוב לפני פגרת החורף, אבל כעת נקלע לסיטואציה מורכבת במיוחד"

אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גארסיה פתח את הקדנציה שלו כמאמן זמני באייאקס עם ניצחון 0:4 על ספרטה רוטרדם, אך מאחורי התוצאה המרשימה מסתתרת מציאות פחות ורודה עבור אוסקר גלוך, כך לפי התקשורת ההולנדית, שם טוענים שהישראלי “במסלול התנגשות עם המאמן”.

בתקשורת המקומית לא חסכו בביקורת ובדיווחים על מצבו של הקשר הישראלי, כאשר בעיתון 'דה טלגרף' צוטט העיתונאי מייק ורווייח שאמר: "אני חושב שגלוך די מתוסכל ממה שקורה כרגע באייאקס. הוא כמובן הגיע לסיטואציה מאוד קשה במועדון".

עוד הוסיף ורווייח לגבי מעמדו: "קשה מאוד לקבוע מה העמדה הטובה ביותר עבורו. הוא כנראה במיטבו כשהוא משחק מהאגף השמאלי, אבל מיקה חודטס נמצא שם, אז הוא פשוט צריך לחכות להזדמנות שלו".

אוסקר גלוך (IMAGO)

גם העובדה שגלוך כלל לא שותף בניצחון האחרון לא נעלמה מעיני התקשורת: "גלוך אפילו לא נכנס כמחליף מול ספרטה, וזה סיפור כואב עבור שחקן שנרכש בכ-15 מיליון אירו". ב'הט פארול' הוסיפו על מצבו: "גלוך לא נמצא גבוה בסדר העדיפויות באייאקס", דבר שמחזק את התחושה סביב מעמדו המתערער במועדון.

"העתיד שלו כבר מוטל בספק"

בהולנד כבר מדברים גם על האפשרות שיעזוב בקיץ, כאשר לפי הדיווחים: "אוהדים כבר מצפים למעבר בקיץ עבור הישראלי". למרות החוזה הארוך שלו עד 2030, באייאקס עשויים לשקול מכירה: "הנהלת המועדון תוכל לדרוש סכום גבוה, אך ייתכן שתנסה למכור שחקנים יקרים אם היעדים לא יושגו".

בנוסף, צוין כי מאז חילופי המאמנים מעמדו רק הלך ונחלש: "למרות שהיה חשוב לפני פגרת החורף, מעמדו הידרדר לאחר חילופי המאמנים, וכעת תחת אוסקר גארסיה הוא נקלע לסיטואציה מורכבת במיוחד".

כך, בזמן שאייאקס מנסה לייצב את עצמה על המגרש, הסיפור של אוסקר גלוך הופך לאחת הסוגיות הבולטות סביב המועדון, עם סימני שאלה גדולים לגבי המשך דרכו.

